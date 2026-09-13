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Ηλίας Κασιδιάρης: Προανήγγειλε την επιστροφή του «στην κεντρική πολιτική σκηνή»

Αποφυλακίζεται την Τρίτη (15/09) ο Ηλίας Κασιδιάρης και προανήγγειλε την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

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Ηλίας Κασιδιάρης
Ο Ηλίας Κασιδιάρης | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/
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Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης προανήγγειλε την αποφυλάκισή του την Τρίτη (15/09) και - ουσιαστικά - την κάθοδό του στις επερχόμενες εκλογές.

Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο Ηλίας Κασιδιάρης αναφέρει:

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«Την Τρίτη 15/9 στις 12:00 αποφυλακίζομαι οριστικά και άνευ όρων από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Επιστρέφω ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων.»


 

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