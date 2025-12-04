Χθες βράδυ μπορεί κανείς να πει ότι ξεκίνησε άτυπα η προεκλογική περίοδος. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του και έδειξε τον δρόμο για τη δημιουργία κόμματος. Ο Μητσοτάκης αναρωτήθηκε από το συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου ποιος θα εμπιστευόταν έναν καπετάνιο που έριξε το καράβι στα βράχια και τα έριξε όλα στο πλήρωμα. Γενικώς γινόμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Στη μέση και το ΠΑΣΟΚ που επιτέθηκε στον Τσίπρα βλέποντας τον ως τον υπαίτιο για τις δυο καθαρές θητείες Μητσοτάκη.

Όχι στους Αμερικανούς

Ο Μητσοτάκης ήταν πολύ προσεκτικός στο θέμα μιας πιθανής αμερικανικής παρέμβασης για τα ελληνοτουρκικά. «Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι αυτοτελείς» είπε ο Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας πως η συζήτηση για τον καθορισμός ΑΟΖ λαμβάνει χώρα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Τα είπε παρούσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Είναι προφανές πως τα μηνύματα εστάλησαν.

Με τα μούτρα στον Σαμαρά

Έγκυρη πηγή μου, άνθρωπος «κλειδί» των τελευταίων πολλών χρόνων στην ελληνική πολιτική σκηνή, μου εκμυστηρεύθηκε πως έχει προσπαθήσει ο ίδιος προσωπικά και άλλοι σημαντικοί, να πείσουν τον Σαμαρά να μην κάνει κόμμα. «Όλα είναι ένα προσωπικό γινάτι» μου εκμυστηρεύτηκε, εξηγώντας πως είναι πολλοί αυτοί που δυνητικά θα μπορούσαν να τον επηρεάσουν και προσπαθούν να τον αποτρέψουν. Θα τα καταφέρουν άραγε;

Διαβάστε ακόμα: «Μαύρα μάτια κάναμε»: Όσα ζήσαμε στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Στον εξώστη οι ΣΥΡΙΖαίοι

Δεν πέρασε απαρατήρητη πάντως η σπουδή των ανθρώπων του Τσίπρα να εξορίσουν τους δυο αρχηγούς (Φάμελο, Χαρίτση) αλλά και βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στον εξώστη. Δηλαδή στα επάνω διαζώματα. Προφανώς το μήνυμα ήταν σαφές: η συζήτηση δεν γίνεται επί ίσοις όροις. Κι όταν μιλάει ο αρχηγός, τον ακούει κυρίως το πλήθος.

Ο τυχερός με τα μικρά δελτία

Βρωμάει η πιάτσα ότι ελεγχόμενος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε με πολλά κερδισμένα τυχερά δελτία τυχερών παιχνιδιών. Όχι δελτία με δεκάδες εκατομμύρια, λένε οι πληροφορίες, αλλά πολλά δελτια με μικροποσά. Το κόλπο είναι παλιό και γνωστό: δελτία τυχερών παιγνίων κάτω από 1.000 ευρώ δεν είναι ονομαστικά και δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται και να φορολογούνται στην πηγή. Άρα, πολλοί λογιστές παίρνουν τέτοια δελτία, όπου τα βρίσκουν, προκειμένου να χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Τι λενε πηγές που γνωρίζουν: τα τυχερά αυτά δελτια δεν σχετίζονται άμεσα με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά είναι άσπρα χρήματα, απλώς κάποιος μπορεί να παίρνει περισσότερα από όσα δικαιούται. Εδώ μιλάμε λοιπόν για σχήμα νομιμοποίησης μαύρων χρημάτων από άλλες δραστηριότητες. Κάτι που όμως είναι και δηλωτικό για τη φάμπρικα που έστηναν κάποιοι με επιδοτήσεις, εις βάρος των εντίμων αγροτών.

Διαβάστε ακόμα: Aπό την πίστα του μπουζουξίδικου στον εξώστη του «Παλλάς»

Ο Μαγειρίας και η τύχη του

Πάντως, ένα πρόσωπο που συζητήθηκε πολύ τις τελευταίες μέρες για την τύχη του θα προσέλθει σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή. Είναι ο αγρότης Χρήστος Μαγειρίας, σύντροφος της αγρότισσας με τη Φεράρι, Πόπης Σεμερτζίδου. Στην εξέταση της Σεμερτζίδου, η Μιλένα Αποστολάκη είχε διερωτηθεί για το αν έχει κερδίσει ο κ. Μαγειρίας τυχερά παιχνίδια και πόσα λεφτά ήταν αυτά. Σήμερα, ο κ. Μαγειρίας θα αποκαλύψει στην κατάθεσή του ότι έχει μεν κερδίσει κάποια χρήματα, όχι λίγα αλλά όχι και τρομερά, και ότι έχει στην κατοχή του ονομαστικά δελτία για το γεγονός αυτό. Πάντως βρε παιδί μου, άμα παίρνεις επιδότηση ΟΠΕΚΕΠΕ ανοίγει η τύχη σου.

Οι βουλευτές σάκος του μποξ

Υπό άλλες συνθήκες, το αποψινό τραπέζι που παραθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους 33 βουλευτές της ΝΔ που μετέχουν στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού στις 16 Δεκεμβρίου στον Καραβίτη του Παγκρατίου, θα είχε βασικό μενού τα της οικονομίας. Πάντα ο προϋπολογισμός είναι ευνοϊκή συγκυρία για μια κυβέρνηση και προσφέρεται για συσπείρωση δυνάμεων, ενόψει μάλιστα των Χριστουγέννων. Με δεδομένη όμως την προοδευτική ένταση των αγροτικών μπλόκων, θεωρείται δεδομένο ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις θα βρεθούν στο μενού της κουβέντας, με δεδομένο ότι πολλοί βουλευτές της σύνθεσης προέρχονται από αγροτικούς νομούς. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν γίνει... σάκος του μποξ και μεταφέρουν με τη σειρά τους παράπονα, όπως η καθυστέρηση των πληρωμών, τα χρωστούμενα από φυσικές καταστροφές, το ότι ο ΕΛΓΑ πήρε χρήματα από τους λογαριασμούς μόλις μπήκε η προκαταβολή της ενίσχυσης, αλλά και για το ότι δεν πάρθηκαν εγκαίρως μέτρα για την ευλογιά.