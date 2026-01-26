Η καθημερινότητα πρωταγωνιστής στην ατζέντα του Υπουργικού - Πού θα εστιάσει ο Μητσοτάκης

Με τον πρωθυπουργό να διαβεβαιώνει για κάλπες την άνοιξη του 2027, το 2026 συνιστά μία καθοριστική χρονιά για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου και την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Εξ ού και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει νέο μήνυμα για γκάζι στις μεταρρυθμίσεις. Ένα μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει και στο σημερινό πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο για το νέο έτος (στις 11.00), επιδιώκοντας παράλληλα να επαναφέρει τη δημόσια συζήτηση σε μια θετική ατζέντα και να αναδείξει το σχέδιο που έχει καταρτίσει για την τρέχουσα χρονιά.

Τα σχέδια του 2026

«Η δική μας δουλειά είναι μία: να προχωράμε με σχέδιο, ενισχύοντας τη σταθερότητα της πατρίδας μας. Ο δρόμος είναι ένας: μεταρρυθμίσεις», τόνισε στη χθεσινή καθιερωμένη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ως απτή απόδειξη μάλιστα ότι οι κυβερνητικοί ρυθμοί συνεχίζονται με την ίδια ένταση και τη δεύτερη 4ετία, έδωσε έμφαση στον προγραμματισμό της κυβέρνησης για το 2026 με 30 μεταρρυθμίσεις και 10 εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις σε όλα τα κρίσιμα πεδία πολιτικής, καλώντας τους πολίτες να το διαβάσουν αναλυτικά μαζί με τον απολογισμό του 2025, ώστε στο τέλος της τετραετίας να κρίνουν την κυβέρνηση συνολικά για τη συνέπεια λόγων και πράξεων.

Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα θα αναληφθούν κι άλλες πρωτοβουλίες για τη συστηματική προβολή του κυβερνητικού έργου, που συχνά χάνεται από την επικαιρότητα ή τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και όσων θα υλοποιηθούν φέτος θα αναλάβει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, που σταδιακά θα εντατικοποιήσει τις περιοδείες εντός και εκτός Αττικής, για να «ζεστάνει» και τη βάση της ΝΔ ενόψει και του Συνεδρίου τις 15 Μαΐου.

Τι περιλαμβάνει το σημερινό Υπουργικό

Η δημοσκοπική ανάκαμψη της ΝΔ εξάλλου είναι ενθαρρυντική για το κυβερνητικό επιτελείο, που την αποδίδει στην αποτύπωση των αυξήσεων που είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ στις τσέπες εργαζομένων και συνταξιούχων από αυτό το μήνα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο ο πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα του για τους επόμενους μήνες, ενώ η ατζέντα των νομοσχεδίων που θα συζητηθούν ενισχύουν σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να μιλάει με «μετρήσιμο έργο» και συγκεκριμένα «παραδοτέα» που έχουν θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Αυτή τη βούληση σηματοδοτεί και το νομοσχεδίου που θα παρουσιάσει ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με σειρά ρυθμίσεων για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, που στοχεύει στην αντιμετώπιση παθογενειών που προκαλούν ταλαιπωρία στις συναλλαγές τον πολιτών με το κράτος. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει περί τις 20 περιπτώσεις που αναδείχτηκαν από παρατηρήσεις πολιτών όπως αυτές μεταφέρθηκαν μέσω βουλευτών, καθώς και από εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. Μεταξύ άλλων θα προβλέπει την κατάργηση μίας σειράς πιστοποιητικών και την αντικατάστασή τους από υπεύθυνες δηλώσεις, αλλά και την αξιοποίηση πιστοποιημένων επαγγελματιών με στόχο την επιτάχυνση κρίσιμων διαδικασιών στο δημόσιο.

Ψηλά στην ατζέντα θα επανέλθει και το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, καθώς η Υπουργός Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο με τα 6 νέα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2026. Μεταξύ αυτών είναι το πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών που θα καλύπτει μέχρι και το 90% της δαπάνης, η επιστροφή δύο ενοικίων σε 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που νοικιάζουν σπίτι στην επαρχία, επιπρόσθετοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στα θέματα της συνεδρίασης συγκαταλέγονται επίσης τα νομοσχέδια του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, του Υπουργού Εσωτερικών για την αναμόρφωση του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο, του Υπουργού Υγείας για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη σύσταση της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν πως όταν έρθει η ώρα των εκλογών όπου τα διλήμματα θα γίνουν πιο σκληρά και το διακύβευμα απολύτως ξεκάθαρο, τα χειροπιαστά αποτελέσματα της κυβέρνησης σε όλα τα κρίσιμα πεδία πολιτικής θα πείσουν όσους στήριξαν τη ΝΔ στις εκλογές του 2019 και του 2023 να της δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης για μία τρίτη κυβερνητική θητεία.