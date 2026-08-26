Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Ποιοι θα φάνε «ψωμί» από το νέο πακέτο στήριξης που θα εξαγγείλει

Το πακέτο μέτρων οικονομικής στήριξης που προορίζει η κυβέρνηση έχει ουσιαστικά διαμορφωθεί, με όσους αναμένουν να συντονιστούν στη ΔΕΘ να ελπίζουν πως θα τους «πιάσει στο στόμα του» ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, το κυβερνητικό σχέδιο φαίνεται να απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, από τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, έως τις επιχειρήσεις και τους αγρότες.

Πρόκειται για ένα πλαίσιο με ευρύ κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί αναλυτικά από τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.

Μητσοτάκης - Τι επιφυλλάσσει για επιχειρήσεις

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, στο τραπέζι βρίσκεται η μείωση του φορολογικού συντελεστή, με το τελικό ύψος της μείωσης να αναμένεται να οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η μείωση μπορεί να φτάσει τις δύο ποσοστιαίες μονάδες.

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Για τους ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η μείωση των τεκμηρίων, με έμφαση στους φορολογικά συνεπείς επαγγελματίες. Πρόκειται για μια παρέμβαση που η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει επανειλημμένα, συνδέοντάς τη με τη συμμόρφωση στις φορολογικές υποχρεώσεις και τη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων.

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και η μείωση της προκαταβολής φόρου.

Μητσοτάκης - «Ανάσα» για συνταξιούχους και οικογένειες

Σημαντικές παρεμβάσεις προβλέπονται και για τους συνταξιούχους. Στο κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνεται η ενίσχυση του σχετικού επιδόματος, ενώ παράλληλα αναμένεται μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις οικογένειες με παιδιά, καθώς εξετάζεται νέα μείωση της φορολογίας, σε συνέχεια της πολιτικής που ξεκίνησε από την περυσινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Οι αλλαγές στην ενέργεια

Κρίσιμο σημείο του κυβερνητικού σχεδιασμού είναι και η ενέργεια, καθώς η εξέλιξη των τιμών τους επόμενους μήνες αποτελεί βασική ανησυχία ενόψει ενός χειμώνα που θα δει τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία να συνεχίζονται.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένονται παρεμβάσεις για τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, βασικό «όχημα» για την εφαρμογή των παρεμβάσεων αναμένεται να είναι η ΔΕΗ, με στόχο να υπάρξουν σημαντικές μειώσεις για τους καταναλωτές σε βάθος τριετίας.

Στον σχεδιασμό της κυβέρνησης πρόθεση είναι να αξιοποιηθούν και οι δυνατότητες που προκύπτουν από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής στον τομέα της ενέργειας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, εξετάζονται παρεμβάσεις και στην αγορά καυσίμων. Ορισμένα από τα μέτρα αυτά ενδέχεται να ανακοινωθούν ακόμη και πριν από τη ΔΕΘ, ανάλογα με την πορεία των τιμών.