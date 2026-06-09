Μενού

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για τα 6 χρόνια gov.gr - «Είναι ψηφιακή επανάσταση»

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Instagram για τα «6 χρόνια gov.gr». Για «ψηφιακή επανάσταση» έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός.

Reader symbol
Newsroom
mitsotakis
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα «6 χρόνια gov» | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Τα έξι χρόνια gov.gr «γιόρτασε» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και στη νέα ανάρητση του στα κοινωνικά δίκτυα, χαρακτήρισε την πλατφόρμα, «ψηφιακή επανάσταση». 

Αναλυτικότερα, η ανάρτησή του αναφέρει: «Μια ψηφιακή επανάσταση που βελτιώνει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Και ένα κράτος που σέβεται τον χρόνο τους, δεν τους ταλαιπωρεί και βλέπει τις διαδικασίες μέσα από τη δική τους οπτική γωνία». 

Μάλιστα, στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, απεικονίζονται περαστικοί που απαντούν σε ερωτήσεις για τον gov.gr και κάνουν λόγο για το πόσο τους έχει βοηθήσει. 

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, το «παρών» στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έδωσε ο Πρωθυπουργός

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ