Μαφία Κρήτης: Νέος διάλογος σοκ του Καμμένου με αρχηγικό μέλος - «Εντάξει Προεδράρα μου»

Μπορεί ο ίδιος να υποστηρίζει πως έκανε πλάκα, ωστόσο τα πράγματα φαίνεται πως είναι πολύ σοβαρά και μάλιστα δεν αποκλείεται να κληθεί από τον ανακριτή ο Πάνος Καμμένος, οι συνομιλίες του οποίου με το αρχηγικό μέλος της μαφίας της Κρήτης σοκάρουν.

Ο κοριός της αστυνομίας έπιασε τις συνομιλίες και σε νέα που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Mega, ακούγεται να έχει εμπλοκή στην ανακήρυξη Μητροπολίτη.

Κατηγορούμενος: Ωραία, εντάξει προεδράρα μου. Εντάξει αγάπη μου. Εμείς στους Αμερικάνους το δώσαμε πάνω αυτό;

Πάνος Καμμένος: Όταν μου το είπες αμέσως.

Κατηγορούμενος: Τέλος. Τότε είμαστε ΟΚ.

Πάνος Καμμένος: Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις. Εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ.

Κατηγορούμενος: Ε, τέλος, άμα του έδωσες εκεί, είμαστε κομπλέ.

Για αυτές τις συνομιλίες με το πρωτοπαλίκαρο της εγκληματικής οργάνωσης, στις οποίες ο Πάνος Καμμένος φαίνεται να αποκαλύπτει την ωμή εμπλοκή του στην υπόθεση ανακήρυξης νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, ο πρώην υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι έκανε πλάκα.

Ο φερόμενος εκ των αρχηγών της κρητικής μαφίας κρατάει, πάντως, αποστάσεις.

«Εγώ πήρα τον κ. Καμμένο στο τηλέφωνο και πάνω στην κουβέντα μας ήρθε και αυτό με τον κ. Αρχιμανδρίτη, και έβγαλε και μια δήλωση ο κ. Καμμένος και λέει ότι έκανε πλάκα. Με γεια του με χαρά του. Μια χαρά τα είπε ο άνθρωπος».

Οι συνομιλίες αυτές, που έχουν ενταχθεί στη δεύτερη δικογραφία, απασχολούν ήδη τη δικαιοσύνη και δεν αποκλείεται να κληθεί ακόμη και ο Πάνος Καμμένος για να δώσει εξηγήσεις, μαζί με δύο δικαστές, δύο αστυνομικούς και ένα διοικητικό στέλεχος στον τομέα της υγείας, τα ονόματα των οποίων επίσης περιλαμβάνονται.

«Απειλές»… με τεχνητή νοημοσύνη

Τα δύο αδέρφια, ηγετικά πρόσωπα της αποκαλούμενης κρητικής μαφίας, αρνούνται ότι υφάρπαξαν εκκλησιαστική περιουσία αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Ισχυρίζονται ότι τα 175 στρέμματα ανήκαν στους ίδιους, ενώ αρνούνται ακόμη και τις απειλές με ροζ βίντεο σε βάρος κληρικού, προκειμένου η συγκεκριμένη έκταση να περάσει στην κυριότητά τους.

«Αυτό είναι ψεύτικο, δεν υπάρχει. Αν υπάρχει η φωνή, δεν είναι δικιά μου. Αν είναι η φωνή, είναι τεχνητής νοημοσύνης. Εμείς φτάσαμε να απολογούμαστε για την περιουσία που έχουμε από τον παππού μου, γιατί κάποια στιγμή η εκκλησία ήθελε να την πάρει».

Ο ηγούμενος, ωστόσο, είχε παραδεχθεί πως δεχόταν απειλές από τα πρωτοπαλίκαρα της κρητικής μαφίας, με τα οποία αργότερα συνεργάστηκε, αφού η εκκλησιαστική περιουσία πέρασε στην κατοχή τους.

«Είναι αλήθεια ότι αυτοί οι άνθρωποι εμένα μου έκαναν μαρτυρική τη ζωή. Τα περισσότερα από όσα λέγονται δεν ισχύουν. Μου λένε ότι αναμένεται ένταλμα σύλληψης αλλά δεν έχω κληθεί ακόμα από τη Δικαιοσύνη να καταθέσω. Όταν κληθώ θα πάω».

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλες συνομιλίες για το θέμα της ανακήρυξης νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, με τα δύο αδέρφια να απολογούνται εκ νέου την Τρίτη.

