Γεωργιάδης για Μαζωνάκη: «Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει»

Στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη δίνει το παρών ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος απολογήθηκε καθώς το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει.

«Είμαι εδώ και για να εκφράσω, και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου, τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο» είπε, ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας σε δημοσιογράφους που καλύπτουν την κηδεία Μαζωνάκη.

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«Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος» είπε, ακόμα, ο υπουργός Υγείας.

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Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σημειώνεται πως η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη τελείται αυτή την ώρα σε κλίμα συγκίνησης στον Ιερό Ναό της της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

Από νωρίς το πρωί, άνθρωποι κάθε ηλικίας, εντός και εκτός Αθηνών, προσέρχονται σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης για το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή νιώθοντας ότι αποχαιρετούν «έναν δικό μας άνθρωπο», όπως πάρα πολλοί προσερχόμενοι ανέφεραν στις κάμερες και τα τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονται εκεί καλύπτοντας το γεγονός.

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Η κοσμοσυρροή είχε ξεκινήσει από νωρίς χθες το απόγευμα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, οπότε η σορός του εκλιπόντος είχε τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, στην αγαπημένη εκκλησία του Γιώργου Μαζωνάκη, μία ενορία με την οποία είχε ιδιαίτερο δεσμό. Εδώ βαφτίστηκε, και εδώ επιστρέφει: «Στην παλιά του γειτονιά».