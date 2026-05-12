Η Σοφία Βούλτεψη απάντησε για τους Metallica και φόρεσε τελικά μπλούζα: «Τώρα βγάλτε κανονική φωτογραφία»

Η επεξεργασμένη φωτογραφία που εμφάνιζε τη Σοφία Βούλτεψη και τον Στέλιο Πέτσα στη συναυλία των Metallica προκάλεσε έντονο σχολιασμό τόσο στα μέσα ενημέρωσης όσο και στα δημοσιογραφικά πάνελ. Η εκπομπή Morning Point του Mega News έδωσε συνέχεια στην υπόθεση, επιφυλάσσοντας μια ευχάριστη έκπληξη για τη βουλευτή, η οποία ήταν καλεσμένη στο στούντιο.

Η ομάδα της εκπομπής της προσέφερε μια μπλούζα των Metallica, κάνοντας χιουμοριστική αναφορά σε «πειστήρια» που αποδεικνύουν ότι παραβρέθηκε πράγματι στη συναυλία. Η κ. Βούλτεψη παρέλαβε το δώρο με χαμόγελο και σχολίασε αστειευόμενη ότι «τώρα μπορείτε να βγάλετε κανονική φωτογραφία».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι μόλις είδε τη φωτογραφία την έστειλε στον Στέλιο Πέτσα, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για επεξεργασμένο στιγμιότυπο από κοινή τους παρουσία στην τελετή κατάθεσης στεφάνων για την ημέρα των Φιλελλήνων. Όπως ανέφερε, έστειλε τη φωτογραφία και στην κόρη της, η οποία αναζητούσε εισιτήρια για τη συναυλία, γράφοντάς της με χιούμορ: «Εγώ πάντως πήγα».

Η αποκάλυψη της fake φωτογραφίας

Η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ συγκέντρωσε περισσότερους από 80.000 θεατές και αρκετά γνωστά πρόσωπα. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, ωστόσο, δεν βρίσκονταν ο Στέλιος Πέτσας και η Σοφία Βούλτεψη, όπως αρχικά είχε κυκλοφορήσει.

Μια επεξεργασμένη φωτογραφία που τους εμφάνιζε στο ΟΑΚΑ με μπλουζάκια των Metallica έγινε γρήγορα viral, κυκλοφόρησε ευρέως στα social media και αναπαράχθηκε ακόμη και από ενημερωτικές ιστοσελίδες.

Λίγο αργότερα, ο Στέλιος Πέτσας παρενέβη μέσω story στον λογαριασμό του στο Instagram, διαψεύδοντας την πληροφορία. Στην ανάρτησή του χαρακτήρισε το δημοσίευμα «fake news», διευκρίνισε ότι ούτε ο ίδιος ούτε η Σοφία Βούλτεψη βρέθηκαν στη συναυλία και τόνισε πως η εικόνα ήταν προφανώς επεξεργασμένη. Παράλληλα, επισήμανε ότι όσοι την αναπαράγουν διακινούν ψευδή είδηση, συνοδεύοντας την ανάρτηση με στιγμιότυπα από σχετικά δημοσιεύματα και κάνοντας αναφορά στη Σοφία Βούλτεψη.

FAKE NEWS!

Αγαπητοί fans των @Metallica δυστυχώς δεν είμασταν μαζί σας απόψε στο ΟΑΚΑ, όπως έγραψαν ελληνικά μέσα. Η φωτό είναι προφανώς επεξεργασμένη και όσοι την αναπαράγουν, διακινούν ψευδή είδηση. Pulling your strings, justice is done.https://t.co/SDdqSvs1le pic.twitter.com/QzSH4kceo5 — Stelios Petsas (@SteliosPetsas) May 9, 2026