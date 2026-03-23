Μαρινάκης για δίκη για τα Τέμπη: «Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, μακριά από πιέσεις»

Για τη δίκη για τα Τέμπη τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών (23/3), τονίζοντας ότι η διαδικασία πρέπει να γίνει χωρίς «κλίμα πόλωσης».

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ξεκίνησε η δίκη των Τεμπών προκειμένου να ρίξει φως. Η έναρξη της δίκης σηματοδοτεί ένα κρίσιμο στάδιο στην αναζήτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης για τα θύματα και τους οικείους τους.

Η κοινωνία ζητά σαφείς απαντήσεις και απόδοση ευθυνων. Έχουμε άπαντες χρέος να αφήσουμε τους λειτουργούς να εκτελέσουν το καθήκον τους μακριά από πιέσεις ή κλίμα πόλωσης», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Και συμπλήρωσε: «Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τους ανθρώπους , τους συγγενείς , τους επιζώντες που θα ξαναβιώσουν από τη δίκη αυτή την τραγωδία.

Είναι χρέος όλων μας να καταλάβουμε πώς πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.

Δεν είναι ευχάριστη αλλά είναι μια διαδικασία που μπορεί να αποδειχθεί λυτρωτική.

Παρεισφρέουν και κάποιοι με πολιτικά κίνητρα - και δεν αναφέρομαι στους υπόλοιπους συνηγόρους - προσπαθούν να πυρπολήσουν τη διαδικασία να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη να καθυστερήσουν τη διαδικασία.

Δεν αναφέρομαι σε συνηγόρους ή συγγενείς πλην κάποιων συγκεκριμένων με τα γνωστά σόου που κάνουν που δεν προσφέρουν κάτι.

Πρέπει να προστατευτεί η δικαιοσύνη».

Παύλος Μαρινάκης: Τι απαντά για την αίθουσα της δίκης

Αναφορικά με τις καταγγελίες για τον χώρο που φιλοξενείται η σημερινή δίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Μιλάμε για αίθουσα που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της δίκης στη Λάρισα. Υπάρχουν 40 θέσεις για τους κατηγορούμενους.

Υπάρχουν 276 καθίσματα τα οποία είναι στο ίδιο επίπεδο με την έδρα και επιπλέον 155 καθίσματα για το ακροατήριο. Ξεπερνάμε τα 460 καθίσματα.

Έγινε ένας υπολογισμός με βάση την ανάκριση. Η πρόβλεψη αυτή ήταν με βάση τις ανάγκες τις υπόθεσης.

Δεδομένου ότι κάποιοι πηγαίνουν που δεν θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης υπάρχει περισσότερος κόσμος. Είχαν πάει από την ολομέλεια των δικηγόρων και έχουν καταλάβει τα έδρανα που δεν θα είναι τις επόμενες ημέρες.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να ασκούνται πιέσεις πολωτικές με πολιτικά κίνητρα. Χρειάζεται ηρεμία, νηφαλιότητα. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της . Να σεβαστούμε τους συγγενείς».