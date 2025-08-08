Κώστας Καραμανλής για θάνατο Λένας Σαμαρά: «Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια»

Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για την απώλεια της Λένας Σαμαρά:

«Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Μας συγκλονίζει όλους η άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά»

Με μία συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτησή του στα social media, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την οδύνη του για τον θάνατο της 34χρονης Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.



«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νίκος Ανδρουλάκης: «Η απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλόνισε»

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», έγραψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σωκράτης Φάμελλος για Λένα Σαμαρά: «Τραγική απώλεια»

Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.



Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια… — Socratis Famellos (@SFamellos) August 7, 2025

Τα συλλυπητήριά του στον Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του Γεωργία, για τον θάνατο της κόρης τους Λένας, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του», αναφέρει σε μήνυμά του ο Σωκράτης Φάμελλος.

Αλέξης Τσίπρας: «Αδόκητος ο χαμός της Λένας Σαμαρά»

Συγκλονισμένος από τον θάνατο της Λένας Σαμαρά εμφανίστηκε σε μήνυμά του και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους», ανέφερε.