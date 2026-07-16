Λατινοπούλου: «Η ψήφιση του γάμου ομοφύλων απο την ΝΔ είναι απόλυτη προδοσία»

«Φωτιές» άναψε η Αφροδίτη Λατινοπούλου κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της εμφάνισης στο Action24 και την εκπομπή «Επόμενη Μέρα», εξαπολύοντας επίθεση τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Κυριάκου Βελόπουλου.

Αναφέρθηκε στη νομοθέτηση του γάμου και της υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, περιγράφοντάς τη ως το απόλυτο άδειασμα της συντηρητικής βάσης. Όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά, δεκάδες χιλιάδες ψηφοφόροι έχουν ήδη αποχωρήσει από το κυβερνών κόμμα, ακόμη και πριν από τη μέρα της κρίσιμης ψηφοφορίας στη Βουλή.

Η ίδια χαρακτήρισε την κίνηση της κυβέρνησης ως «απόλυτη προδοσία» απέναντι στους ίδιους τους ψηφοφόρους, οι οποίοι, όπως δήλωσε, στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία πιστεύοντας σε διαχρονικές αξίες και αρχές. «Καρφώνοντας» ευθέως τον πρωθυπουργό, τόνισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις συγκεκριμένες αξίες «τις έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια».

Η επίθεση όμως δεν περιορίστηκε μόνο στον πρωθυπουργό. Η Λατινοπούλου έβαλε στο στόχαστρο και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, αποδομώντας τον ρόλο του στην αντιπολίτευση με μια έκφραση που σίγουρα θα προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Τον χαρακτήρισε ανοιχτά ως «το πιο πιστό σκυλί της ΝΔ», αφήνοντας σαφείς αιχμές για κρυφή συμπόρευση και εξυπηρέτηση των κυβερνητικών συμφερόντων.