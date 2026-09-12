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Κυβερνητικές πηγές κατά Κουτεντάκη: «Πώς τα 7,5 δισ. το χρόνο έγιναν 7,5 δισ. στην τετραετία;»

Η κυβέρνηση ζητά σαφείς εξηγήσεις από τον Κουτεντάκη για το πώς τα 7,5 δισ. ευρώ ετησίως έγιναν 7,5 δισ. συνολικά στην τετραετία.

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Μέγαρο Μαξίμου | Eurokinissi / Γιάννης Παναγόπουλος
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Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται εκ νέου η κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυβερνητικές πηγές εξαπολύουν αιχμηρά πυρά κατά του Τομεάρχη Οικονομικών, Φραγκίσκου Κουτεντάκη, ζητώντας διευκρινίσεις για το πώς ένα πρόγραμμα που ο ίδιος είχε προσδιορίσει τέσσερις φορές στα 7,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, εμφανίζεται πλέον να κοστίζει το ίδιο ακριβώς ποσό για το σύνολο της τετραετίας.

Στελέχη της κυβέρνησης σημειώνουν χαρακτηριστικά:

«Ας μας εξηγήσει ο κ. Κουτεντάκης πώς γίνεται ένα πρόγραμμα που κοστολογείται ετησίως 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ο ίδιος τέσσερις φορές ρητώς ανέφερε, να μπορεί να κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια σε όλη την τετραετία. Μπορεί να έχει έρθει στη χώρα μας το επόμενο Νόμπελ Οικονομίας και να μην το έχουμε καταλάβει».

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