Μαρινάκης για βιβλίο Τσίπρα: «Έχει κουράσει - Προσπαθεί να ξαναγράψει το χθες»

Ερωτηθείς ο Παύλος Μαρινάκης για το βιβλίο Τσίπρα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχολίασε ότι πρόκειται για ένα θέμα που «έχει κουράσει». Αναφέρθηκε σε δύο εικόνες. Η μία όπως ανέφερε αφορά το χθες που προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να «ξαναγράψει» και το σήμερα που εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφέρθηκε στους φόρους που «μας έβαζαν» ο κ. Τσίπρας μαζί με τον κ. Κατρούγκαλο, όπως είπε, τονίζοντας ότι σήμερα οι φόροι έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 6 μονάδες.

Συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης σχετικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είπε τα εξής:

«Χαίρομαι που πριν από αυτήν την ερώτηση προηγήθηκαν τουλάχιστον 15 για ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και τους πολίτες, γιατί νομίζω ότι το βιβλίο του κ. Τσίπρα, με όλο τον σεβασμό και το δικαίωμα που έχει το αναφαίρετο να εκφραστεί και ο ίδιος, έχει κουράσει ως θέμα πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί στην πραγματικότητα δεν αφορά η συζήτηση αυτή τους πολίτες και τη ζωή τους. Δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητά τους, είναι μια παρωχημένη συζήτηση με τους όρους που επέλεξε ο κ. Τσίπρας να την κάνει.

Νομίζω τα έχουμε πει όλα, έχουμε εξαντλήσει τα πάντα, αν έχει μια αξία, είναι η αντιπαραβολή δύο εικόνων: το ''χθες'', που θεωρώ ότι είναι όλα όσα περιγράφει ο κ. Τσίπρας προσπαθώντας να τα ''ξαναγράψει'', πολύ σωστά, ίσως και το ''προχθές'', με μια προσπάθεια να μας κάνει το μαύρο- άσπρο, όπου η Ελλάδα ήταν ουραγός πριν από δέκα χρόνια και μια οικονομία για τα σκουπίδια και τα 120 δις που μας φόρτωσε και όλα αυτά και το «σήμερα» και το «αύριο», που είναι ότι δέκα χρόνια μετά, την ίδια ακριβώς εβδομάδα που παρουσιάζει αυτό το βιβλίο μυθοπλασίας, κατά την άποψή μας, ο κύριος Τσίπρας, ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, είναι υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup.

Δύο εντελώς, δηλαδή, αντίθετες εικόνες. Και προσφέρει μια «υπηρεσία» ο κύριος Τσίπρας. Aκριβώς την ίδια εβδομάδα που προχωράει αυτή η συζήτηση με τους δύο υποψήφιους, ένας εκ των οποίων είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, εκείνος προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Μέχρι και τον νόμο Κατρούγκαλου, αν δείτε, προσπάθησε να δικαιολογήσει, που ήταν η μεγαλύτερη “θηλιά” στο λαιμό κάθε ελεύθερου επαγγελματία. Ξέρετε κάτι;

Αν το πάρουμε λοιπόν από αυτή την πλευρά, ναι, έχει πολύ μεγάλη αξία αυτή η συζήτηση γιατί ενώ, όπως έχω πει πολλές φορές δεν πρέπει να βάλουμε τόσο χαμηλά τον πήχη, το να θυμόμαστε πού ήταν οι φόροι τότε, τους οποίους ακόμα καλύπτουν, το 29%, τι έχει γίνει; 20%, 18%, 16%, 9% και 0% με βάση τα παιδιά που έχει κανείς. Η προκαταβολή φόρου που ήταν 100% έχει πάει 50% και 80% για τα νομικά πρόσωπα, 50% για τα φυσικά πρόσωπα.

Το ότι έχουν μειωθεί 6 μονάδες οι ασφαλιστικές εισφορές και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Κατρούγκαλος μας έβαζαν έναν ''έξτρα φόρο'', τις ασφαλιστικές μας εισφορές. Όλο αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία και απευθυνόμενος στην κοινωνία -θα μου πει κάποιος «και αν εκλεγεί ή έστω που είναι υποψήφιος ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών τι θα αλλάξει στη ζωή μου;''.

Μα μια ισχυρή οικονομία, μια οικονομία που οι πρωτοβουλίες της αναγνωρίζονται από όλη την Ευρώπη στην πραγματικότητα, έχει τον τρόπο να δημιουργεί έσοδα από την πολιτική της και να συνεχίσει να μειώνει φόρους και να αυξάνει εισοδήματα. Το ένα φέρνει το άλλο. Σκεφτείτε πόσο εύκολα, πόσο πιο εύκολα έρχεται ένας επενδυτής, φέρνει τα χρήματά του σε μια χώρα όπου διεκδικεί, εγώ δεν θα πω κερδίζει, διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup, σε μια χώρα η οποία ανακτά την επενδυτική βαθμίδα, σε μία χώρα η οποία έχει την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση, σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, για το κράτος δικαίου, στην επίσημη αναφέρομαι, όχι τις ''γιαλαντζί'' αξιολογήσεις.

Όλα αυτά ναι ''δεν τρώγονται'', αλλά είναι πολύ σημαντικές προϋποθέσεις για να συνεχίσουμε να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία, αυτά που στερήθηκε».