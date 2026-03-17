Η κυβέρνηση ετοιμάζει το «οπλοστάσιό» της έναντι στην ενεργειακή κρίση - Τι ζητά από την ΕΕ

Με την έκταση, τη διάρκεια και τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία να παραμένουν άγνωστοι «Χ», τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ να πιέζει περαιτέρω τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου συμπαρασύροντας προς τα πάνω και μία σειρά από πρώτες ύλες, και έχοντας στο μυαλό του την ενεργειακή κρίση του 2022, ο Πρωθυπουργός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την Ευρώπη να κινηθεί αυτή τη φορά με ταχύτητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι προετοιμασμένη απέναντι στο ενδεχόμενο η κρίση στη Μέση Ανατολή να έχει μεγάλη διάρκεια με σημαντικό αντίκτυπο στις τιμές της ενέργειας και τον ευρωπαϊκό πληθωρισμό, ώστε να έχει στη διάθεσή της «εργαλεία προσωρινού και στοχευμένου χαρακτήρα» για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο της κυβέρνησης βρίσκονται και οι ευελιξίες που πιθανόν θα πρέπει να επιτραπούν στα κράτη μέλη ως προς τους εθνικούς προϋπολογισμούς για την αντιμετώπιση μίας παρατεταμένης κρίσης.

Η ελληνική κυβέρνηση πάντως προετοιμάζει ήδη το δικό της «οπλοστάσιο» έναντι αυτής της διεθνούς κρίσης. Ήδη επέβαλλε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και σε βασικά τρόφιμα και παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις σχεδιάζει επιπλέον μέτρα και δηλώνει έτοιμη εφόσον χρειαστεί να ρίξει επιπλέον όπλα στη μάχη.

«Η κυβέρνηση έχει αυτήν την ώρα τη δυνατότητα να παρέμβει όταν κατασταλάξουν τα πράγματα. Είμαστε σε φάση που τα μελετάμε – όχι μόνο εμείς, όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Πάντως καταλαβαίνω ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα είναι για μια περιορισμένη χρονική περίοδο και στοχευμένα», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης στην ΕΡΤnews.

Μιλώντας στην εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης χθες, ο Πρωθυπουργός εστίασε στις συνέπειες της αναταραχής στην αγορά ενέργειας με το βλέμμα στραμμένο στις τιμές του φυσικού αερίου που επηρεάζουν την ηλεκτροπαραγωγή, ενώ προσδιόρισε χρονικά στο επόμενο 15ήμερο την παρουσίαση μια συνολικής ρύθμισης για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία.

Την ίδια ώρα, με τις τιμές των λιπασμάτων να έχουν εκτιναχθεί λόγω της εμπλοκής στα Στενά του Ορμούζ προκαλώντας πονοκέφαλο στον πρωτογενή τομέα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας προανήγγειλε παρέμβαση για το κόστος των λιπασμάτων εντός των επόμενων ημερών.

Όσο για την αναταραχή στη διέλευση των δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, η ελληνική κυβέρνηση συμπλέει με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση που αρνείται ουσιαστική εμπλοκή σε μια επιχείρηση διασφάλισης της ναυσιπλοϊας με την αποστολή πολεμικών πλοίων σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Χθες άλλωστε οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ε.Ε είπαν όχι στην επέκταση της αποστολής της επιχείρησης «Ασπίδες» στο Ορμούζ, ενώ η Αθήνα είναι ανοιχτή στην ενίσχυση των δικών της αποστολών κι από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεδομένου ότι τώρα σε αυτή μετέχουν μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία ενώ η Γαλλία έχει προαναγγείλει την ανάπτυξη δικών της δυνάμεων.

«Δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της χώρας μας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ. Η χώρα μας συμμετέχει στην επιχείρηση Ασπίδες. Η επιχείρηση Ασπίδες είναι γεωγραφικά προσδιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα και δεν αφορά τα Στενά του Ορμούζ», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τις Βρυξέλλες, που επισήμανε ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ελεύθερης διακίνησης όλων των πλοίων στην περιοχή, αλλά απέρριψε την αλλαγή λειτουργίας της επιχείρησης «Ασπίδες».