Η ψυχρή ατάκα Μητσοτάκη για Chevron, το χλωμό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και ο ελέφαντας στον ΣΥΡΙΖΑ

Η ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη- Ερντογάν προφανώς ήταν βάσει προγράμματος, αλλά και στην Αθήνα είναι προφανές ότι ο Τούρκος πρόεδρος δεν καιγόταν κιόλας. Έγινε και χθες (24/09) μια προσπάθεια, αλλά εντάξει δεν το καταφέραμε. πάμε γι' άλλα. Από την κυβέρνηση λένε ότι προφανώς δεν θα κυνηγήσουμε τον Ερντογάν για να συναντηθούμε, αλλά πράγματι αν η συνάντηση γίνει σε δέκα μέρες στην Κοπεγχάγη, αυτό θα είναι απόδειξη ότι η ματαίωση έγινε πράγματι βάσει προγράμματος.

Δεν έχουμε να πούμε κάτι για τη Chevron

Από τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση του με τη δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ ξεχώρισα την αποστροφή του για τη Chevron: «Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτε με την Τουρκία, ειλικρινά. Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης, αυτό αναγνωρίζεται από τη Chevron και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκληρή γραμμή κι από την Αθήνα, παρά τον βέβαιο εκνευρισμό της Άγκυρας.

Ο ρόλος του Γεραπετρίτη

Για το ραντεβού που δεν έγινε, είχε γίνει συνεννόηση επί της αρχής μεταξύ του Γεραπετρίτη και του Φιντάν για τις λεπτομέρειες, ενώ τα τελικά arrangements έκαναν ο Μίλτων Νικολαϊδης με τον διπλωματικό σύμβουλο του Ερντογάν, Κιλίτς. Ο κ. Γεραπετρίτης προφανώς ενεργοποιήθηκε υπό το πρίσμα των νέων γεγονότων και με δεδομένα τα μηνύματα που έφτασαν στη Νέα Υόρκη ότι στην Αθήνα η ματαίωση του ραντεβού εξελήφθη ως φιάσκο εθνικών διαστάσεων. Οπότε και αυτός έκανε μια προσπάθεια ακόμα με τον κ. Φιντάν, μήπως βρεθεί μια άκρη, αλλά δεν κατέστη εφικτό.

Το χλωμό συνέδριο

Μέσα στην ατμόσφαιρα με τα... όργανα που ξεκίνησαν ξανά στο ΠΑΣΟΚ, κάτι φίλοι μου μου υπενθύμισαν ότι δεν έχει συνεδριάσει εδώ και καιρό η ΚΟΕΣ, η Οργανωτική Επιτροπή με πρόεδρο τον Γιάννη Βαρδακαστάνη. Είναι προφανές ότι με αυτούς τους όρους συνέδριο τον Νοέμβριο είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει, πολλώ δε τον Δεκέμβριο. Οπότε ίσως πάμε τώρα, η πορεία μας βγάζει το 2026 και αυτό σημαίνει ότι οι μουρμούρες θα πολλαπλασιαστούν.

«Ο Πρόεδρος δεν θέλει την καταγραφή των τάσεων»

Μίλησα με ΠΑΣΟΚική μου πηγή, με έναν εκ των ανθρώπων που ήταν κοντά στον Ανδρουλάκη αλλά μετά αποστασιοποιήθηκε και ξέρει καλά την ανθρωπογεωγραφία στο ΠΑΣΟΚ. Μου εξήγησε πως τα στελέχη του κόμματος δεν γκρινιάζουν γιατί θέλουν να προκαλέσουν κακό στον Πρόεδρο, αλλά γιατί επιθυμούν πραγματικά να δουν κάτι να κινείται. Κι επίσης ζητούν το συνέδριο να γίνει πριν την αλλαγή του χρόνου ώστε να καταγραφούν και οι τάσεις στο εσωτερικό του. Όμως «ο Πρόεδρος δεν θέλει την καταγραφή των τάσεων» και προτιμά να διοικεί το κόμμα με τους δικούς του, είπε επί λέξει η πηγή μου. Εγώ πάλι καταλαβαίνω πως το ΠΑΣΟΚ έχει ακολουθήσει τον δρόμο της πολιτικής ορθότητας και όχι της ριζοσπαστικοποίησης, δρόμος που δεν είναι ακριβώς θελκτικός σε μια κοινωνία που βράζει. Οπότε, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα η κατάσταση.

Ο Τσίπρας κι ο ελέφαντας

Μέσα σε όλα τα παλαβά που συμβαίνουν στην εσωτερική επικαιρότητα και στον κόσμο συνεδρίασε και η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με τοποθετήσεις στελεχών αναφορικά με την αποτίμηση της παρουσίας του κόμματος στη ΔΕΘ. Ξεχώρισα την τοποθέτηση του κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη που υποστήριξε πως υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο δείχνοντας προς την πλευρά Τσίπρα χωρίς να τον κατονομάζει καλώντας σε όποιον δεν αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ «να φύγει τώρα και όχι να περιμένει να γίνει πρώτα ένα νέο κόμμα». Εγώ τα βρίσκω πολύ λογικά όλα αυτά, όμως το ρεπορτάζ λέει πως οι βουλευτές θα κοιτάξουν να δουν σε ποιο κόμμα θα έχουν τις περισσότερες πιθανότητες επανεκλογής. Οπότε μοιραία εκεί στην Κουμουνδούρου θα υποστούν το μαρτύριο της σταγόνας.