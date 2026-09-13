Ηλίας Κασιδιάρης: Προανήγγειλε την επιστροφή του «στην κεντρική πολιτική σκηνή»

Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης προανήγγειλε την αποφυλάκισή του την Τρίτη (15/09) και - ουσιαστικά - την κάθοδό του στις επερχόμενες εκλογές.

Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο Ηλίας Κασιδιάρης αναφέρει:

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«Την Τρίτη 15/9 στις 12:00 αποφυλακίζομαι οριστικά και άνευ όρων από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Επιστρέφω ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων.»

Την Τρίτη 15/9 στις 12:00 αποφυλακίζομαι οριστικά και άνευ όρων από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Επιστρέφω ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. — Ηλίας Κασιδιάρης (@IliasKasidiaris) September 13, 2026



