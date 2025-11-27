Κασσελάκης: «Ο Τσίπρας με παρότρυνε να κλείσω την Αυγή και το Κόκκινο - Τα ταμεία ήταν άδεια»

Νέες αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το βράδυ της Τετάρτης (26/11) ο Στέφανος Κασσελάκης, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι «ήθελε να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω ενός μπροστινού, ώστε να επιστρέψει ο ίδιος ως κεντρώος».

Παράλληλα, διερωτήθηκε «γιατί παρέμεινε στο κόμμα μετά το επεισόδιο στο μπουζουξίδικο αν θεωρούσε ότι υπήρχε σοβαρό ζήτημα; Γιατί δεν παραιτήθηκε τότε;».

Όπως είπε, η «ιδιοκτησιακή αντίληψη» ότι το κόμμα λειτουργεί σαν «σκακιέρα όπου τα στελέχη είναι πιόνια» τον «αηδιάζει».

Μιλώντας στο ΟΝΕ, ανέφερε ότι μετά την εκλογή του είχε συναντηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος του υπέδειξε πώς να στελεχώσει το γραφείο του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε εικόνα για τα οικονομικά του κόμματος και ότι «αρκετά χρήματα αποσύρθηκαν από το ταμείο για το Ινστιτούτο Πουλαντζά» στο διάστημα ανάμεσα στις δύο εσωκομματικές εκλογές. «Βρήκα άδεια ταμεία», τόνισε, ενώ σχετικά με τη δήλωσή του περί «μαύρων ταμείων» σημείωσε ότι «είναι στη διάθεση του οικονομικού εισαγγελέα».

Επιπλέον, αποκάλυψε πως είχε επαναλαμβανόμενες συναντήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος –σύμφωνα με τον ίδιο– τον παρότρυνε να κλείσει την Αυγή και το Κόκκινο. «Βασίζονται στη θολούρα και τη σύγχυση, θεωρώντας ότι ο κόσμος θα ξεχάσει. Πίστευαν ότι θα τα παρατούσα και θα επέστρεφα στο Μαϊάμι. Ε, όχι· υπάρχει κόσμος που θέλει να προσφέρει στην πατρίδα», δήλωσε.

Αναφερόμενος στο νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κασσελάκης διερωτήθηκε «τι λύνει από τα προβλήματα του κόσμου;». Παραδέχθηκε ότι αρχικά δεν πίστευε πως θα κέρδιζε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι στόχος του ήταν «να εισάγει κοινή λογική» σε ζητήματα όπως η στρατιωτική θητεία και η δικαιοσύνη.

Απαντώντας στον χαρακτηρισμό «υπερφίαλος», σημείωσε ότι ο τέως πρόεδρος ουσιαστικά αποκαλεί έτσι «150.000 ανθρώπους που ψήφισαν για αρχηγό και 600.000 που συμμετείχαν στις ευρωεκλογές». Πρόσθεσε ότι το 15% που έλαβε στις ευρωεκλογές, «υπό συνθήκες τεράστιας πολεμικής», αποτελεί «άθλο».

Τέλος, κατηγόρησε την προηγούμενη ηγεσία ότι διατήρησε φράξιες και πως σε κορυφαία στελέχη, όπως η Έφη Αχτσιόγλου και ο Αλέξης Χαρίτσης, είχαν προταθεί θέσεις ευθύνης, τις οποίες αρνήθηκαν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρχε «λευκή απεργία» από μέρος του κόμματος. «Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να σωθεί, γιατί αυτός που τον δημιούργησε δεν ήθελε να σωθεί. Και μόνο που τα λέω, νιώθω ότι λερώνομαι», κατέληξε.