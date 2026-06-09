Μητσοτάκης για gov.gr: «Η Γερμανία θέλει πλέον την τεχνογνωσία μας, κάναμε μεγάλο άλμα»

Έξι χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του gov.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία απέδειξε στην πράξη πως μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για βαθιές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση.

Μιλώντας στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην περίοδο πριν από τις εκλογές του 2019, όταν, όπως είπε, μαζί με τον Κυριάκο Πιερρακάκη και μια μικρή ομάδα συνεργατών σχεδίασαν τη δημιουργία του Υπουργείου και τη μεγάλη ψηφιακή μεταρρύθμιση που ακολούθησε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελούσε ουσιαστικά έναν τίτλο χωρίς πραγματικές αρμοδιότητες, καθώς δεν υπήρχε έλεγχος διαδικασιών και δεδομένων που να επιτρέπει τη χάραξη μιας ενιαίας στρατηγικής.

Μητσοτάκης - Η ψηφιοποίηση της διοίκησης και η διαφάνεια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύνδεση της ψηφιοποίησης με τη διαφάνεια. Όπως ανέφερε, πίσω από κάθε περιττή διαδικασία, πίσω από κάθε έγγραφο που δεν χρειάζεται και πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβονται φαινόμενα διαφθοράς, υπόγειων συναλλαγών και πελατειακών σχέσεων.

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Τόνισε ότι όσο απλοποιούνται οι διαδικασίες και το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο αλλά και φιλικό προς τον πολίτη, τόσο περιορίζονται τα περιθώρια τέτοιων πρακτικών.

Ως παραδείγματα ανέφερε την επιτάχυνση στην έκδοση των συντάξεων, που πλέον ολοκληρώνεται σε έναν μήνα αντί για χρόνια, καθώς και την ηλεκτρονική επίδοση των κλήσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο εξαλείφονται οι λόγοι πολιτικών παρεμβάσεων σε διοικητικές διαδικασίες.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ψηφιακή μεταρρύθμιση «άλμα λογοδοσίας και δημοκρατικής ευθύνης» και σημείωσε ότι η τεχνολογία, όπως εφαρμόζεται από την κυβέρνηση, έχει σαφές κοινωνικό πρόσημο.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτών, η καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών και η διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Μητσοτάκης: «Η Γερμανία αναζητά την τεχνογνωσία μας»

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το ψηφιακό άλμα της Ελλάδας υπήρξε μεγαλύτερο από εκείνο πολλών ευρωπαϊκών χωρών και ανέφερε ως παράδειγμα το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά την περίοδο της πανδημίας, το οποίο εξελίχθηκε σε ευρωπαϊκή πολιτική. Παράλληλα σημείωσε ότι χώρες όπως η Γερμανία αναζητούν πλέον ελληνική τεχνογνωσία για ζητήματα ψηφιακής διακυβέρνησης.

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Αναφερόμενος στη λειτουργία του κράτους, τόνισε ότι η επιτυχία δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη δημιουργία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και χωρίς τη συνεργασία του με τα υπόλοιπα υπουργεία.

Επισήμανε ότι η ψηφιοποίηση διαδικασιών αποδίδει πολιτικά οφέλη σε ολόκληρη την κυβέρνηση και επικαλέστηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ψηφιακό φάκελο ασθενούς και τη δυνατότητα ηλεκτρονικού προγραμματισμού ιατρικών ραντεβού.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία χαρακτήρισε επόμενο μεγάλο βήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Όπως ανέφερε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλάβει επαναλαμβανόμενες εργασίες, επιτρέποντας στους δημόσιους υπαλλήλους να ασχολούνται με αντικείμενα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.