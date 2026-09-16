Για την Συνταγματική Αναθεώρηση, τοποθετήθηκε Γ.Γ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μεταξύ άλλων επανέφερε την viral ατάκα του «αυτοί είστε» αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Οι σοβαρότερες υποχρεώσεις που είχα μου βγήκαν σε καλό, γιατί μιλάω από τους τελευταίους και βέβαια έχοντας απολαύσει, όχι μέσα από την αίθουσα φυσικά, και τους υπόλοιπους, ιδιαίτερα τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Ανδρουλάκη σε αυτή την ανούσια κοκορομαχία που προσπάθησαν να στήσουν σήμερα και γι’ αυτό προφανώς έκαναν αυτή τη συζήτηση, την προκάλεσαν αλλά δεν τους βγήκε.

Και βέβαια διάφορους άλλους να μιλούν περί ανέμων και υδάτων. Και εδώ ισχύει αυτό που επανειλημμένα έχω πει “Αλλά αυτοί είστε”.

Συζητάμε σήμερα, για τρίτη φορά στην Ολομέλεια της Βουλής, την πρόταση της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι βέβαια ένα θέμα πόσοι από τους ανθρώπους εκεί έξω, που παλεύουν κάθε μέρα με τις ανατιμήσεις, τους φόρους, το χαμηλό εισόδημα, που αγωνιούν βλέποντας τον πόλεμο να χτυπάει την πόρτα μας, έχουν πραγματικά ενδιαφέρον για την ίδια συνταγματική αναθεώρηση. Και δεν τους αδικούμε.

Η αλήθεια, όμως, είναι ότι αυτά που προωθεί η κυβέρνηση και σε αυτή τη διαδικασία, καθόλου άσχετα δεν είναι με τη συνολικότερη αντιλαϊκή επίθεση. Αντίθετα, τη συμπληρώνουν, την ενισχύουν, προετοιμάζουν τα επόμενα βήματά της. Κι εδώ, στους βασικούς πυλώνες αυτής της πολιτικής, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις και τους υποκριτικούς καυγάδες, έχετε την ουσιαστική συμφωνία και του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων, είτε βρίσκονται εδώ μέσα είτε όχι», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Eμβληματική περίπτωση αποτελεί η αναθεώρηση του άρθρου 16, που βρίσκει σύσσωμους τους φοιτητές και της φοιτήτριες, τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια, την πλειοψηφία των πανεπιστημιακών δασκάλων όλης της χώρας απέναντι.

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Και εδώ έχουμε την κυβέρνηση της ΝΔ που έχει ήδη παρακάμψει το Σύνταγμα και τώρα έρχεται να το αλλάξει εκ των υστέρων.

Το ΠΑΣΟΚ να ετοιμάζεται να υπερψηφίσει τη διάταξη στην επόμενη Βουλή και το κόμμα Τσίπρα να δεσμεύεται στα κοράκια και τους αεριτζήδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια πως “τι να κάνουμε, ό,τι έγινε, έγινε”», συμπλήρωσε.

Κουτσούμπας για ΔΕΘ: «Τίποτε άλλο παρά μια προκαταβολική εφαρμογή του κόφτη στις λαϊκές ανάγκες»

Για τα όσα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, δήλωσε: «Άλλωστε και αυτά που ακούσαμε στη ΔΕΘ από τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και τους υπόλοιπους, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια προκαταβολική εφαρμογή του κόφτη στις λαϊκές ανάγκες, που έρχεστε τώρα να συνταγματοποιήσετε.

Η ακρίβεια θερίζει, η βενζίνη έχει φτάσει στο 2,20 κι εσείς κάθεστε και την κοιτάτε και οι λαϊκές οικογένειες δεν ξέρουν πώς θα ζεστάνουν το σπίτι τους τον χειμώνα που έρχεται…

Ξέρουμε, θα πείτε ότι η ακρίβεια είναι “εισαγόμενη”, ότι έχει να κάνει με “διεθνείς αναταράξεις, τις οποίες η Ελλάδα δεν μπορεί να ελέγξει”. Αλήθεια, οι ελληνικοί Patriot που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία δήθεν “για να μας προστατεύουν από την ακρίβεια”, όπως λέγατε, πώς και δεν απέτρεψαν την παύση λειτουργίας του αγωγού πετρελαίου Ανατολής-Δύσης, που έχει προκαλέσει νέα άνοδο στις τιμές;

Ή μήπως να περιμένουμε επέμβαση από την Τουρκία, τώρα που η στρατηγική σας σύμμαχος, Σαουδική Αραβία, έχει κάνει στρατηγική συμμαχία μαζί της;

Και μήπως οι ελληνικοί Patriot ετοιμάζονται για Ουκρανία, για να αντιμετωπίζουν πλέον κι από εκεί τα… κύματα της ακρίβειας, μιας και έχουν ενταθεί οι πιέσεις από τον φίλο σας τον Ζελένσκι και την ΕΕ;

Πάρτε το χαμπάρι, δεν μπορείτε πλέον να κρύβεστε, είστε έκθετοι απέναντι στον ελληνικό λαό και απολύτως συνυπεύθυνοι μαζί με τους συμμάχους σας, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ για όλα αυτά που συμβαίνουν.

Την ίδια ώρα, τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου και συγκεκριμένα των εφοπλιστών, των τραπεζών, των βιομηχάνων του πολέμου, των κατασκευαστικών, των ενεργειακών ομίλων, των σούπερ μάρκετ έχουν φτάσει στη στρατόσφαιρα, αφού αποτελούν την άλλη όψη της ακρίβειας.

Κουτσούμπας για Κασιδιάρη: «Παρακολουθήσαμε την αποφυλάκιση από όλα τα συστημικά ΜΜΕ»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ανέφερε πως: «Δεν πρόλαβε να περάσει μισή μέρα από την αποφυλάκιση του ναζί εγκληματία Κασιδιάρη, την οποία παρεμπιπτόντως την παρακολουθήσαμε σε απευθείας σύνδεση, με κάλυψη πολιτικού αρχηγού και βάλε από όλα τα συστημικά ΜΜΕ, που λίγες μέρες πριν έθαβαν το συγκλονιστικό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, το μεγαλύτερο των τελευταίων δεκαετιών και έσπευσε ο κ. Μητσοτάκης το ίδιο βράδυ να μιλήσει για τη “δημοκρατία που αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους”. Καταλάβαμε κ. Μητσοτάκη που το πάτε…

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Να πώς αξιοποιούνται τέτοιες δυνάμεις, που παρουσιάζονται μάλιστα ως δήθεν “αντισυστημικές”. Σαν “μπαμπούλας” απέναντι στον λαό για να ξεπλένονται οι υπόλοιπες δυνάμεις του συστήματος, οι δήθεν “κεντρώες”, “φιλελεύθερες” και σοσιαλδημοκρατικές, που του τσακίζουν και αυτές τη ζωή και δεν ξεχωρίζουν πλέον μεταξύ τους.

Αλλά και ως όχημα για κατασταλτικά μέτρα απέναντι σε αυτούς που πραγματικά απειλούν το σύστημα, το εργατικό-λαϊκό κίνημα, τις ριζοσπαστικές δυνάμεις, του κομμουνιστές.

Στις συνθήκες μάλιστα της πολεμικής προετοιμασίας, είναι ακόμη περισσότερο χρήσιμες για το σύστημα οι δυνάμεις που σπέρνουν το δηλητήριο του ρατσισμού και του εθνικισμού στους λαούς, ώστε να μένει στο απυρόβλητο ο μεγάλος ένοχος, η κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου και του πολέμου, το ίδιο το άδικο, διεφθαρμένο καπιταλιστικό σύστημα. Έτσι φτάσαμε και στην άνοδο της ακροδεξιάς AfD. Πού;

Στη Γερμανία της συγκυβέρνησης Χριστιανοδημοκρατών – Σοσιαλδημοκρατών, του πολεμικού παροξυσμού, της απουσίας Κομμουνιστικού Κόμματος και βέβαια της απόλυτης χειροτέρευσης των όρων ζωής στις περιοχές της πρώην Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας. Οπότε μην παριστάνετε τους έκπληκτους και τους συγκλονισμένους διάφοροι από όλες τις πτέρυγες….», δήλωσε μεταξύ άλλων.