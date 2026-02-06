Λατινοπούλου: «Κάτω τα χέρια από το Λιμενικό - Ο Βελόπουλος είναι μπαρμπαξερόλας»

Για τα Τέμπη, την Μαρία Καρυστιανού, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο, αλλά και την τραγωδία στη Χίο μίλησε σήμερα (6/2) η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Παραχωρώντας συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, η πρόεδρος της Φωνής; Λογικής, κατά την έναρξη ξεκαθάρισε: «Θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα, πριν ξεκινήσουμε να ξεκαθαρίσω τρία πράγματα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πρώτον, δεν με αφροά και δεν σχο΄λιάζω το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, όταν το κάνει θα το συζητήσουμε.

Δεύτερον, δεν συνεργάζομαι, δεν θα συνεργαστώ ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Και τρίτον, δεν σχολιάζω τις δημοσκοπήσεις καθώς δεν τις πιστεύω. Μόλις σας γλίτωσα πέντε λεπτά», είπε αρχικά η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Ωστόσο, απάντησε αναφορικά με την Μαρία Καρυστιανού λέγοντας ότι: Γενικά προσπαθεί να πάρει από όλες τις δεξαμενές. Εμάς δεν μας αγγίζει γιατί εμείς ποτέ δεν καπηλευτήκαμε και δεν εργαλειοποιήσαμε τα Τέμπη. Δεν την καπηλεύτηκε η Μαρία Καρυστιανού, δεν λέω αυτό, είναι μια μάνα που έχασε το παιδί της.

Δεν φοβάμαι την Καρυστιανού, δεν μας πνίγει. Αυτοί που πρέπει να ανησυχούν είναι αυτοί που πάτησαν πάνω σε 57 ψυχές από τα Τέμπη, ο Βελόπουλος και η Κωνσταντοπούλου», δήλωσε.

Στη συνέχεια σχετικά με τον Κυριάκο Βελόπουλο δήλωσε: «Αυτά που κάνει τα τελευταία χρόνια είναι τερατολογίες.». Όπως ανέφερε, την ώρα που υπάρχει το σκάνδαλο Επστάιν, «με στοιχεία που μας έχουν βγάλει τα μάτια», επιχειρεί να το υποβαθμίσει «με μπούρδες, όπως ένα tweet της Lady Gaga από το 2015». «Αυτό που μας λείπει είναι η σοβαρότητα. Σε ποιους νομίζει ότι απευθύνεται; Σε ιθαγενείς; Μιλάμε για επιεικώς επικίνδυνο και τεκμηριωμένα μπαρμπά ξερόλα», είπε χαρακτηριστικά.

Λατινοπούλου: «Κάτω τα χέρια από το Ελληνικό Λιμενικό»

Αναφερόμενη, τέλος, στην τραγωδία στη Χίο, η κ. Λατινοπούλου έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς το Λιμενικό Σώμα, τονίζοντας «Κάτω τα χέρια από το Ελληνικό Λιμενικό που φυλάει Θερμοπύλες».

Εξέφρασε τη λύπη της για την απώλεια ανθρώπινων ζωών, ωστόσο – όπως είπε – πρόκειται για «λαθροδιακινητές που λειτουργούν ανενόχλητοι», διερωτώμενη «πού είναι οι συλλήψεις τους».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επανεξεταστεί η θανατική ποινή σε ολόκληρη την Ευρώπη για τους λαθροδιακινητές. «Υπήρχε ταχύπλοο με λαθροδιακινητές και λαθρομετανάστες που προσπάθησε να εμβολίσει για να αποφευχθούν συλλήψεις», τόνισε χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη πρακτική «πάγια τακτική των κυκλωμάτων αυτών».

