Κωνσταντοπούλου: «Δεν είναι πολιτική μου αντίπαλος η Καρυστιανού»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη κλήθηκε να σχολιάσει τα προαναγγελλόμενα κόμματα του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, και της πρώην προέδρου του Συλλόγων Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Μαρίας Καρυστιανού.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κα Κωνσταντοπούλου ρωτήθηκε, επιμόνως, για τα νέα κόμμα που αναμένεται να συσταθούν, αλλά σημείωσε πως «αυτή τη στιγμή μιλάμε θεωρητικά, αλλά εγώ πάντοτε μιλάω ουσιαστικά. Εμείς βλέπουμε τι κάνουμε εμείς, δεν τζογάρουμε. Εμείς θέλουμε να είμαστε συνεπείς σε αυτό που υποσχεθήκαμε στον κόσμο, ότι θα δείξουμε τι είναι η αντιπολίτευση».

Σημείωσε πως η ίδια παραμένει συνήγορος οικογενειών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας και επέμεινε πως «δίνουμε μία μάχη μαζί με την κα Καρυστιανού».

«Δεν είναι πολιτική αντίπαλός μου, είναι μία από τις μητέρες που δίνει έναν αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού της. Αυτό δεν διαγράφεται και δεν θα το βάλουμε στην άκρη» τόνισε.

«Η δική μου η αποστολή είναι δεδομένη και είναι δεδομένη και με την εμπειρία του τι έγινε με το έγκλημα στο Μάτι. Η δική μου αποστολή είναι να κρατήσω αυτό τον αγώνα και από τη θέση της συνηγόρου. Εκπροσωπώ τρεις οικογένειες θυμάτων, με πολύ μεγάλη αγωνία να δικαιώσουμε τα θύματα» είπε, σε άλλο σημείο.

Παράλληλα, η κα Κωνσταντοπούλου έκρινε πως «το σύστημα σίγουρα δεν θέλει οι συγγενείς να είναι αρραγείς και να επικεντρωθούν στον αγώνα για τη δικαίωση» και συμπλήρωσε: «εγώ αισθάνομαι ότι υπάρχει μία πίεση από το σύστημα να διαλύσουν τους γονείς και να τους κάνουν δέκα στρατόπεδα και να μεταθέσουν τη συζήτηση από το έγκλημα των Τεμπών στο πολιτικό ζήτημα».

Έκρινε πως η σύγκρουση με ένα «σύστημα που φτάνει να σκοτώνει» είναι μία υπόθεση «αυτο-διακινδύνευσης» και αυτό έχει ως αποτέλεσμα «στην πορεία, άλλοι άνθρωποι μπορεί να φεύγουν και μπορεί να αλλάζουν στάση. Εγώ είμαι εδώ και θα φροντίσω, μέχρι τέλους, να πάνε φυλακή αυτοί που τώρα περιφέρονται».

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας καταφέρθηκε κατά του πρωθυπουργού, επισημαίνοντας πως «κάνει πολύ μεγάλο λάθος ο κ. Μητσοτάκης αν νομίζει ότι θα πείσει την κοινωνία ότι υπάρχει Δικαιοσύνη, ότι δεν χειραγωγεί ο ίδιος τη Δικαιοσύνη».

«Ο Μητσοτάκης θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος, η στάση της κυβέρνησης δείχνει ποιος θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος. Η κύρια ευθύνη ανήκει στον Μητσοτάκη και μετά στον Καραμανλή, Τριαντόπουλο και τα αριστερά και δεξιά του χέρια» συμπλήρωσε, αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών.

Τέλος, παρατήρησε πως ο πρωθυπουργός «έχει μαζέψει μία σειρά από παρατρεχάμενους και στενούς συνεργάτες που εμπλέκονται στη συγκάλυψη, συσκότιση και διαχείριση» και έφερε ως παράδειγμα το σκάνδαλο των υποκλοπών, τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.