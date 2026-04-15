Η στήριξη και η γκρίνια για τον Μακάριο, οι μετρήσεις μετά το Πάσχα και το πρόβλημα γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ

Όλο το σύστημα επέστρεψε χθες στις θέσεις του μετά την πασχαλινή ανάπαυλα και όλοι συζητούσαν για το τι κλίμα συνάντησαν στις περιφέρειες και στα χωριά μετά τις υποθέσεις των τελευταίων εβδομάδων. Κοινή συνισταμένη ήταν ότι το κλίμα είναι βαρύ, αλλά όχι κλίμα ανατροπής της κυβέρνησης. Βεβαίως όλα αυτά είναι αίσθηση, καθώς τα νούμερα των μετρήσεων θα αργήσουν ακόμα. Οι δημοσκόποι παραδοσιακά δεν μετρούν την εβδομάδα του Πάσχα, καθώς πολλοί απουσιάζουν ακόμα, ενώ λόγω και της συζήτησης στην Βουλή την Πέμπτη θέλουν να περάσουν οι μέρες και να μετρήσουν μετά.

Η στήριξη και η γκρίνια για τον Μακάριο

Το Μαξίμου έχει να διαχειριστεί και την υπόθεση του Μακαρίου Λαζαρίδη, ο οποίος βάλλεται για το πτυχίο που δεν είχε όταν διορίστηκε πριν από περίπου 20 χρόνια στην Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς επί υπουργίας Μαριέττας Γιαννάκου. Η κυβέρνηση πάντως θα τον στηρίξει και ουσιαστικά και πολιτικά, κυρίως γιατί αυτή την περίοδο το Μαξίμου δεν μπορεί να σηκώσει μία ακόμη παραίτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πληρούνταν πλήρως προϋποθέσεις του νόμου, αλλά το 2007 είναι γνωστό ότι η χώρα ζούσε σε εποχή μακαριότητας. Επίσης δεν υπάρχει καμία συμβατότητα με τα υπουργικά καθήκοντα του Λαζαρίδη. Περιττό να σας πω ότι μεταξύ βουλευτών και υπουργών της Ν.Δ. η γκρίνια πάει σύννεφο και γι’ αυτό το θέμα.

«Μαζεύονται πολλά»

Το πρόβλημα στην περίπτωση του Λαζαρίδη δεν είναι υπόθεση του αυτή καθαυτή. Όπως μου έλεγε υπουργός της κυβέρνησης, ο οποίος εμφανίζεται πολύ προβληματισμένος ως προς το πώς θα έπρεπε να χειριστεί την υπόθεση του Μαξίμου, «πλέον μαζεύονται πάρα πολλά και κάθε ψηφίδα προσθέτει σε ένα δύσκολα διαχειρίσιμο μωσαϊκό».

Ρελάνς Μητσοτάκη με συνταγματική Αναθεώρηση

Τα φώτα πλέον στρέφονται στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών και η πιάτσα προεξοφλεί μια ρελάνς Μητσοτάκη με μια σειρά προτεινόμενων αλλαγών στο πολιτικό σύστημα που θα προβλέπει μείωση αριθμού βουλευτών, ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή, αλλαγές στη χρηματοδότηση κομμάτων και άλλα. Θα περιμένω με ενδιαφέρον να δω τις αντιδράσεις των βουλευτών της ΝΔ που όπως και να το κάνουμε έχουν ακούσει πολλά το τελευταίο διάστημα. Τώρα, το σενάριο πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ το έχω ακούσει να σας πω την αλήθεια αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι έχει αποφασιστεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Αναζητείται Γραμματέας στο ΠΑΣΟΚ

Στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν άλλους πονοκεφάλους που αφορούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και τη σύγκληση της πρώτης συνεδρίασης της νέας Κεντρικής Επιτροπής που θα πρέπει να εκλέξει Γραμματέα. Τέσσερα νέα στελέχη που έχουν αναδειχθεί μέσα από τη δουλειά που έχουν κάνει κι έχουν διακριθεί και στον κομματικό ανταγωνισμό οι κκ. Καρχιμάκης, Γλαβίνας, Κακλαμάνης και Τσουκαλάς θα είναι όλοι υποψήφιοι σε κεντρικές εκλογικές περιφέρειες. Τελευταία υπάρχουν σκέψεις που δείχνουν προς την πλευρά του μηχανικού Νίκου Μήλη ή του έμπειρου Γιάννη Βαρδακαστάνη που διετέλεσε και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Πάντως στελέχη με τα οποία μίλησα μου επεσήμαναν ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει ανοίξει το στόμα του ούτε σε κλειστές συσκέψεις. Μάλλον αναζητά ακόμη το πρόσωπο, λέω εγώ.