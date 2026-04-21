Πρώτη κανονικά εργάσιμη ημέρα η σημερινή μετά τις πασχαλινές διακοπές, καθώς και τα σχόλια επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία, και οι δημοσκόποι πιάνουν κι αυτοί σιγά-σιγά δουλειά. Το Μαξίμου περιμένει νούμερα προς το τέλος εβδομάδας, ενώ και άλλοι τρεις δημοσκόποι ξεκινούν να μετρούν, με τις έρευνες να παρουσιάζονται προς το τέλος αυτής και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προφανώς, και λόγω του κλίματος κάποια ζημιά θα έχει γίνει, όμως κανείς δεν μπορεί αυτό να το ποσοτικοποιήσει ακόμα.

Το retweet του Μακάριου

Μέχρι και χθες το μεσημέρι και παρά τις διαβεβαιώσεις ο Μακάριος Λαζαρίδης δεν είχε πάρει πίσω το retweet που είχε κάνει από αυτόν τον ανώνυμο λογαριασμό και το οποίο ήταν άκρως προσβλητικό για την Ντόρα Μπακογιάννη. Μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που ρωτήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στην πραγματικότητα είπε ότι δεν έχει διαγραφεί, γιατί το πήρε πίσω. Τελικά ο Μακάριος το πήρε πίσω μετά από πολλή προσπάθεια το μεσημέρι και αφού μαθαίνω ότι τα έβαλε και με κυβερνητικά στελέχη που θεωρεί ότι τον έχουν κρεμάσει στα μανταλάκια.

Δεν βιάζεται ο Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν βιάζεται να καλέσει στο κόμμα του βουλευτές. Το λέω μετά λόγου γνώσεως καθώς βουλευτής που έχει καλή σχέση μαζί του μου είπε πως εδώ και καιρό δεν έχουν μιλήσει. Που σημαίνει ότι δεν έχει ακόμη στείλει σήμα παραιτήσεων – κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβεί μετά το καλοκαίρι κι εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν γραμμικά. Ο ίδιος προετοιμάζεται για την παρέμβασή του στο φόρουμ των Δελφών – με ακροατήριο εσωτερικό και διεθνές όπου αναμένεται και φέτος να δώσει ένα στίγμα των προθέσεών του το επόμενο διάστημα. Ειδήσεις πάντως για το πότε θα κάνει κόμμα, δεν πρόκειται να βγάλει, μου είπαν.

Δύο προσυνέδρια ακόμα

Το χθεσινό εξ αναβολής προσυνέδριο της Ν.Δ. στο Ηράκλειο της Κρήτης ήταν κανονικά να γίνει στις αρχές του Απριλίου, όμως αναβλήθηκε λόγω καιρού. Θα γίνει άλλο ένα την επόμενη εβδομάδα, στις 28 του μήνα, πριν την συνεδρίαση του υπουργικού στο Ναύπλιο και ο κύκλος των προσυνεδρίων θα κλείσει την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Το κεντρικό ραντεβού δίνεται για τις 15 Μαΐου στην Αθήνα. Για τον Μητσοτάκη πάντως είναι πολύ κρίσιμο να ζεστάνει τις κομματικές μηχανές μετά από μία περίοδο έντονης εσωκομματικής αναταραχής.

Το Σάββατο της ελληνογαλλικής συνεργασίας

Η επίσκεψη Μακρόν διαρκεί Παρασκευή και Σάββατο και το κέντρο του ενδιαφέροντος το Σάββατο θα εστιάσει στο ΚΠΙΣΝ όπου θα διεξαχθεί το συνέδριο του Ελληνογαλλικού επιμελητηρίου τις εργασίες του οποίου θα κλείσουν οι δυο ηγέτες, Μητσοτάκης και Μακρόν. Θα παρελάσουν μια σειρά από επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Γαλλία αλλά και οι δυο υπουργοί Οικονομικών των δυο χωρών. Θα σηματοδοτήσει και τη λήξη της διήμερης επίσκεψης που θα αναδείξει την στενή σχέση Αθήνας-Παρισιού σε αμυντικό, διπλωματικό, οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο