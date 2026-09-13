Η ερώτηση του Rosa.gr στον Ανδρουλάκη για αποφυλάκιση Κασιδιάρη: «Καμία χαραμάδα στις επικίνδυνες ιδέες»

Σε ερώτηση του Rosa.gr για την αποφυλάκιση Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο να κατέβει στις εκλογές.απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε για την 90ή ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε για το θα πρέπει να του επιτραπεί να κατέβει ξανά στις εκλογές με φόντο την εποχή των διεθνών αναταράξεων που ζούμε και τον τραμπισμός που εξάγεται και στην Ευρώπη και τον θυμό των νέων που στρέφονται στην ακροδεξιά:

«Όταν επιχαίρεις με τη ρητορία του Τραμπ της Λεπέν και άλλων πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο που ανοίγουν τον δρόμο στη μισαλλοδοξία, στην απανθρωπιά και στην ακροδεξιά, τότε μην ρίχνεις κροκοδείλια δάκρυα όταν αυτές οι δυνάμεις αποκτούν ακροατήριο και στην πατρίδα σου.

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Το ΠΑΣΟΚ δεν θεώρησε ποτέ ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν να προσφέρουν κάτι στον κόσμο. Το μήνυμα μου είναι να σκεφτεί κάθε Έλληνας αν αξίζει να επικροτούν έστω και με ένα like τους οπαδούς του Χίτλερ που κατέσφαξαν τον ελληνικό λαό, σε αυτούς που χαιρετούν ναζιστικά. Αυτός ο λαός και η εθνική του αντίσταση ήταν από τις πιο ισχυρές σε όλη την Ευρώπη με βαρύ φόρο αίματος. Την αντίσταση την έκανε όλος ο ελληνικός λαός.

Να σκεφτούμε αν αξίζει να κάνουν έστω και ένα like σε δολοφόνους. Δυστυχώς η Ευρώπη σε αυτή τη νέα πορεία θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Το αντιδοτο στον νεοναζισμό και την ακροδεξιά είναι επίθεση δημοκρατίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και ευκαιριών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Δεν πρέπει να αφήνουμε καμία χαραμάδα να γίνονται ευάλωτα κομμάτια των ευρωπαϊκών κοινωνιών σε αυτές τις επικίνδυνες ιδέες που στο παρελθόν κατέστρεψαν την ανθρωπότητα».