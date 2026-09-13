Ηλίας Κασιδιάρης: Προανήγγειλε την επιστροφή του «στην κεντρική πολιτική σκηνή»

Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης προανήγγειλε την αποφυλάκισή του την Τρίτη (15/09) και - ουσιαστικά - την κάθοδό του στις επερχόμενες εκλογές.
Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο Ηλίας Κασιδιάρης αναφέρει:
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«Την Τρίτη 15/9 στις 12:00 αποφυλακίζομαι οριστικά και άνευ όρων από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Επιστρέφω ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων.»
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