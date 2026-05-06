Κοινό ανακοινωθέν στο Αμμάν: Μέτωπο ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο από Ελλάδα, Κύπρο και Ιορδανία

Υπό τη σκιά των ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων και των συνεχιζόμενων προκλήσεων ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026, στο Αμμάν της Ιορδανίας, η 5η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής.

Ο Βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β', υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα της συμμαχίας των τριών χωρών.

Η Σύνοδος εστίασε στην ανάγκη εμβάθυνσης της συνεργασίας προκειμένου η Ανατολική Μεσόγειος να καταστεί ένας κόμβος σταθερότητας, ειρήνης και οικονομικής διασύνδεσης μεταξύ Ευρώπης και αραβικού κόσμου, ενώ παράλληλα εξέπεμψε ισχυρά μηνύματα για τις περιφερειακές κρίσεις.

Το κοινό ανακοινωθέν

Μετά το πέρας των εργασιών, οι τρεις ηγέτες εξέδωσαν Κοινό Ανακοινωθέν, το οποίο αποτυπώνει τις κοινές θέσεις και τις μελλοντικές δράσεις της τριμερούς συνεργασίας. Τα κυριότερα σημεία συνοψίζονται ως εξής:

Εμβάθυνση Συνεργασίας: Συμφωνήθηκε η ενίσχυση των δεσμών στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, των επενδύσεων και του πολιτισμού.

Ανθεκτικότητα και Επισιτιστική Ασφάλεια: Δόθηκε έμφαση στην ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, την ασφάλεια των εμπορικών δρόμων, αλλά και σε καινοτόμες λύσεις για την επισιτιστική και υδατική ασφάλεια.

Διαβάστε ακόμα: Οι υψηλές αφίξεις των Αμερικανών, η ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού και η πίεση στον Ανδρουλάκη

Κλιματική Κρίση: Χαιρετίστηκε η έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Σταθμού Εναέριας Πυρόσβεσης Κύπρου (CRAFS) στην Πάφο, ως καθοριστικό βήμα για την Πολιτική Προστασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αποκλιμάκωση: Εκφράστηκε βαθιά ανησυχία για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Τονίστηκε η ανάγκη διατήρησης της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Παλαιστινιακό και Γάζα: Οι τρεις ηγέτες επανέλαβαν τη στήριξή τους στη λύση των δύο κρατών, καταδικάζοντας τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς. Ζήτησαν την πλήρη εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, στηρίζοντας παράλληλα τον κρίσιμο ρόλο της UNRWA.

Λίβανος: Υπογραμμίστηκε η ανάγκη σεβασμού της εκεχειρίας, η στήριξη της κυριαρχίας της λιβανικής κυβέρνησης και του στρατού της χώρας, καθώς και η προστασία της ειρηνευτικής δύναμης UNIFIL.

Συρία: Στηρίχθηκε η ανοικοδόμηση και η σταθερότητα της Συρίας με σεβασμό στην εδαφική της ακεραιότητα, ενώ τονίστηκε η ανάγκη διαρκούς στήριξης των Σύρων προσφύγων και των χωρών υποδοχής τους, όπως η Ιορδανία.

Επαναβεβαιώθηκε η ισχυρή στήριξη σε μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, βασισμένη στη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι ηγέτες καταδίκασαν κάθε μονομερή ενέργεια που υπονομεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιορδανία εξέφρασαν την απόλυτη στήριξή τους στην επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. (από 1η Ιανουαρίου 2026), εκτιμώντας ότι θα συμβάλει καθοριστικά στη σύνδεση της Ευρώπης με τη Νότια Γειτονία και στην προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή.

Η Σύνοδος ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση των τριών κρατών να διατηρήσουν τον δυναμικό χαρακτήρα της συμμαχίας τους, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για την 6η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής, η οποία θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα το 2027.