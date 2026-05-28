Μαρινάκης για ΕΛΑΣ: «Ο Τσίπρας με τη ρητορική που επιλέγει, θέλει να γυρίσουμε πίσω»

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το όνομα του νέου κομματικού του φορέα, «ΕΛΑΣ», άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Μέσα από την τοποθέτησή του, αποτύπωσε τη σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην επικοινωνιακή τακτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την ανάγκη της κοινωνίας για ουσιαστικό πολιτικό έργο.

Αρχικά, o Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε: «Το όνομα που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας είναι ενδεικτικό της νοοτροπίας που επικρατεί ευρύτερα στον νέο κομματικό φορέα, αλλά και στον ίδιο. Δηλαδή, ενώ η χώρα θέλουμε να πάει μπροστά και ο κόσμος ζητάει από την κυβέρνηση να πάει πιο γρήγορα μπροστά και αυτή είναι η κριτική της κοινωνίας σε εμάς -και είναι σωστή η κριτική αυτή, γιατί πρέπει να τρέξουμε σε πολλούς τομείς πιο γρήγορα- ο κ. Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει -δεν είναι μόνο το όνομα, αλλά και με το όνομα του κόμματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω.

Είναι μια αντίφαση που αξίζει να την αναδείξουμε. Αλλά το τελευταίο πράγμα που απασχολεί αυτούς που μας ακούν, τους πολίτες είναι το όνομα ενός κόμματος.

Δεν υποτιμώ ούτε τα σύμβολα ούτε τα ονόματα, ειδικά σε κόμματα που έχουν αντέξει στο χρόνο, αλλά δεν νομίζω ότι ένα όνομα ενός κόμματος θα λύσει κάποιο πρόβλημα.

Ο κόσμος θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις, πολιτικές, κοστολογημένα προγράμματα. Είπε ο κ. Τσίπρας κάποια στιγμή στην ομιλία του, ότι υπόσχεται μια αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει και η ευχή για παγκόσμια ειρήνη.Όλοι μας θέλουμε την καλύτερη δυνατή ζωή για τους πολίτες, δεν το συζητώ. Κανείς δεν λέει το αντίθετο».

Διαβάστε ακόμα: Μαρινάκης για Τσίπρα: «Ο προστάτης των αδυνάτων φορολόγησε τους συνταξιούχους αντί των εφοπλιστών»

Θέλοντας να αναδείξει τη διαφορά προσέγγισης, ο Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν ισχυρίζεται πως τα έχει λύσει όλα ή ότι έχει λειτουργήσει αλάνθαστα.

Ωστόσο, έφερε ως παράδειγμα τη συζήτηση για τον τομέα της Υγείας και τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού, επισημαίνοντας ότι παρουσιάστηκε μια σειρά από απτές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, οι οποίες αναγνωρίζονται ήδη από τους ίδιους τους ασθενείς και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Συγκεκριμένα, είπε: «Ουσία θέλει η κοινωνία. Και δεν λέω ότι εμείς τα έχουμε λύσει όλα ή τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, αλλά θεωρώ ότι αν δείτε και τις ενημερώσεις, τις αρχικές τοποθετήσεις. Αναφερθήκατε στην απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο ερώτημα που δέχτηκε.

Είχε δεχθεί πολλά άλλα ερωτήματα πριν για την υγεία. Κανείς δεν είπε στη συζήτηση αυτή ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, αλλά σε όλη την υπόλοιπη συζήτηση παρέθεσε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που αναγνωρίζονται από τους ίδιους τους ασθενείς και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Αυτά ενδιαφέρουν την κοινωνία και όχι τα συνθήματα και τα ονόματα που στη συγκεκριμένη περίπτωση απλά είναι ένα rebranding, που μέχρι τώρα βασίζεται μόνο στην επικοινωνία και δεν αναφέρεται σε καμία περίπτωση σε ουσιώδη ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο».



