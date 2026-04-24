Η προσεκτική Λάουρα, η ανανέωση της θητείας της Παπανδρέου και η άφιξη της Μπριζίτ 

Πολύς ντόρος έγινε για την ομιλία της Λάουρα Κοβέσι και τις παρεμβάσεις που έκανε από το Φόρουμ των Δελφών, Αλλά οι προσεκτικοί παρατηρητές θα είδαν ότι είπε αυτά τα οποία ήθελε χωρίς να κλιμακώσει και χωρίς να προκαλέσει κάποια ευθεία αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση άλλωστε πλην του Άδωνι Γεωργιάδη χειρίστηκε την περίπτωση της με πολύ μεγάλη κομψότητα, καθώς δεν θέλει να δείξει δείγματα Ουγγαρίας και Όρμπαν. Ούτως ή άλλως η Κοβέσι σε μερικούς μήνες αφυπηρετεί, συνεπώς γιατί να χρειάζεται αυτή την ώρα μία σύγκρουση;

Η ανανέωση της θητείας

Η συζήτηση για την ανανέωση ή μη των θητειών των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων πάντως είναι εντελώς αποπροσανατολιστική. Όπως γνωρίζουν όλοι στο παρασκήνιο την απόφαση έχει λάβει το κολέγιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και ο Άρειος Πάγος δεν σκοπεύει να έρθει σε αντιπαράθεση. Συνεπώς η ανανέωση της θητείας της Πόπης Παπανδρέου κι άλλων δύο εισαγγελέων που εκκρεμεί στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο είναι θέμα χρόνου, οπότε όλοι οι ηρωισμοί για συζητήσεις στο ευρωπαϊκό δικαστήριο είναι εκ των ων ουκ άνευ.

Τα ψηφοδέλτια της ΝΔ

Η ανακοίνωση του εκπροσώπου Μαρινάκη ότι οι 11 βουλευτές της Ν.Δ. που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. δεν εξέπληξε τους παροικούντες τη Ιερουσαλήμ. Αυτό ήταν άλλωστε που το ζητούσαν οι βουλευτές στις μεταξύ τους συζητήσεις, προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές και να μην είναι υπό προθεσμία στις εκλογικές περιφέρειες. Και ο Μητσοτάκης εξουσιοδότησε εχθές τον Παύλο Μαρινάκη να το ξεκαθαρίσει, με τις μόνες εξαιρέσεις αυτές του Κώστα Καραμανλή και της Κατερίνας Παπακώστα που έχουν προαναγγείλει ότι δεν θα είναι υποψήφιοι το 2027.

Πρώτα η Μπριζίτ

Με διαφορετικές πτήσεις θα φτάσει το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας σήμερα στην Αθήνα αφού πρώτα θα προσγειωθεί η Μπριζίτ και θα αναμένει το σύζυγό της από την Κύπρο. Το δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο απόψε θα ακολουθήσει αύριο μια μέρα με βαρύ πρόγραμμα που περιλαμβάνει επίσκεψη στη φρεγάτα Κίμων και στις εργασίες του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου στο ΚΠΙΣΝ πριν το Προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας αναχωρήσει για το Παρίσι αύριο το απόγευμα.

Τι βλέπει το «μαντείο» των Δελφών;

Ήμουν ωτακουστής σε μια συζήτηση μεταξύ κορυφαίων επιχειρηματιών της χώρας αναφορικά με την πολιτική κατάσταση. Το συνοψίζω ως εξής: ελλείψει ικανού αντιπάλου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κερδίσει μια τρίτη θητεία το 2027. Μοναδική περίπτωση να μην επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο είναι να ξεσπάσει ένα νέο σκάνδαλο με σοβαρές προεκτάσεις που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως χιονοστιβάδα στον απόηχο των προηγούμενων. Οι επιχειρηματίες εμφανίζονται ανήσυχοι για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή για την παγκόσμια οικονομία, ενώ θεωρούν ότι υπάρχει πια μεταρρυθμιστική κόπωση και χρειάζεται μια πολιτική επανεκκίνηση ώστε τα πράγματα να πάρουν εκ νέου το δρόμο τους.

Ζαχαράκη: Γέφυρα επικοινωνίας Υπουργείου–σχολείων με επίκεντρο τον εκπαιδευτικό

Στο Υπουργείο Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη επενδύει σε κάτι πιο ουσιαστικό από μια απλή πρωτοβουλία: μια οργανωμένη γέφυρα επικοινωνίας με τη σχολική κοινότητα. Με ψηφιακό εργαλείο καταγραφής δράσεων και μηνιαίο newsletter, επιδιώκει να αναδείξει την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και να φέρει το Υπουργείο πιο κοντά στην τάξη. Η ίδια, ως εκπαιδευτικός, δίνει έμφαση και στην ψυχική ενδυνάμωση των δασκάλων, στέλνοντας μήνυμα αναγνώρισης και στήριξης. Η πρωτοβουλία "Φως Παιδείας", Ιδέες που ταξιδεύουν καταγράφει και αναδεικνύει καινοτόμες δράσεις και πρακτικές και μαζί με το μήνυμα της υπουργού υπάρχει και συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. https://edugoodpractices.online/