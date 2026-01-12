Η ατζέντα Μητσοτάκη στα ραντεβού με τους αγρότες: Τα δύο βασικά ζητούμενα για το Μέγαρο Μαξίμου

Το βλέμμα στραμμένο στιας αυριανές συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τις αντιπροσωπείες αγροτών και κτηνοτρόφων έχει η κυβέρνηση με προσδοκία την εκτόνωση της κρίσης.

Τα ραντεβού κλείστηκαν κατόπιν πυκνών διαβουλεύσεων, ενώ σε μια προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου να δείξει καλή πίστη και να καταδείξει ότι η κυβέρνηση δεν επέδειξε ποτέ αδιαλλαξία, αποδέχτηκε το αίτημα για δύο χωριστές συναντήσεις με δύο 20μελείς αντιπροσωπείες.

Η αρχική πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, λόγω της αδυναμίας των εκπροσώπων των διάφορων μπλόκων όμως να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, μετά από μία κλειστή σύσκεψη χθες, έγινε δεκτό το αίτημα για δύο συναντήσεις.

Με τα έως τώρα δεδομένα η μία θα είναι με τους λεγόμενους «σκληρούς» αγρότες και κτηνοτρόφους των μπλόκων και η δεύτερη με αγρότες και κτηνοτρόφους από τα Πράσινα Φανάρια και την Κρήτη.

Μετά τη δέσμη των 6 παρεμβάσεων για τον πρωτογενή τομέα που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση ικανοποιώντας συνολικά τα 20 από τα 27 αιτήματα των παραγωγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει σε αυτές τις συναντήσεις τη διάθεση της κυβέρνησης για διάλογο αναφορικά με θεσμικά και διαθρωτικά ζητήματα αλλά και τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης έναντι αιτημάτων που υπερβαίνουν τα δημοσιονομικά όρια και τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

«Δεν ψάχνουμε για νικητές και ηττημένους σε μια δημόσια κόντρα. Αναζητούμε τη χρυσή τομή που θα επιτρέψει στον αγρότη να παράγει με αξιοπρέπεια, χωρίς όμως οι υπόλοιποι πολίτες να αισθάνονται ότι “πληρώνουν το μάρμαρο”», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη RealNews δίνοντας τον τόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρωθυπουργός θα ξεκαθαρίσει στα αυριανά ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου ότι εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια που υπήρχαν και δεν υπάρχουν άλλα χρήματα να δοθούν.

Θα καλέσει, δε, τους εκπροσώπους των παραγωγών να συνεργαστούν για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, τη νέα ΚΑΠ και τις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης περιόδου.

Ως προς το αγροτικό ρεύμα για το οποίο η κυβέρνηση εξασφάλισε κλειδωμένη χαμηλή τιμή για 2 χρόνια στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα ενώ τα μπλόκα ζητούν 7 λεπτά, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι αυτό είναι ανέφικτο καθώς τίθενται ζητήματα ανταγωνιστικότητας και κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κυβέρνηση πάντως είναι σαφές ότι επιθυμεί τη λήξη των αγροτικών μπλόκων, τόσο για να εξομαλυνθεί η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς, όσο και γιατί η παράτασή τους σωρεύει πολιτικό κόστος για τη ΝΔ.

Κυβερνητικά στελέχη βεβαίως εκτιμούν ότι η κατάσταση είναι αναστρέψιμη μέχρι τις εκλογές του 2027 καθώς θα έχει τρέξει και το νέο σύστημα πληρωμών μέσω της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αλλά και η απόδοση περισσότερων χρημάτων στους πραγματικούς παραγωγούς.

Το βασικό ζητούμενο για το Μέγαρο Μαξίμου είναι να εκτονωθεί πλέον η κρίση με τα μπλόκα και να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση για τις αγροτικές ενισχύσεις ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Μεγάλο στοίχημα είναι και η διακομματική επιτροπή που πρότεινε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή για την αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα.

