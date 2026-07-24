Καρυστιανού: «Ένοχος για εσχάτη προδοσία ο Μητσοτάκης» - Τι είπε για το επεισόδιο με Πλακιά

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μαρία Καρυστιανού, παραχώρησε συνέντευξη εφ όλης της ύλης, μιλώντας για τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, την προσπάθειά της στην πολιτική, αλλά και για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και ερωτώμενη για τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε πως δεν δείχνουν τις πραγματικές προθέσεις των πολιτών.

«Πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις πραγματικά δείχνουν τι αισθάνεται η κοινωνία; Εγώ τι έχω κάνει; Έχω πάρει κάποιες αποφάσεις εναντίον της κοινωνίας για να αρχίσουν να πέφτουν τα ποσοστά μου; Δεν έχει λογική» υπογράμμισε.

«Από την αρχή υπήρχε η αγάπη του κόσμου απέναντι σε μένα, που δεν θεωρώ ότι ήταν επειδή έχασα το παιδί μου, αλλά επειδή ήμουν μαζί με άλλους βέβαια, μπροστά σε έναν αγώνα για τη δικαίωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Έλληνα. Η αγάπη του κόσμου δεν έχει περιοριστεί. Δεν έχει μειωθεί σε αξία αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, απλά έχει απλώσει σε όλους τους τομείς της κοινωνίας» συμπλήρωσε.

Καρυστιανού: «Αστεία τα περί ρωσικής επιρροής»

Η «Ελπίδα», όπως συνέχισε, έχει «συνεχώς εγγραφές. Έχουμε τεράστια ροή βιογραφικών, αξιόλογων βιογραφικών που θέλουν να συνεισφέρουν στο εγχείρημα, θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό που πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα».

Εξήγησε πως «είμαστε ένα καινούριο κίνημα. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, το οποίο σημαίνει ότι προφανώς δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία του να οργανώσω όλα γρήγορα, αλλά κυρίως δεν έχουμε χορηγούς να μας φέρουν τις εταιρείες που θα μας τα οργάνωναν όλα».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη χρηματοδότηση του κόμματος, απάντησε πως «με τα κόπων και βασάνων νοικιάσαμε ένα χώρο. Το ενοίκιο προς το παρόν το πληρώνω εγώ, και δεν μπορούμε να έχουμε αλλού γραφείο».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, έκρινε ως «αστεία» τα περί ρωσικής επιρροής στο κόμμα της. «Είμαστε πραγματικά ένα μέρος της κοινωνίας που προσπαθεί να τα βάλει με ένα σύστημα το οποίο έχει εξουσία, λεφτά, γνωριμίες».

Η ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος, σύμφωνα με την κα Καρυστιανού αποτυπώνονται στην ιδρυτική διακήρυξη. «Aν κάποιος τις διαβάσει, θα δει ότι κάθε πρόταση έχει και μια θέση. Η ανάλυση του προγράμματος θα βγει θεωρώ μέχρι τέλος Αυγούστου και θα απαντηθούν όλα. Εμείς στο πρόγραμμά μας, ό,τι πούμε, θα το κάνουμε».

Συνέχισε λέγοντας πως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία δημιουργήθηκε «γιατί βαρεθήκαμε να ακούμε τις παθογένειες και τα χρόνια προβλήματα και ότι έτσι πρέπει να λειτουργούμε… ο ΦΠΑ δεν μπορεί να κατέβει γιατί μας το επιβάλλει η Ευρώπη. Ούτε η φορολογία μπορεί να είναι τόσο άδικη. Ούτε μπορούμε να έχουμε να επικρατούν τα καρτέλ στη χώρα. Όλα αυτά μπορεί ισχύσουν από την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η διαφορά μας με τα άλλα κόμμα».

Έκανε σχόλιο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολίασε πως είναι στην πολιτική εδώ και χρόνια. «Αποτελεί μέρος του συστήματος με το οποίο εμείς διαφωνούμε. Είτε είστε στην εξουσία, είτε είστε στην αντιπολίτευση, γίνονται λάθη. Φαίνεται ότι το Κοινοβούλιο δεν λειτουργεί υπέρ του πολίτη, δεν φροντίζει τον πολίτη. Γι' αυτό βγήκε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Όποτε γίνουν εκλογές είμαστε πανέτοιμοι».

Η εισαγγελική πρόταση για Τριαντόπουλο - Αγοραστό

Όσον αφορά στην εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για την αλλοίωση του τόπου της δυστυχήματος των Τεμπών, η κα Καρυστιανού διερωτήθηκε: «Είναι δυνατόν εισαγγελέας Αρείου Πάγου να μας λέει ότι αυτή η βεβήλωση που είδαμε όλοι στον χώρο ενός εγκλήματος είναι παράβαση καθήκοντος;»

«Ντρέπεται και η ντροπή» σχολίασε και συνέχισε: «Έναν φοιτητή ιατρικής πρώτου έτους να ρωτήσω, θα ξέρει ότι μετά από ένα τροχαίο μπαίνει κόκκινη κορδέλα. Δεν υπήρχε πρωτόκολλο. Και η χώρα έχει πρωτόκολλα και ανθρώπους και υπηρεσίες».

Υπογράμμισε, δε, πως υπήρξε μία «τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης».

«Υπάρχουν ενδείξεις για ξυλόλιο»

Η ίδια επανέφερε και το θέμα του ξυλόλιου, λέγοντας πως «δεν το είπαμε εμείς, το είπε το Χημείο του κράτους».

«Πήγε μετά από 10 μήνες και έκανε έλεγχο πάνω στα βαγόνια, στα απομεινάρια, και βρίσκει ξυλόλιο σε ποσοστά τεράστια σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να βρεθεί στο περιβάλλον. Μετά από κάποιους μήνες κάνει δεύτερο δείγμα και είναι μηδέν, που σημαίνει ότι αυτό το πρώτο δείγμα έδειξε πως υπήρχε ξυλόλιο. Ο κ. Καρώνης αναφέρει ότι δεν μπορεί τα έλαια σιλικόνης να το κάνουν αυτό, άρα υπάρχει μια εύφλεκτη ουσία. Το θέμα με το ξυλόλιο έχει τραβήξει πολύ και είναι πολύ μεγάλη αμαρτία, γιατί αν πραγματικά αποδειχθεί - γιατί θα γίνει η σωστή ανάκριση και έρευνα για τα Τέμπη, είναι υπόσχεση που έχω δώσει - κάποια στιγμή ότι όντως υπήρχαν εφικτές ουσίες, όλοι αυτοί που διασπείρουν αυτές τις καταστάσεις, αλλά και πολλοί δημοσιογράφοι που έχουν πέσει στην παγίδα, παίρνουν πολύ μεγάλη αμαρτία. Το λιγότερο αμαρτία, διότι αυτοί οι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί. Έχουμε ενδείξεις από το Χημείο του κράτους και από επιστήμονες που μιλάνε για ξυλόλιο, δεν έχει γίνει έρευνα και το ονομάσαμε θεωρία συνωμοσίας. Αυτό είναι άσχημο».

Στο ίδιο πλαίσιο, η κα Καρυστιανού, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για «εσχάτη προδοσία».

«Το Σύνταγμα ορίζει ότι η εσχάτη προδοσία μπορεί να διαπράξει κάποιος όχι μόνο επειδή θα προδώσει μυστικά της χώρας την Τουρκία, για παράδειγμα, ή θα μπουν τα τανκς. Εσχάτη προδοσία είναι οποιαδήποτε παραβίαση του κράτους δικαίου, όπως την ευθεία παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή του πρωθυπουργού, στη δικαστική. Αυτό ακριβώς έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Ντογιάκο».

Τέλος και όσον αφορά στην προστριβή που είχε με τον Νίκο Πλακιά, σχολίασε πως «δεν έχω πρόβλημα με κάποιους συγγενείς. Μιλάω όμως με την πλειοψηφία των συγγενών. Τώρα, κάποιοι συγγενείς συγκεκριμένα, ο κ. Πλακιάς, ο οποίος έχει βγει και τοποθετηθεί εναντίον πολλές φορές. Εγώ κατανοώ ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και ο καθένας μπορεί να εκφράζεται όπως θέλει. Σέβομαι τον κ. Πλακιά αντιδρώ όμως στον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει στη δική μου προσπάθεια δικαίωσης του παιδιού μου. Θεωρώ ότι δεν έχει το δικαίωμα αυτό».