Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου - Προσέφυγα στον Ιατρικό Σύλλογο κατά της»

Συνεχίζεται η διαφωνία ανάμεσα στη Μαρία Καρυστιανού και τον Νίκο Καραχάλιο και αυτή τη φορά ο τελευταίος σχολίασε τις χθεσινές δηλώσεις της για τις αμβλώσεις.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο πολιτικός επιστήμονας Νίκος Καραχάλιος είπε μεταξύ άλλων στην έναρξη της συνέντευξης του ότι «είναι τραγελαφικά αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα», ενώ συνέχισε λέγοντας: «Είδα και τον κύριο Σκαρίπα τον δικηγόρο της, τον οποίο απέπεμψε - αδίκως τον άνθρωπο - με ένα mail, παρατύως βέβαια δεν είναι σωστά αυτά νομικά, χωρίς να ξέρει τίποτα και ενώ τους υπεράσπισε στη δίκη των βίντεο. Και χρησιμοποίησε στον κύριο Σκαρίπα τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποίησε και σε εμένα, ότι είαν μόλις 3 με 4 συναντήσεις, ότι δεν ήταν επαρκής».

Στη συνέχεια, με φόντο τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού η οποάι είχε δηλώσει ότι ο κύριος Καραχάλιος «χρειάζεται ψυχίατρο» ο ίδιος απάντησε: «Προσέφυγα στον Ιατρικό Σύλλογο κατά της Μ. Καρυστιανού. Όταν το λέει μια γιατρός που έχει 80 % αναγνωρισιμότητα, μια γιατρός έχει άλλη βαρύτητα γιατί είπε τη λέξη ''ειλικρινά''», δήλωσε.

Ύστερα, μετά τον σάλο που δημιούγηθηκε μετά τις δηλώσεις της περί δημόσιας διαβούλευσης για τις αμβλώσεις ο Νίκος Καραχάλιος δήλωσε: «υπερρδεξιά μεσαιωνικού τύπου γυναίκα που μεγάλωσε με συντηρητικό περιβάλλον και περιβάλλεται από πρόσωπα που είναι ακραία».

«Στενός της συνεργάτης άνοιξε το θέμα επαναποινικοποίησης της μοιχείας», πρόσθεσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή .

Τέλος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Όταν είδα ότι τα βάζει και με τους γονείς, χώρισαν οι δρόμοι μας..... Όταν συνηδειτοποίησα ότι στο τραπέζι μας υπήρχε μια αόρατη υπερδύναμη που λεγόταν γερόντισσα από τη Συρία. Στην αρχή νόμιζα ότι ήτασν σχήμα λόγου. Δεν ήταν», είπε μεταξύ άλλων.