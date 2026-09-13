Παύλος Γερουλάνος στο Reader: «Μητσοτάκης, Τσίπρας κοιτάνε το χθες - Εμείς το αύριο»

Ο Παύλος Γερουλάνος εξήγησε στο Reader.gr για ποιο λόγο οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ μπορούν να φέρουν πίσω ένα κομμάτι κόσμου που έχει φύγει από το κόμμα.

Μιλώντας στο περίπτερο του Reader.gr στην 90ή ΔΕΘ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε σχετικά:

«Όπως είδαμε τις τελευταίες μερες στη ΔΕΘ, ανέβηκε ο κ. Μητσοτάκης να διορθώσει λάθη δικά του που έχει κάνει ή τουλάχιστον να προσπαθήσει να πείσει με κάποια επιδόματα, κάποιους ανθρώπους που του έχουν γυρίσει την πλάτη.

Ο κ. Τσίπρας ήρθε με μία ομιλία για το χθες, για τις δικές του αποτυχίες, προσπαθούσε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που είχε αφήσει η κυβέρνησή του, πράγμα δύσκολο σχεδόν αδύνατο.

Ενώ το ΠΑΣΟΚ έρχεται με προτάσεις που αφορούν το μέλλον της χώρας. Οι δύο έρχονται κοιτώντας το χθες, εμείς κοιτώντας το αύριο. Η ομιλία του προέδρου εξηγεί πώς το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα κάνει την διαφορά.

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Γερουλάνος: «Το ΠΑΣΟΚ έχει σχέδιο και στελεχιακό δυναμικό να το κάνει πράξη»

Σε ερώτηση «γιατί ο κόσμος να εμπιστευθεί το ΠΑΣΟΚ», ο κ. Γερουλάνος ξεκαθάρισε:

«Γιατί έχει σχέδιο, που έχει αναπτυχθεί τα χρόνια που είμαστε στην αντιπολίτευση. Δουλειά μας είναι να βάλουμε τις αιχμές ώστε να είναι αναγνωρίσιμο το πρόγραμμά μας και οι διαφορές του με τα άλλα.

Έχει ένα στελεχιακό δυναμικό με μεγάλη εμπειρία που έχουν δείξει μία μεγάλη θεσμικότητα στις διάφορες προκλήσεις.

Έχουμε και το πρόγραμμα και τους ανθρώπους για να γίνει το πρόγραμμά μας, πράξη.

Νομίζω πως ο κόσμος που θα αποφασίσει κυρίως τον τελευταίο μήνα αν θα ψηφίσει και ποιον θα ψηφίσει, θα επιλέξει ένα κόμμα με τα χαρακτηριστικά τα δικά μας».



