Η Λιάνα Κανέλλη και το μάθημα εικόνας: Το «κόμμα της Κάρυ» και το «χαρτί ταρώ του Αλέξη»

Η Λιάνα Κανέλλη, η βουλευτής της Α΄ περιφέρειας Αθηνών με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ), με πρόσφατο άρθρο της στην ιστοσελίδα «rizospastis.gr», παρεμβαίνει στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.

Μέσα από το κείμενό της, αναλύει με τον χαρακτηριστικό της, αιχμηρό λόγο τις διεργασίες στο εγχώριο πολιτικό σύστημα, την εμφάνιση νέων κομμάτων, αλλά και τον ρόλο του ΚΚΕ μέσα σε αυτό το ρευστό τοπίο.

Η «κυριλλική» γραφή και τα νέα κόμματα

Στο πρώτο μέρος της παρέμβασής της, η Κανέλλη εστιάζει στην αλλαγή της πολιτικής ρητορικής και στην είσοδο νέων σχηματισμών στον πολιτικό στίβο, κάνοντας ονομαστική αναφορά στο νεοϊδρυθέν κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Χρησιμοποιώντας ένα ιδιαίτερο γλωσσικό σχήμα, η βουλευτής σημειώνει: «Ετοιμαστείτε! Από δω και μπρος στην πολιτική παραφιλολογία... θα πρωταγωνιστήσει μια άλλη γραφή. Η κυριλλική». Προχωρώντας την ανάλυσή της, η βουλευτής του ΚΚΕ στρέφει το βλέμμα της στον χώρο της αντιπολίτευσης και στα πρόσωπα που τον απαρτίζουν. Χαρακτηρίζει τη σημερινή κατάσταση ως ένα «παιχνίδι του θησαυρού», το οποίο στοχεύει στον «επικουρικό χαοτικό επαναπροσανατολισμό των μαζών».

Συγκεκριμένα για το κόμμα Καρυστιανού έγραψε: «Αλλωστε λευκό είναι το φόντο και στην αμερικανική και στη ρωσική σημαία, σαν της Αλάσκας τον πάγο, κι οι διαφορές είναι μόνο στους τόνους του μπλε και του κόκκινου, στην πρώτη πιο βαθείς, σαν τον παλαιότερο καπιταλισμό, στη δεύτερη πιο αβαθείς, λόγω νεότερου καπιταλισμού. Τώρα που γράφω, δεν ξέρω αν το κόμμα της Κάρυ, όπως πετυχημένα τη λένε χαϊδευτικά, είναι με κοντάρι ή δοξάρι και με ποιο στο πλευρό της παλικάρι. Θα 'χει ελπίδα φαντάζομαι και καθόλου μείγμα κάρι, αμαρτωλού ανατολίτικου ουρανίσκου».

Ιδιαίτερη μνεία κάνει στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας πως θα επιχειρήσει να επανέλθει στο προσκήνιο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «ένα χαρτί ταρώ, δεν μπορεί, θα το τραβήξει κι ο Αλέξης».

Παράλληλα, αναφέρεται στις ανακατατάξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και σε πρόσωπα όπως ο Σ. Φάμελλος, ο Π. Πολάκης και ο Στ. Κασσελάκης, αλλά και στον Κ. Βελόπουλο. Η Λιάνα Κανέλλη διαπιστώνει πως ο πολιτικός λόγος έχει αποκτήσει μια θεατρικότητα και μια έντονη ρευστότητα, αντλώντας στοιχεία «από τα σπλάχνα των γηπέδων και από τις αναρτήσεις στις πλατφόρμες».

Το άρθρο ολοκληρώνεται με μια σύγκριση του σημερινού, πολυδιασπασμένου πολιτικού τοπίου με την τεχνολογία των εικόνων. Η Λιάνα Κανέλλη παρομοιάζει τα μικρά, νεοσύστατα κόμματα με «πίξελ»: «Τα κομματίδια. Όσο πιο πολλά στο κάδρο, τόσο υψηλότερη είναι η ευκρίνεια της εικόνας, λέει η τεχνολογία».

Καταλήγοντας, καθιστά απολύτως σαφή τη θέση του ΚΚΕ απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική του αντοχή. Όπως επισημαίνει με έμφαση: «Όποιος νομίζει ότι πολλαπλασιάζοντας τα πιξελοκόμματα μπορεί να διαγκωνίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και να το εξοβελίσει εκτός κάδρου, πλανάται πλάνην οικτρά».

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Γιατί το σφυροδρέπανο σε κόκκινο φόντο είναι τόσο διαφορετικό σε ιδεολογία, περιεχόμενο, γνώση και στοχοποίηση του εχθρού, θυσίες σε αίμα, Ιστορία και ζωντανούς τωρινούς ανθρώπους, που ξεχωρίζει σαν το χαμόγελο απέναντι στον χάρο, στον ναζί! Και αντανακλά μέσα στην κουρελού όλων των αλφαβήτων τη Ρωμιοσύνη που δεν την κλαις, γιατί πετιέται κι αντριεύει και θεριεύει».