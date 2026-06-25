Απάντηση στις δηλώσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου έστειλε η Ευρωπαϊκη Επιτροπή διευκρινίζοντας ότι η έρευνά της εξέτασε μόνο αν τηρήθηκαν οι όροι που είχαν τεθεί για τη συμμετοχή του πρώην επιτρόπου στη Fight Impunity, και όχι τη δραστηριότητα της ΜΚΟ ή τις καταγγελίες που συνδέονται με το Qatargate.

«Δεν επρόκειτο για εσωτερική έρευνα, αλλά για εσωτερικούς ελέγχους», διευκρίνισε σήμερα, Πέμπτη (25/06 )η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις δηλώσεις του πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου ότι η διαδικασία που διεξήχθη κατόπιν αιτήματος της Κομισιόν δεν εντόπισε κανένα στοιχείο παρέμβασής του υπέρ του Κατάρ.

Καθώς ερωτήθηκε αναφορικά με συνέντευξη του κ. Αβραμόπουλου, που δημοσιεύεται σήμερα στο Euractiv, όπου ο πρώην επίτροπος ανέφερε ότι «κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διενεργήθηκε ενδελεχής έρευνα σε όλα τα επίπεδα», η οποία δεν εντόπισε στοιχεία επιρροής εκ μέρους του στη διαδικασία απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων για το Κατάρ, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν παρέπεμψε στη θέση που είχε διατυπώσει η Επιτροπή ήδη από τον Δεκέμβριο του 2022.

«Ανατρέχοντας στην ενημέρωση Τύπου (σ.σ.: την ημερήσια ενημέρωση της Κομισιόν) της 21ης Δεκεμβρίου 2022, δεν θυμάμαι να χρησιμοποιήσαμε ποτέ τον όρο εσωτερική έρευνα. Αυτό που πραγματοποιήσαμε ήταν εσωτερικοί έλεγχοι», δήλωσε.

Οπως εξήγησε, η υπόθεση σχετιζόταν με τη δραστηριότητα του πρώην επιτρόπου μετά τη λήξη της θητείας του, και η οποία είχε εγκριθεί από το Κολλέγιο των Επιτρόπων τον Φεβρουάριο του 2021, έπειτα από διαβούλευση με την Ανεξάρτητη Επιτροπή Δεοντολογίας.

Τόσο η γνωμοδότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας όσο και η σχετική απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων είναι δημόσια διαθέσιμες, ενώ είχαν επιβληθεί και συγκεκριμένοι περιορισμοί στον κ. Αβραμόπουλο.

Στα τέλη του 2022, όπως είπε ο εκπρόσωπος, η Επιτροπή πραγματοποίησε εσωτερικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον ο πρώην επίτροπος συμμορφωνόταν με τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που περιλαμβάνονταν στην απόφαση του Κολλεγίου.

«Υπάρχει διαφορά μεταξύ εσωτερικών ελέγχων και εσωτερικής έρευνας. Εκείνη την περίοδο δεν είχαμε καμία ένδειξη ότι είχαν παραβιαστεί οι σχετικές διατάξεις», ανέφερε.

Ο ίδιος υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η Επιτροπή δεν εξέτασε τη λειτουργία της ΜΚΟ Fight Impunity, ούτε τις καταγγελίες που αποτελούν αντικείμενο της βελγικής δικαστικής έρευνας.

«Εξετάσαμε μόνο κατά πόσον ο πρώην επίτροπος συμμορφώθηκε με τα μέτρα που του είχαν επιβληθεί. Δεν εξετάσαμε τη λειτουργία της ΜΚΟ ως τέτοια. Πρόκειται για εντελώς διαφορετικό ζήτημα και δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Αυτό αφορά τις βελγικές αρχές», είπε.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε, εξάλλου, ότι «άλλο πράγμα είναι να εγκρίνεις μια δραστηριότητα και να διασφαλίζεις ότι τηρούνται οι όροι που έχεις θέσει και εντελώς διαφορετικό ζήτημα είναι οι καταγγελλόμενες παράνομες πράξεις», διευκρινίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε κανέναν ρόλο στη διερεύνηση των τελευταίων.

Οι διευκρινίσεις της Κομισιόν έρχονται μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στο δίκτυο Euractiv, στη σκιά της απόφασης των βελγικών Αρχών να ζητήσουν την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate.