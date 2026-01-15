Χθες (14/01) έμαθα για τα τηλεφωνήματα των σκληρών των μπλόκων προς τον υπουργό Τσιάρα για να του ζητήσουν μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Βλέπετε, πηγαίνοντας οι... πρόθυμοι πήραν μια χαρά παροχές για το ρεύμα, το πετρέλαιο και την αναπλήρωση εισοδήματος, όμως οι σκληροί που έλεγαν «ή οι 35 ή κανείς», έμειναν εκτός κάδρου. Ο ηγήτορας Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος το πρωί έλεγε στα κανάλια ότι έρχεται δυναμική αντίδραση, μετά έπαιρνε τηλέφωνο τον υπουργό ζητώντας επαφή.

Το δράμα των Σερραίων

Μένω σε κλίμα αγροτοσυνδικαλιστών, καθώς είναι προφανές ότι τα μπλόκα ατονούν και αρκετά τρακτέρ φεύγουν, με δεδομένη την κόπωση από τη μακρά παραμονή στον δρόμο που, εδώ που τα λέμε, δεν είναι και εύκολο πράγμα. Μου μετέφεραν ότι χθες είχαμε... κλάμα και στον νομό Σερρών, καθώς οι «σκληροί» που ήταν στα μπλόκα και είχαν πιάσει τον Προμαχώνα γκρίνιαζαν επειδή οι «πρόθυμοι» και οι «δεδομένοι» είχαν πάει προχθές στον Χατζηδάκη και τον Τσιάρα και μετά από συζήτηση 3,5 ωρών βρήκαν μια λύση, ώστε οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ για χωράφια ως 20 στρέμματα να γίνονται το 2026 χωρίς την ανάγκη για ΑΤΑΚ. Πού ήταν αυτοί; Στα Τελωνεία και στην Πανελλαδική των Μπλόκων και όχι στο κάδρο της λύσης.

Το λιώσιμο των πάγων και η συνέντευξη στον Μάνεση

Με ενδιαφέρον διάβασα χθες το δελτίο Τύπου του Alpha για τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη που θα φιλοξενήσει το Σάββατο (17/01) στην εκπομπή του Νίκου Μάνεση. Ο πρωθυπουργός θα είναι αέρα λίγο μετά τις 10:00 και θα δώσει αρκετές απαντήσεις για περίπου 45 λεπτά. Εσείς θα πρότεινα να κρατήσετε το... λιώσιμο των πάγων με την οικογένεια Βαρδινογιάννη που ελέγχει Alpha και Star, μετά από επαφές που γίνονται εδώ και αρκετούς μήνες και είχαν ως αφετηρία το μνημόσυνο για τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής. Φαίνεται ότι οι εντάσεις των προηγούμενων μηνών έχουν αισθητά καταλαγιάσει.

Η παρέμβαση Θεοδωρικάκου για τα ασφάλιστρα

Μετά τις λαϊκές αγορές και τη λύση που βρέθηκε με τους παραγωγούς, ώστε να μην κάνουν απεργία, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε χθες νέα παρέμβαση προς τις ασφαλιστικές εταιρίες με το βλέμμα στις αυξήσεις στα ιδιωτικά ασφάλιστρα υγείας. Επί της ουσίας, ο Θεοδωρικάκος ζήτησε από τις ασφαλιστικές μια συμφωνία κυρίων, ώστε οι αυξήσεις που θα κάνουν να είναι στα επίπεδα του πληθωρισμού και σε καμία περίπτωση μεγαλύτερες από τις περσινές. Πέρυσι είχε αναγγελθεί αύξηση 15% που όμως έγινε 7%, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι στη συνάντηση αυτή ήταν παρούσα η νέα διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτειας της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγάρη.

Αστειότητες με την Καρυστιανού

Ήδη στον Τύπο γίνονται συζητήσεις και ακούγονται ποσά για έξοδα που έχει κάνει η κυρία Καρυστιανού σε διάφορα ταξίδια και κουτσομπολιό για το κόστος του παλτό που φοράει. Με συγχωρείτε αλλά αυτά είναι αστειότητες. Το θέμα με την Καρυστιανού αφορά πλέον το πώς θα στελεχώσει το κόμμα που έχει εξαγγείλει, τους ανθρώπους που τη συμβουλεύουν και βέβαια την ικανότητα της να πείσει ότι κατεβαίνει στην πολιτική γιατί έχει κάτι να προσφέρει. Τούτων δοθέντων και για δική της προφύλαξη, από τη στιγμή που εδώ και καιρό είχε αποφασίσει τη δημιουργία κόμματος θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί από τον Σύλλογο πολύ νωρίτερα. Και τον εαυτό της θα προστάτευε και τον σύλλογο τον ίδιο.

Οι συναντήσεις του Πρόεδρου με τους πρώην

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας ξεκίνησε μια σειρά συναντήσεων με τους πρώην Πρωθυπουργούς. Στην Ελλάδα δεν είναι θεσμοθετημένο ένα άτυπο όργανο πρώην Πρωθυπουργών που θα μπορούσε ως συμβούλιο να παρέχει απαραίτητη γνώση και εμπειρία - ωστόσο οι επαφές του Προέδρου με τους πρώην, δημιουργεί ένα νέο προηγούμενο συνομιλίας νυν και πρώην θεσμικών παραγόντων. Μαθαίνω πως θα ακολουθήσει και ραντεβού με τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα. Το ωραίο είναι πως σε ό,τι αφορά τους τελευταίους τρεις Πρωθυπουργούς, υπάρχει ένα κοινό στοιχείο: και οι τρεις έφυγαν από το κόμμα με το οποίο εξελέγησαν στο αξίωμα. Ο Παπανδρέου έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και κατέβηκε με το ΚΙΔΗΣΟ στις εκλογές. Ο Σαμαράς διεγράφη από τη ΝΔ. Και ο Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ για να φτιάξει δικό του κόμμα. Νέοι καιροί, νέα ήθη.

Ο «Κίμων» στον ναύσταθμο

Ευκαιρία για φιέστα η σημερινή με την άφιξη του «Κίμωνα», της πρώτης από τις τέσσερις φρεγάτες Belh@ra που αποκτά το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Η φιέστα θα μεταδοθεί από νωρίς στο EPTNews και στον ναύσταθμο Σαλαμίνας θα βρεθούν για να υποδεχθούν το πλοίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός αλλά και ο υπουργός Άμυνας. Αξίζει βέβαια να αναφέρουμε ότι το πολεμικό ναυτικό έχει σχεδόν τρεις δεκαετίες να ενισχυθεί με αγορά πλοίου τέτοιας ισχύος, ενώ η έλευση των τριών ακόμη φρεγατών θα σημάνει ότι η χώρα θα είναι πλήρως θωρακισμένη στο Αιγαίο.

