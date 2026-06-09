Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για τα 6 χρόνια gov.gr - «Είναι ψηφιακή επανάσταση»

Τα έξι χρόνια gov.gr «γιόρτασε» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και στη νέα ανάρητση του στα κοινωνικά δίκτυα, χαρακτήρισε την πλατφόρμα, «ψηφιακή επανάσταση».
Αναλυτικότερα, η ανάρτησή του αναφέρει: «Μια ψηφιακή επανάσταση που βελτιώνει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Και ένα κράτος που σέβεται τον χρόνο τους, δεν τους ταλαιπωρεί και βλέπει τις διαδικασίες μέσα από τη δική τους οπτική γωνία».
Μάλιστα, στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, απεικονίζονται περαστικοί που απαντούν σε ερωτήσεις για τον gov.gr και κάνουν λόγο για το πόσο τους έχει βοηθήσει.
Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, το «παρών» στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έδωσε ο Πρωθυπουργός.
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