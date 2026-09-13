Νίκος Ανδρουλάκης από την ΔΕΘ: «Ενωμένοι τη μάχη για να φύγει η ΝΔ και να υπάρξει πολιτική αλλαγή»

«Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή», επανέλαβε σταθερά ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ.

«Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή»

«Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή», επανέλαβε σταθερά ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραθέτει στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ. Πρόσθεσε ότι ο εκλογικός νόμος δημιουργεί συγκεκριμένα δεδομένα που οδηγούν στη πρώτη θέση για να γίνει η πολιτική Αλλαγή που απαιτεί η κοινωνία. «Δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την πολιτική ήττα της ΝΔ», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να γίνει χωρίς το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο γιατί δεν αρκεί για την χώρα η πολιτική εναλλαγή στην εξουσία.

Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε στην κριτική της κυβέρνησης για υπερκοστολόγηση σχετικά με το οικονομικό σχέδιο που παρουσίασε χθες. «Όλα είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα», είπε , «και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία».

Επανέλαβε ότι η 13η σύνταξη βάσει της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, θα δοθεί σε δύο δόσεις και κοστίζουν 60 εκατ. το 2027 και 840 εκατ. το 2030, ενώ ο 13ος μισθός 1,3 δισ. σε βαθος τετραετίας. Και το ΕΚΑΣ σε 540 εκατ. ευρώ.

«Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει»

Ερωτηθείς εάν στην περίπτωση που η ΝΔ είναι πρώτη χωρίς αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί της εφόσον πρωθυπουργός είναι ένα άλλο πρόσωπο και όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είτε από τη ΝΔ είτε από άλλο κόμμα, ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια, δεν είναι μία συσπείρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει, έχει μια ιστορία και μία διαδρομή. Σε αυτή την παράταξη το ανώτατο όργανο είναι το συνέδριο του, όπου πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5000 συνέδρων για την πολιτική στρατηγική που έχουμε χαράξει. Αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει, το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στην ΝΔ.

Γι' αυτό τρίτη θητεία ενός κόμματος που δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, τον κοινοβουλευτισμό, το Σύνταγμα, την δικαιοσύνη, στα αδιέξοδα της κοινωνίας και που συνεχώς με τις πολιτικές που προκρίνει δημιουργείται μια νέα κάστα ολιγαρχίας αλλά και ενισχύει την παλιότερη, το ΠΑΣΟΚ μόνο με ένα τρόπο μπορεί να αντιμετωπίσει: πολιτικά, δυναμικά, νικώντας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν γιατί είναι αξιακές και πολιτικές», υπογράμμισε.

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι «ιδεολογικά πιστεύουμε ότι πρέπει να αναττάξουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας» και πως «η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι μια θεωρία, γι' αυτό ξεκινήσαμε από την ανάπτυξη και φτάσαμε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους». Εξήγησε ότι έχει μια ολιστική προσέγγιση για τη νέα πορεία που πρέπει να βαδίσει ο τόπος.

«Όταν π.χ. μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος αυτό αφορά όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία διότι ένας άνθρωπος που θέλει να ρυθμίσει αλλά τα funds τον εκβιάζουν και επενδύουν στην εξόντωση του για να του πάρουν ένα ακίνητο και όχι στην ρύθμιση, αυτό είναι ζήτημα συνολικά της οικονομίας» ανέφερε. Και τόνισε ότι «η κοινωνική ατζέντα, η αναγέννηση του ΕΣΥ, της δημόσιας παιδείας, η στεγαστική πολιτική, όλα αυτά δεν είναι επιμέρους θέματα αλλά ζητήματα που πρέπει να λύσουμε σύντομα».

«Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει, θα υπάρξει κυβέρνηση»

«Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει, θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα, θα το αποφασίσει με την ψήφο του ο ελληνικός λαός. ΤΟ ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος: να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, προόδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε και περιμένουμε τους πολίτες να μας εμπιστευτούν. Εάν μας εμπιστευτούν θα υπάρχει κυβέρνηση όχι βυθισμένη στην αναξιοπιστία, τη διαφθορά και την αλαζονεία. Το Μητσοτάκης ή χάος είναι επικοινωνιακό δίλημμα και εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φαιδρότητας και της αλαζονείας της σημερινής κυβέρνησης», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνέντευξη Τύπου που παραθέτει στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Ο κ. Ανδρουλάκης κλήθηκε να απαντήσει για την εξωτερική πολιτική λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για τα εθνικά μας θέματα μαθήματα δεν δεχόμαστε γιατί όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ με άλυτο το κυπριακό. Η σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης».

Ερωτηθείς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά απάντησε: «Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της τη ΝΔ».

«Το δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είναι σύνθημα αλλά κώδικας πολιτικής ανάταξης της χώρας για το ΠΑΣΟΚ και μένα»

Η αναφορά ότι «δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είναι σύνθημα αλλά κώδικας πολιτικής ανάταξης της χώρας για το ΠΑΣΟΚ και μένα», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας σε ερώτηση «τι εννοεί με το δεν έχουμε εξαρτήσεις».

Σημείωσε ότι οι εξαρτήσεις δεν είναι σημερινό φαινόμενο αλλά φαίνονται καθημερινά και στον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ από τα Μέσα και τα οργανωμένα συμφέροντα. Προσδιόρισε ως τέτοια τα funds, τα ολιγοπώλια, καθώς και όσους δεν θέλουν να αλλάξουν τα πραγματα.

Σχετικά με τον ανταγωνισμό του ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι μπορεί να εκφράσει τη μεσαία τάξη, τους μη προνομιούχους σήμερα, το Κέντρο και την Κεντροαριστερά. «Αυτό ήταν κι είναι η προοδευτική παράταξη και γι' αυτό η ΝΔ και η ΕΛΑΣ δεν θέλουν να ξαναγίνει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει. Ζητώ από τους πολίτες να μας τιμήσουν. Να θυμηθούν ποιός είναι αξιόπιστος και κάνει όσα λέει και ποιός όχι», τόνισε. Κατέκρινε εκ νέου τον Αλέξη Τσίπρα για την εκχώρηση κόκκινων δανείων στα funds και την αθέτησή του «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», καθώς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη μείωση του φόρου στα μερίσματα.

« Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο και να κακοποιώ τους θεσμούς, δεν το έχω»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς για το αν έχει το απαραίτητο επικοινωνιακό χάρισμα για να σηκώσει πιο ψηλά το ΠΑΣΟΚ, σχολίασε: «Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί εφτά ολόκληρα χρόνια και να υποδύομαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής».

Αναφέρθηκε στην πορεία του: «ξεκίνησα από ένα χωριό στο Ηράκλειο, πήγα δημόσιο σχολείο και δημόσιο πανεπιστήμιο, εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα, δεν βολεύτηκα πουθενά, δεν πήρα καμία κρατική θέση και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτώ δεν είχα κανένα πίσω μου, ούτε ολιγάρχες, ούτε συμφέροντα, ούτε πολιτικούς μπαμπάδες, ούτε ανίερες συμμαχίες», τόνισε μεταξύ άλλων. Το μήνυμά του προς τους πολίτες είναι το εξής, όπως ανέφερε: «Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είναι η κοινωνική αξιοπιστία μου και η διαδρομή μου και δεν θα τα θυσιάσω για κανέναν και ζητώ την εμπιστοσύνη τους για να κάνω πράξη τώρα μια ισχυρή Ελλάδα, στον κόσμο, στην Ευρώπη».

Ερωτηθείς για το ζήτημα της παραγωγής πλούτου, τη διαφθορά και τον πελατειασμό, είπε ότι οι προτάσεις που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ είναι σύγχρονες ιδέες, αλλά, όπως ανέφερε, «δεν είμαστε εφευρέτες. Η Πορτογαλία μπήκε στο μνημόνιο με χαμηλότερο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε σχέση με την Ελλάδα και βγήκε με μεγαλύτερο γιατί προχώρησαν μπροστά, έκαναν πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Δεν έφυγαν από τα μνημόνια έχοντας ξανά ως εργαλεία τις παλιές αμαρτίες όπως γίνεται σήμερα». Υποστήριξε πως «το μεγάλο πρόβλημα του σήμερα είναι η αλλαγή κουλτούρας, κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι». «Οι πρακτικές τους στην διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και εγχώριων πόρων είναι ίδια με αυτή που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία, δεν άλλαξαν. Το είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το είδαμε στην τηλεδιοίκηση και την 717, στον τρόπο που στηρίζουν μεγάλες κατασκευαστικές, το βλέπουμε και στα παιχνίδια με την εξουσία», πρόσθεσε. «Δηλαδή δεν βλέπεται νέα συμφέροντα; Δεν βλέπετε στήριξη της ΝΔ σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κύκλους για να αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη μιντιακή δύναμη και να προστατεύουν την σημερινή εξουσία; Εγώ το βλέπω και αυτό θα αντιμετωπιστεί με κανόνες διαφάνειας. Έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά, άρα θα καταπολεμήσουμε τον πελατειασμό όχι μόνο σε επιμέρους θέματα αλλά σε κεντρικά θέματα» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η υπόθεση των υποκλοπών δεν έχει κλείσει»

«Η υπόθεση των υποκλοπών δεν έχει κλείσει και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στην δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα το 2021 - 2022 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Θα κάνω ό,τι μπορώ, όποια θέση κι αν έχω, να πάρουν ένα μάθημα ότι η δημοκρατία για την οποία αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν χιλιάδες Έλληνες δεν είναι παιχνίδι στα χέρια τους» ήταν η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, αναμένει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Θα συνεχίσω τον αγώνα μου. Περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μετά θα δείτε τις επόμενες ενέργειες μου».

Σε ερώτηση για την επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε πως «το θέμα της συνέπειας έχει να κάνει με τη διαδρομή μας. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κ.Τσίπρα».

Τόνισε, δε, πως «το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Με μεγάλο αγώνα και προσπάθεια αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της ΝΔ με θεσμικό αγώνα. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη ΝΔ είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν καθίσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία».

«Η εμπλοκή σε σενάρια δεν μας αφορά»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς τι κατά τη γνώμη του εξυπηρετεί να συνεχίζεται η συζήτηση εκ δεξιών και εξ αριστερών για συνεργασίες εφόσον το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του, τόνισε ότι «εμείς στην ΔΕΘ κάναμε το καθήκον μας και αυτό είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή κι άλλη πρόταση εξουσίας για τη χώρα».

«Η εμπλοκή σε σενάρια είναι χρήσιμη για αυτούς που δεν έχουν να κάνουν τίποτα για το πρώτο ζήτημα. Τα σενάρια τα επιλέγουν αυτοί που δεν έχουν χώρο και χρόνο να πουν κάτι σοβαρό για τη χώρα και τρέφονται με τα σενάρια και το παρασκήνιο. Δεν μας αφορά», τόνισε. Πρόσθεσε πως «το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος θα το επιλέξει ο λαός την ημέρα των εκλογών» και πως αυτό που αφορά το ΠΑΣΟΚ είναι να γνωρίζει π.χ. ο μικρομεσαίος ότι το ΠΑΣΟΚ θα φέρει 120 δόσεις για να μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη του ο μικρομεσαίος. «Αυτό που είναι προτεραιότητα για εμάς είναι κάθε άνθρωπος μετά κι από την σημερινή παρουσία να γνωρίζει τι θα αλλάξει στη ζωή του», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν λεφτά υπάρχουν για την βελτίωση της ζωής των πολιτών και ερωτηθείς για την κριτική από αντιπάλους του ΠΑΣΟΚ ότι κυρίως αυτά που λέει για την 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό είναι συνταγές που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «Τις ξέρουν καλά αυτές τις συνταγές στη Νέα Δημοκρατία γιατί αυτοί οδήγησαν την χώρα σε χρεοκοπία. Έχουμε μνήμη και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά πού πήγαν τη χώρα το 2009 και τι έκαναν και μετά». «Αν η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει ό,τι ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2010, σήμερα θα είχαμε δραχμή. Γι' αυτό λοιπόν παιχνίδια υπευθυνότητας, ρεαλισμού και συνέπειας από τη Νέα Δημοκρατία πάει πολύ», σημείωσε. Σχολίασε ότι η ΝΔ δεν απαντά στα συγκεκριμένα γιατί θα εκτεθεί και ρώτησε:«Δύο μήνες επίδομα ανεργίας;». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να πιστέψει πως κάποιος θεωρεί ότι έχουν πετύχει οικονομικά όταν η αγοραστική μας δύναμη είναι τελευταία στην ΕΕ.

Άμεσα ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο

Επέμεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη θέση του ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο.

Αφήνοντας εκ νέου σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μίλησε για έλλειψη σοβαρότητας στη διαχείριση ενός τέτοιου μεγέθους γεωπολιτικού και ενεργειακού έργου.

«Δεν έχει ξαναπροκύψει τέτοια αντιφατικότητα σε τόσο σοβαρά ζητήματα επικοινωνιακής διαχείρισης των ευθυνών. Καθαρά λόγια: Άμεσα ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κι ότι δεν θα περάσει ο τσαμπουκάς των Τούρκων» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Κληθείς να σχολιάσει τον πατριωτικο φόρο που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «πατριωτικός φόρος είναι η μείωση του ΦΠΑ. Δεν είναι πατριωτικός φόρος το 1%. Είναι φόρος».

«Ευπρόσδεκτοι όλοι που θα αγωνιστούν δίπλα μας με κοινές αρχές»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς για το ζήτημα της διεύρυνσης και των κριτηρίων της, αλλά και για το αν η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλωνίτη στην ομιλία του είναι προανάκρουσμα προσχωρήσεων και αν έπονται κι άλλες, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «στην μάχη για την πολιτική αλλαγή είναι ευπρόσδεκτοι όλοι που θα αγωνιστούν δίπλα μας με κοινές αρχές, κοινές αξίες, αυτοί που πιστεύουν στο πρόγραμμα μας, αυτοί που πιστεύουν ότι τώρα είναι ανάγκη να αλλάξει η χώρα πορεία».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα και το επόμενο διάστημα κι άλλοι άνθρωποι θα έρθουν κοντά μας για να αγωνιστούμε μαζί. Όμως πιο σημαντικές διευρύνσεις είναι οι κοινωνικές, γι' αυτό επιμένουμε σε ένα πρόγραμμα που βάζει την κοινωνία στο προσκήνιο», τόνισε. Σημείωσε ότι «υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές δυνάμεις που ασφυκτιούν και που μέσα από τις προτάσεις μας νομίζω μπορούν να δουν προοπτική και ελπίδα. Έτσι θα έρθει η πολιτική αλλαγή, με ισχυρή κοινωνική διεύρυνση της δημοκρατικής παράταξης».

Ως προς το ζήτημα της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών στην ΕΕ είπε ότι δική του άποψη είναι σταθερά η ίδια, ότι η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει ευρωστρατό, κοινά εξοπλιστικά, κοινή άμυνα και κοινή εξωτερική πολιτική. «Είμαι σοσιαλδημοκράτης, αλλά είναι πάνω απ' όλα Έλληνας και δεν μπορώ να επιτρέψω να πληρώνουμε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας δισεκατομμύρια σε στρατιωτικές δαπάνες και την ίδια ώρα τα χρήματα αυτά οι Δανοί και οι Ολλανδοί να τα κάνουν νοσοκομεία, δρόμους, υποδομές, νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια. Δεν το δέχομαι, είναι μια τεράστια εσωτερική αδικία της ΕΕ που εξελίσσεται εδώ και πολλά χρόνια και που έπρεπε χρόνια πριν η Ελλάδα να το έχει θέσει προτεραιότητα της σε κάθε διαπραγμάτευση» τόνισε. Άρα, υπογράμμισε, «πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει μπροστά στα θέματα αυτά για να καταφέρει η Ελλάδα να αποκλιμακώσει τις δικές της δαπάνες και να έχει περιθώριο να δώσει αλλού τα χρήματα αυτά που δίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια». «Δεν σημαίνει αυτό ότι θα αποδυναμώσουμε τις δαπάνες του κοινωνικού κράτους, τα ταμεία συνοχής πρέπει να μείνουν», είπε μεταξύ άλλων.

Ερωτηθείς αν στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, αλλά χωρίς αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει μαζί της ζητώντας όμως την απομάκρυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία και, συνεπώς με ποιο πρόσωπο από τη ΝΔ θα συνομιλούσε, τόνισε: «Εμείς αγωνιζόμαστε για την απομάκρυνσή τους από την κυβέρνηση, τα εσωκομματικά τους ας τα λύσουν μόνοι τους».

«Αξίζει να επικροτούν οι Έλληνες έστω και με ένα like τους οπαδούς του Χίτλερ που κατέσφαξαν τον ελληνικό λαό;»

«Όταν επιχαίρεις με τη ρητορεία του Τραμπ, της Λεπέν και άλλων πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο που ανοίγουν το δρόμο στη μισαλλοδοξία, στην ακροδεξιά και στην απανθρωπιά τότε μην ρίχνεις κροκοδείλια δάκρυα όταν αυτές οι δυνάμεις αποκτούν ακροατήριο και στην πατρίδα σου. Το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε δεν θεώρησε ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν κάτι να προσφέρουν στον κόσμο», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε σχετική ερώτηση για την ακροδεξιά και την αποφυλάκιση Κασιδιάρη στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Το μήνυμά μου λοιπόν σε κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα στη νέα γενιά είναι να σκεφτούν: Αξίζει να επικροτούν έστω και με ένα like τους οπαδούς του Χίτλερ που κατέσφαξαν τον ελληνκό λαό; Αξίζει να κάνουν like σε αυτούς που χαιρετούν ναζιστικά; Έχουμε μια ιστορία. Αυτός ο λαός και η εθνική του αντίσταση ήταν από τις πιο ισχυρές σε όλη την Ευρώπη. Με βαρύ φόρο αίματος. Πρέπει να σκεφτούν εάν αξίζει να κάνουν έστω και ένα like σε δολοφόνους», συμπλήρωσε την σκέψη του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

Σε ερώτηση με ποιους θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Με ποιους θα συνεργαστούμε θα το απαντήσει ο πολίτης, ο ελληνικός λαός την ημέρα των εκλογών», συμπληρώνοντας πως «το χρέος μας είναι είναι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ο κάθε Έλληνας να ξέρει τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, τι σημαίνει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και πως αυτά που προτείνουμε αλλάζουν τη ζωή του ίδιου και της οικογένειας του. Είμαι σίγουρος και αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».

«Η πολιτική μας για τη στέγαση θα είναι από την πρώτη μέρα προτεραιότητα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς για το θέμα των πολλών εν εξελίξει δημόσιων έργων που καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί «συνεχίζεται ένας χώρος αποζημιώσεων» και για το πώς προτίθεται το ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπίσει αυτή την στρέβλωση εις βάρος των πολιτών ώστε αυτά τα χρήματα να διατεθούν για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, επεσήμανε ότι χθες παρουσίασε τρεις πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα: προληπτικός έλεγχος από την πλευρά του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε όλες τις συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας για να εντοπίζουμε εγκαίρως φωτογραφικούς όρους υπερκοστολογήσεις, τεχνικές κατατμήσεις κτλ. Για τις απευθείας αναθέσεις πλαφόν επί του συνόλου των πιστώσεων, εξαιρώντας μόνο τους μικρούς δήμους. Και ακόμα πιο ισχυρή Διαύγεια. «Αυτές οι τρεις πρωτοβουλίες βοηθούν να μην χάνονται χρήματα στην κατασπατάληση και την κακοδιαχείριση και να έχουμε ένα δημοσιονομικό όφελος και ένα μεγαλύτερο περιθώριο για καλύτερες υποδομές και ισχυρότερο κοινωνικό κράτος», είπε.

Ερωτηθείς για το ζήτημα της στέγασης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι από το 2022 είχε πει δημόσια ότι το θέμα της στέγασης θα εξελιχθεί στο μεγαλύτερο κοινωνικό θέμα. «Το κόστος των ακινήτων έχει αυξηθεί ραγδαία σε σχέση με τις εισοδηματικές δυνατότητες του λαού και έχουμε μια κυβέρνηση που λέει ότι κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Αυτοί όμως που χάνουν, μπορεί να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια, μπορεί να συνεχίζουν να μένουν με τους γονείς τους, μπορεί να μην μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους γιατί εξοικονομούν χρήματα για το ενοίκιο», είπε. «Η πολιτική μας για τη στέγαση θα είναι από την πρώτη μέρα προτεραιότητα», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας τις βασικές παραμέτρους του σχεδίου του για την αντιμετώπιση του στεγαστικού.

«Να σχεδιάσουμε και να διεκδικήσουμε μια εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία»

Να σχεδιάσουμε και να διεκδικήσουμε μια εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία γιατί η στρατηγική των «ήρεμων νερών» δεν απέδωσε, πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

«Ας σκεφθεί ο λαός ποιό κόμμα πήγε τα εθνικά θέματα μπροστά. Εμείς ή η ΝΔ», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πρόσθεσε ακόμη ότι σήμερα δεν υπάρχει μια εθνική συνεννόηση. «Δεν φτάνει η ενημέρωση που γίνεται από το υπουργείο Εξωτερικών. Χρειάζεται ειλικρίνεια, σοβαρότητα και σύγκλιση για τα θέματα που αφορούν το μέλλον της χώρας», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Για την κοστολόγηση των προγραμμάτων από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι δεν πρέπει να περιοριστεί στα προβλεπόμενα από τον Προϋπολογισμό αλλά να αξιολογηθεί η επίπτωση συγκεκριμένων πολιτικών. Εφερε ως παράδειγμα τη μείωση του φόρου στα μερίσματα. «Είχε θετική συνέπεια ή διευκολύνθηκαν να φύγουν στο εξωτερικό κεφάλαια;» είπε και υπογράμμισε ότι «αυτά πρέπει να κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και τότε όλα τα προγράμματα των κομμάτων να αξιολογηθούν».

«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να γίνει στρατηγείο και όχι πελατομάγαζο»

«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να γίνει στρατηγείο και όχι πελατομάγαζο» σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ερώτηση για τον αγροτικό και κτηνοτροφικο τομέα στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Κάποιοι άνθρωποι δεν νιώθουν προοπτική στα επαγγέλματα του αγρότη, του κτηνοτρόφου και του μεταποιητή. Πρέπει να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα με τη μεταποίηση και την καινοτομία για να έχουμε προϊόντα προστιθέμενης αξίας που εξάγονται μεταποιημένα. Η οικονομία έχει μεγαλύτερο όφελος», απάντησε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πρόσθεσε πως «πρέπει να κάνουμε πολλά και να τα κάνουμε γρήγορα. Και θα τα κάνουμε, γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι το κόμμα της περιφερειακής ανάπτυξης και περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς αγρότη, κτηνοτρόφο και μεταποιητή δεν μπορεί να υπάρξει». Υπογράμμισε επίσης πως «χωρίς ισχυρό πρωτογενή τομέα η Ελλάδα θα γίνει δύο μεγάλα αστικά κέντρα, πέντε - έξι μικρότερα και όλη η υπόλοιπη θα ερημώσει».

Για τη μείωση του ΦΠΑ στα αγαθά και στα καύσιμα ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως «η επιλογή του να μειώσεις ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και ειδικό φόρο κατανάλωσης για όσο υπάρχει μια μεγάλη πίεση στις τιμές είναι μια επιλογή που έκαναν και άλλα κράτη με επιτυχία. Δεν βλέπω τον λόγο να την αρνείται η σημερινή κυβέρνηση».

«Οι πράξεις της ίδιας της κυβέρνησης προκαλούν τους χαρακτηρισμούς εις βάρος της»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δικαιολόγησε τον χαρακτηρισμό «είναι επικίνδυνοι» την οποία απηύθυνε στη κυβέρνηση κατά την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ=ΜΠΕ αν είναι προανάκρουσμα «σκληρού ρόκ», ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι δεν είναι οι χαρακτηρισμοί που δικαιολογούν τη συγκεκριμένη αναφορά αλλά οι πράξεις της ίδιας της κυβέρνησης την προκαλούν.

«Πώς να χαρακτηρίσω την κυβέρνηση όταν χρησιμοποιεί τα εθνικά θέματα για να προκαλέσει ή όταν ο πρωθυπουργός δίνει εντολή στους βουλευτές να ψηφίσουν επιστολικά ή όταν παγιδεύουν με το Predator τους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ;», αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

Επίσης μίλησε για όρια στη προπαγάνδα όταν επιχειρείται από τη ΝΔ και την κυβέρνηση να αντικρούσει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις στην Ισπανία και τη Πορτογαλία.

Στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές όλες οι δυνάμεις απέναντι στο Λαϊκό κόμμα και την ακροδεξιά να έχουν ένα υποψήφιο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς σχετικά με την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και το αναπτυξιακό μοντέλο, παρέπεμψε στον περιφερειακό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που έγινε στην Κοζάνη όπου «παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής περιφερειακής ανάπτυξης διότι η περιφέρεια καταρρέει δημογραφικά και αναπτυξιακά».

Υποστήριξε ότι «η άναρχη και χωρίς σχέδιο απολιγνιτοποίηση κλιμάκωσε το πρόβλημα που ήδη υπήρχε» και σημείωσε: «Εμείς λέμε ναι στη δίκαιη και πράσινη μετάβαση. Έχουμε δίκαιη και πράσινη μετάβαση; Δίκαιη είναι η καταστροφή μιας περιφέρειας; Όχι είναι άδικη. Είναι πράσινη όταν μετατρέπεις μία μονάδα λιγνίτη σε μονάδα φυσικού αερίου κάνοντας ακόμα μεγαλύτερη την εξάρτηση στο εισαγόμενο φυσικό αέριο;». Είπε ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι «να κάνουμε αυτό που κάνει και η Γερμανία, ειδικά για την 5η μονάδα της Πτολεμαΐδας και συγχρόνως να δώσουμε κίνητρα για πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις». Τόνισε ότι παραγωγική επένδυση δεν είναι να κάνουμε μία ζώνη ΑΠΕ τη Δυτική Μακεδονία και πως χρειάζεται πρωτογενής τομέας και μεταποίηση και τουρισμός.

«Αν συνεχίσουμε στον σημερινό δρόμο της άναρχης και χωρίς σχέδιο απολιγνιτοποίησης, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι η μεγαλύτερη γεωπολιτική εξάρτηση, η περισσότερη ενέργεια κι η φτώχεια, οι μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες και η καταστροφή της περιφέρειας» ανέφερε. «Και τα τέσσερα αυτά μπορούν να αλλάξουν με μια άλλη πολιτική όπως αυτή που περιγράψαμε στο περιφερειακό συνέδριο Δυτικής Μακεδονίας», τόνισε.

Ερωτηθείς σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, είπε ότι «δεν φτάνουν μόνο τα χρήματα και οι υποδομές, αλλά και πως το κράτος δικαίου, το κράτος, τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι πολύ κρίσιμοι παράγοντες για να φτάσουν τα Δυτικά Βαλκάνια πιο κοντά στον αξιακό κώδικα της Ευρώπης και όχι να πάνε κοντά στον αξιακό κώδικα τρίτων χωρών που δεν έχουν καμία σχέση με τις δικές μας αρχές και τις δικές μας αξίες σε επίπεδο κράτους δικαίου, ποιότητας Δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην άμυνα και στην ασφάλεια, η Ευρώπη πρέπει να είναι αυτοδύναμη «κι αυτό σημαίνει να προχωρήσει με τους ίδιους όρους και τους ίδιους κανόνες στην συγκρότηση εργαλείων αλληλεγγύης ώστε να αποκτήσει αυτονομία ενεργειακή, παραγωγική, αμυντική και συγχρόνως με περισσότερη και πιο ισχυρή δημοκρατία».

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «η σημερινή Ευρωπαΐκή Επιτροπή έχει αποτύχει» και πως η πρόταση του είναι «στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές όλες οι δυνάμεις απέναντι στο Λαϊκό κόμμα και την ακροδεξιά να έχουν ένα υποψήφιο και να κάνουμε μια προγραμματική συμφωνία για το μέλλον της Ευρώπης πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές η οποία θα ανακοινωθεί και θα παρουσιαστεί σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς». Είπε ότι «για να σχεδιάσουμε σωστά και μακροπρόθεσμα χρειάζονται καθαρές λύσεις πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2029 και όχι μπαλώματα και μικροσυμβιβασμοί», σχολιάζοντας: «Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι πρόεδροι και Καγκελάριοι στις ισχυρές χώρες της Ευρώπης, γι' αυτό πριν πεινάσεις μαγειρεύεις».

«Οι άνθρωποι της περιφέρειας νιώθουν περιφρόνηση και αυτό με το ΠΑΣΟΚ θα αλλάξει»

«Οι άνθρωποι της περιφέρειας νιώθουν περιφρόνηση. Αυτό με το ΠΑΣΟΚ θα αλλάξει, όπως άλλαξε και τη δεκαετία του ’80 που η χώρα έκανε σοβαρά βήματα συστηματικής περιφερειακής ανάπτυξης, στην υγεία, στην παιδεία και στην παραγωγή» σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο κ.Ανδρουλάκης εξήγησε πως το όραμα του κόμματός του είναι «η ύπαιθρος να αναπτύσσεται παράλληλα και αναλογικά με τα αστικά κέντρα με τα δικά της χαρακτηριστικά, με τις δικές της ανάγκες, με τα τοπικά δεδομένα και πάντα σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση που περιφρονεί η ΝΔ».

Σε ερώτηση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» είπε πως το ΠΑΣΟΚ λειτούργησε «θεσμικά, ουσιαστικά, σοβαρά. Θα κριθούν οι δεσμεύσεις του πρωθυπουργού και τα λεγόμενα του σήμερα διότι πολλές φορές είπε πολλά που αφορούσαν τα εθνικά θέματα και έγιναν ακριβώς τα αντίθετα».

«Όλες και όλοι δίνουμε ενωμένοι τη μάχη για να φύγει η ΝΔ και να υπάρξει πολιτική αλλαγή»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς αν μπορεί να είναι βέβαιος ότι οι ψήφοι που θα δώσει ο κόσμος στο ΠΑΣΟΚ δεν θα καταλήξουν στο να στηριχθεί μία κυβέρνηση της ΝΔ, σημείωσε πως «το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μία απόφαση, αυτή η απόφαση είναι ομόφωνη κι αυτή η απόφαση για μας είναι πυξίδα των πολιτικών μας επιλογών και όλοι δίνουμε ενωμένοι τη μάχη, όλες και όλοι δίνουμε ενωμένοι τη μάχη για να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να υπάρξει πολιτική αλλαγή».

Σε άλλο σκέλος της ερώτησης που αφορούσε σε «μεταγραφές» στελεχών μεταξύ κομμάτων, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «την κανονικοποίηση της ακροδεξιάς την έκαναν οι μεταγραφές από την ακροδεξιά και χαίρομαι πάρα πολύ που το δικό μας κόμμα είναι το μόνο κυβερνητικό κόμμα που ουδέποτε έφερε στην αγκαλιά του στελέχη της ακροδεξιάς. Και όχι μόνο δεν έφερε στελέχη της ακροδεξιάς αλλά δεν τα έκανε και πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής του τόπου, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι και η σημερινοί».

Ερωτηθείς σχετικά με την εξαγγελία του για επανασύσταση του συμβουλίου αποδήμων ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αν θα είναι θεσμός με πραγματικές αρμοδιότητες ή συμβολική κίνηση, απάντησε μεταξύ άλλων πως «εμείς λέμε ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε το συμβούλιο για να μπορεί να γίνει πραγματική δουλειά σε βάθος στον απόδημο ελληνισμό και όχι όλα να στηρίζονται σε επικοινωνιακά δίκτυα τα οποία μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να επηρεάσει». «Θεσμική λοιπόν προσέγγιση του απόδημου ελληνισμού και γι' αυτό είπα ότι μόλις μας δώσει ο λαός την εμπιστοσύνη του θα προχωρήσουμε σε αυτήν την κίνηση εδώ από τη Θεσσαλονίκη», πρόσθεσε.

«Μην ψάχνετε ρωγμές μέσα στο ΠΑΣΟΚ»

«Μην ψάχνετε μέσα στο ΠΑΣΟΚ ρωγμές, αλλού υπάρχουν οι ρωγμές» σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας πως «το ΠΑΣΟΚ ενωμένο θα δώσει τη μάχη των εκλογών και ενωμένο θα κερδίσει».

Ερωτηθείς εάν θα είναι εκ νέου υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές, απάντησε πως «θα ανακοινωθεί όταν ανακοινώσουμε το ψηφοδέλτιο, για το πού θα είναι ο καθένας υποψήφιος και σε ποιες περιφέρειες θα δηλώσω υποψηφιότητα».

«Με ανάπτυξη, καινοτομία και σύγχρονη παραγωγή η σωστή δημοσιονομική διαχείριση της χώρας»

«Η χώρα πρέπει να εχει σωστή δημοσιονομική διαχείριση και να αντιμετωπίζει το δημόσιο χρέος. Όμως αυτό πρέπει να γίνεται με ανάπτυξη κι όχι με τα πλεονάσματα του πληθωρισμού», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε σχετική ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ. Υπογράμμισε πως δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος του κοινωνικού κράτους και «γι' αυτό το σχέδιό μας θέτει ως προτεραιότητα την κοινωνική συνοχή, την καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη».

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο και συμπλήρωσε ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι το Real Estate.