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Μαρινάκης για Τσίπρα: «Τον άδειασε ο Κουτεντάκης - Τα 7,5 δισ. δεν είναι η κοστολόγηση του προγράμματος»

Νέα επίθεση Μαρινάκη σε Τσίπρα με αφορμή το κοστολογημένο πρόγραμμα της ΕΛΑΣ και τις δηλώσεις του Φραγκίσκου Κουτεντάκη.

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Παύλος Μαρινάκης | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Ο Παύλος Μαρινάκης, επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι τον «άδειασε» ο Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, σχετικά με το κοστολογημένο πρόγραμμα του κόμματος.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος:

Χθες το βράδυ, ο κ. Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, άδειασε πανηγυρικά αυτό το οποίο εμφάνιζε, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και το κόμμα του, ως «κοστολογημένο» πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε, τουλάχιστον τέσσερις φορές, ότι τα περιβόητα 7,5 δισεκατομμύρια είναι ετήσιες δαπάνες και όχι η κοστολόγηση του προγράμματος τετραετίας, όπως ψευδώς είχε ισχυριστεί ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.

Και, παρά το γεγονός ότι ακόμα και τα 7,5 δισεκατομμύρια ετησίως, άρα τα 30 δισεκατομμύρια στην τετραετία, του κ. Κουτεντάκη απέχουν κατά πολύ από την πραγματική κοστολόγηση, η χθεσινή παραδοχή του Τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ ήταν αρκετή για να αντιληφθούμε για μια ακόμα φορά το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης, την οποία επιχείρησε ο κ. Τσίπρας.»

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