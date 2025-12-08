Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καλό θα ήταν ο διάλογος με τους αγρότες να γίνει με δρόμους ανοιχτούς»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε σήμερα (8/12) το «παρών» στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα» που διοργανώνεται στο Ξενοδοχείο «Grand Hyatt Athens» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για τους αγρότες και την υγεία του πρωτογενούς τομέα.

«Η υγεία του πρωτογενούς τομέα πρέπει να μας απασχολεί όλους», είπε ο Πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε για τους αγρότες.

«Και πρέπει να σας πω ότι η μεγάλη αλλαγή που γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επώδυνη, με πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, καθυστερημένη ενδεχομένως, να τα δεχτώ όλα αυτά, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τον πρωτογενή τομέα της επόμενης μέρας.

Διότι δεν γίνεται να μην πληρώνονται οι έντιμοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, αυτά τα οποία πραγματικά δικαιούνται, επειδή τα χρήματα χανόντουσαν σε ένα σύστημα το οποίο είχε στηθεί με κανόνες άλλης εποχής, άλλων δεκαετιών.

Αυτή η μεταρρύθμιση λοιπόν είναι απαραίτητη, προχωράει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Θα έχουμε όμως σημαντικές πληρωμές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου», δήλωσε.

Κυριάκος Μητσοτάκης για αγρότες: «Ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπλήρωσε με φόντο τα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα: «Και μιας και με ρωτάτε ευθέως για το θέμα των κινητοποιήσεων, εγώ θα ξαναπώ ότι πρέπει όλοι να αναλογιστούν ότι μερικές φορές οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις ενδεχομένως να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα.

Το λέω αυτό γιατί η πόρτα και η δικιά μου αλλά και του Υπουργείου και του Αντιπροέδρου που έχει ασχοληθεί πολύ, είναι πάντα ανοιχτή. Θα ήταν καλό αυτός ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι με τους δρόμους κλειστούς. Γιατί εμείς είμαστε ανοιχτοί σε έναν καλόπιστο διάλογο.

Τι ζητάμε; Να υπάρχει σοβαρή εκπροσώπηση των αγροτών, να ξέρουμε με ποιους συνομιλούμε. Και επίσης να έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα.

Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη ασάφεια που δεν εξυπηρετεί και τη δική μας προσπάθεια να καθίσουμε μαζί να σχεδιάσουμε πράγματα που πρέπει να γίνουν για τον παραγωγικό τομέα.

Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Πολύ χαμηλές τιμές σε μια σειρά από προϊόντα. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό.

Να δούμε στα πλαίσια των ευρωπαϊκών περιορισμών τι θα κάνουμε.

Αλλά δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές, να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να δικαιολογήσουμε και να μας τα ζητάει μετά η Ευρώπη πίσω και με τόκο».

Μητσοτάκης: «Όχι με τυφλές διαμαρτυρίες αλλά σε κλίμα συννενόησης»

«Άρα οτιδήποτε γίνει θα πρέπει να λάβει υπόψη και την ευρωπαϊκή διάσταση. Εγώ πάλι πιστεύω ότι αυτός ο διάλογος δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας, η οποία τώρα έρχονται και Χριστούγεννα. Αλλά πρέπει να γίνει με καλή διάθεση.

Και να θυμηθούμε επίσης ότι όταν είχε γίνει την προηγούμενη φορά, καταλήξαμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Λύσαμε το θέμα ΕΦΚ και επιστροφής του. Κάναμε ένα πρώτο βήμα για το ρεύμα.

Εδώ είμαστε αλλά σε ένα κλίμα συνεννόησης και όχι με τυφλές διαμαρτυρίες, που τελικά υπάρχει κίνδυνος να στρέψουν και την υπόλοιπη κοινωνία ενάντια στους αγρότες και να χαθεί η ουσία.

Η ουσία είναι να δούμε και να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα για τον πρωτογενή τομέα», είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.