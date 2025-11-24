«Ιθάκη»: Η συμπάθεια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στον Τσίπρα και ο αποκαλυπτικός τους διάλογος

Στην «Ιθάκη» του, ο Αλέξης Τσίπρας σε πολλά σημεία εξαπολύει σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά του στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και στη συμπάθεια που εκείνος έδειχνε στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Χαρακτηριστικά, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει σε απόσπασμα του βιβλίου του:

«Στις προγραμματικές δηλώσεις εντύπωση μου έκανε που είχε έρθει με το μπαστουνάκι του και πήρε θέση μπροστά εκεί που κάθονται οι επίτιμοι προσκεκλημένοι αντιδιαμετρικά των κυβερνητικών εδράνων, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Άγνωστο γιατί, μου έδειχνε ιδιαίτερη συμπάθεια (…) μια φορά με είχε συναντήσει τυχαία στο αεροδρόμιο, στην αίθουσα των VIP, και συνομιλήσαμε πάνω από τρία τέταρτα.

Ήταν θυμάμαι ζεστός ως άνθρωπος και ευχάριστος συνομιλητής. Χάρισμα που μάλλον κληροδότησε στην κόρη του Ντόρα».

Μάλιστα με αφορμή τις συνομιλίες που είχαν αποκαλύπτει και έναν διάλογο που είχαν ενάμιση μήνα μετά τις προγραμματικές για τον Γιάνη Βαρουφάκη:

«Παιδί μου, καλά τα πας, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι καμία Κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς Υπουργό Οικονομικών. Χρειάζεσαι έναν Υπουργό Οικονομικών» του είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Άλλωστε ο πρώην πρωθυπουργός αναλύει στο βιβλίο και το πως ξεκίνησε η σχέση εμπιστοσύνης με τον Γιάνη Βαρουφάκη και πως κατέληξε στη ρήξη όπως λέει χαρακτηριστικά:

«Πολύ γρήγορα ο Βαρουφάκης από «asset» μετατράπηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή. Που δεν τον άντεχαν στο Eurogroup όχι μόνο οι απέναντι, αλλά ούτε οι πιθανοί μας σύμμαχοι, ακόμα και οι ίδιοι του οι συνεργάτες».