Μαρινάκης για κόμμα Τσίπρα: «Είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία»

Στην ανάρτηση που πραγματοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας για την ανακοίνωση του νέου κόμματός του αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Νομίζω ότι η ώρα του κάθε πολιτικού, που έχει την τιμή να εκλέγεται πρωθυπουργός, είναι τα χρόνια διακυβέρνησής του. Η ώρα θεωρώ για τον κύριο Τσίπρα ήταν, η στιγμή τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια είπε: «Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Είναι αργά για τον κύριο Τσίπρα για να απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους. Γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ ως χώρα, ως φορολογούμενους, στα παιδιά μας».

«Είναι αργά πολύ να απολογηθεί πολιτικά -για να μην παρεξηγηθώ- για τους χιλιάδες βαρυποινίτες που αποφυλάκισε, για όλη αυτή την κατάσταση με τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, για μια πολιτική η οποία έφτασε την Ελλάδα να είναι το 2019 όταν την παρέδωσε και όταν οι πολίτες τον καταψήφισαν να είναι 27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης, τελευταία. Πιο κάτω δεν υπήρχε», είπε επίσης.

«Από εκεί και πέρα, Δημοκρατία έχουμε, καθένας έχει δικαίωμα σε πολλές ευκαιρίες. Οι πολίτες έχουν αξιολογήσει τον κ. Τσίπρα ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διεκδικεί άλλη μια τέτοια ευκαιρία και από ‘κει και πέρα δεν θα σας απαντήσω εγώ τι θα γίνει. Θα απαντήσουν οι ψηφοφόροι όταν έρθει η ώρα των εκλογών», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

Το συνέδριο της ΝΔ

Για την αποτίμηση του συνεδρίου της ΝΔ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Νομίζω ότι ήταν ένα από τα μαζικότερα σε παρουσία Συνέδρια. Οργανωτικά άρτιο, με μια επιτυχή ολοκλήρωση μιας κορυφαίας και για το δικό μας κόμμα, όπως και για κάθε άλλο κόμμα, δημοκρατικής διαδικασίας, η ανάδειξη των νέων αιρετών μελών στην Πολιτική Επιτροπή».

«Ακούστηκαν όλες οι απόψεις, πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Εγώ θέλω να επισημάνω ως προς τις τοποθετήσεις των συνέδρων, είτε αυτό έχει να κάνει με βουλευτές και υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη, είτε με μέλη του κόμματος ή μέλη της Κεντρικής Διοίκησης, ότι η Νέα Δημοκρατία μέσα από αυτό το Συνέδριο δεν απευθύνθηκε μόνο στα μέλη της και τους συνέδρους, που είναι σίγουρα μια προτεραιότητα ο εσωκομματικός διάλογος, αλλά απευθύνθηκε στην κοινωνία», συνέχισε.

«Ακούσαμε τοποθετήσεις για ζητήματα καθημερινότητας, όπως είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, που είναι νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα και στην Ελλάδα και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και όχι μόνο, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, ο νέος χάρτης στην υγεία, οι προκλήσεις για την αντιμετώπιση της βίας στα Πανεπιστήμια», επισήμανε.

«Η Νέα Δημοκρατία κάνει ένα Συνέδριο για να δει πώς θα απαντήσει στα αιτήματα της κοινωνίας και όχι ένα Συνέδριο για να πει με ποιον δεν θα κυβερνήσει, όπως κάνουν άλλα κόμματα. Τώρα, ως προς την τοποθέτηση, την αρχική - εναρκτήρια τοποθέτηση του πρωθυπουργού αλλά και την καταληκτική τοποθέτηση, αυτό που νομίζω χρειάζεται να τονίσω, εκπροσωπώντας τον ίδιο και την Κυβέρνηση είναι πρώτον, την έμφαση στη συνέπεια», συνέχισε.

«Μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι αυτά είναι χιλιοειπωμένα, όμως, θεωρώ, ότι το πιο κρίσιμο για μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό είναι να δίνει συνεχώς εξετάσεις αξιοπιστίας. Αν, δηλαδή, αυτά τα οποία είπε προεκλογικά και δυνάμει εκείνων ψηφίστηκε και εκείνος και η παράταξη, τα κάνει πράξη στη συνέχεια», επισήμανε παράλληλα και συμπλήρωσε:

«Το "το είπαμε, το κάναμε", δεν είναι ένα χιλιοειπωμένο σύνθημα, είναι κάτι το οποίο έλειπε θεωρώ οριζόντια για πάρα πολλά χρόνια, με φωτεινές εξαιρέσεις κάποιων κυβερνήσεων της δικής μας παράταξης, από τις μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις. Άλλα έλεγαν προεκλογικά, άλλα έκαναν στη συνέχεια».

«Το δεύτερο θεωρώ, ότι έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Η πολιτική είναι πολιτικές, αλλά είναι και τα πρόσωπα που τις εφαρμόζουν. Ποιος θα διαχειριστεί μία ω μη γένοιτο εθνική κρίση, μια επόμενη κρίση που μπορεί να προκύψει σε επίπεδο πολιτικής προστασίας; Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, ω μη γένοιτο, αν χτυπήσει σε μια δύσκολη ώρα και αφορά ένα ζήτημα για την πατρίδα μας;», είπε επίσης.

Ακόμα είπε: «Και το τρίτο, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι το γιατί ήμασταν εκεί. Εκεί ήμασταν για όλους εκείνους που διαχρονικά υπηρετούν τις ιδέες της Νέας Δημοκρατίας, ανθρώπους που μπορεί να το κάνουν πάρα πολλά χρόνια. Ανθρώπους που μπορεί να μπήκαν τα τελευταία χρόνια.

Για όλες και όλους εκείνους πήγαμε στο Συνέδριο, μιλήσαμε και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία σε μία πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή και για την ίδια, αλλά κυρίως για τη χώρα, βγήκε πολύ περισσότερο ενωμένη μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου».

Για την ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού

Για την ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ανάλυση του υπουργού Υγείας. Κάτι βλέπει ο άνθρωπος και το λέει αυτό, αλλά περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καρυστιανού ένα χρόνο μετά τη διάψευση στην οποία είχε προβεί σε ερώτηση της συναδέλφου σας, κυρίας Ράνιας Τζίμα, για το αν θα κάνει κόμμα, σε συνέντευξή της δηλαδή με την κυρία Τζίμα. Αναμένουμε και τα ονόματα των εκπροσώπων.

Διαβάζουμε διάφορα ονόματα. Προσέξτε, εμείς απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας, αλλά η πολιτική μας δεν έχει χαρακτηριστικά υπεράσπισης συμφερόντων οποιασδήποτε άλλης χώρας, πέραν της πατρίδας, της Ελλάδας.

Είναι ξεκάθαρη η στάση μας σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, οι συμμαχίες στις οποίες επενδύουμε, δεν τις έχουμε κρύψει, αλλά επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν προχωρήσει και μια σειρά από συμμαχίες.

Έχει καλλιεργηθεί η διμερής σχέση με πολλά άλλα κράτη. Και αυτό έχει ισχυροποιήσει την Ελλάδα. Άρα εμείς σε αυτό το γήπεδο παίζουμε. Όσοι παίζουν σε άλλα γήπεδα, ας τα βρουν μεταξύ τους και ας δώσουν εκείνοι τις απαντήσεις που πιστεύουν καλύτερες. Στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες».

Για τον εσωκομματικό διάλογο στο συνέδριο της ΝΔ

Για τον εσωκομματικό διάλογο στο συνέδριο της ΝΔ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «52 χρόνια από το 1974 η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει, με τα σωστά της και τα λάθη της, θεωρώ ότι τα πρώτα είναι περισσότερα από τα δεύτερα, γι’ αυτό και υπηρετώ την παράταξη αυτή, να είναι το μόνο κόμμα το οποίο παραμένει μεγάλο, η μόνη παράταξη που παραμένει μεγάλη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των ετών.

Αυτό θα έπρεπε κάποιους, ειδικά όσους ασκούν σφοδρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία, να τους προβληματίζει. Τα υπόλοιπα πάλαι ποτέ μεγάλα κόμματα πάνε από τα μονοψήφια στα διψήφια, με βάση αν έχουν να δώσουν στον κόσμο συνήθως από δανεικά, από τις επόμενες γενιές ή όχι.

Είναι πολλά τέτοια παραδείγματα στην ιστορία, που από τα μεγάλα διψήφια πήγαν στα μονοψήφια, γιατί ψήφισαν δυσάρεστα μέτρα, όπως και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε δυσάρεστα μέτρα, αλλά δεν πήγε ποτέ σε αυτά τα ποσοστά και το αντίστροφο.

Κόμματα διαμαρτυρίας, μόνο πορειών χωρίς αιτήματα και καταλήψεων έγιναν κόμματα εξουσίας και τώρα τείνουν προς πολύ μικρά μονοψήφια. Ποια είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας;

Η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι λειτουργεί διαφορετικά. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν διαφορετικές θεωρήσεις, απόψεις, θέσεις που στο τέλος της ημέρας όμως οδηγούν σε έναν ενωτικό αγώνα επί τη βάσει ενός προγράμματος, ενόψει, εν προκειμένω των επόμενων εκλογών.

Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά επτά χρόνια, σίγουρα υπάρχουν και αντιρρήσεις, διαφορετικές θέσεις, παράπονα όχι μόνο από κοινοβουλευτικά ή κυβερνητικά στελέχη που μπορεί να έχουν μια άλλη άποψη ή μια άλλη θέση, αλλά και από τον κόσμο.

Στο τέλος της ημέρας όμως, το συμπέρασμα είναι ένα, ότι ο στόχος είναι κοινός και αυτό βγήκε από το συνέδριο και από όλες τις ομιλίες, όπως και την ομιλία του υπουργού Άμυνας. Έβαλε μια σειρά από θέματα ως προς τη δική του θεώρηση, αλλά στο τέλος της ημέρας υπεραμύνθηκε του έργου και του ιδίου και της κυβέρνησης.

Ο κύριος Δένδιας συμμετέχει στη διαμόρφωση μαζί με το υπουργείο Εξωτερικών και όλα τα υπόλοιπα υπουργεία που συμμετέχουν στο ΚΥΣΕΑ, όπου σήμερα συνεδρίασε και στην εκτέλεση μιας εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, επί των ημερών δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου έχουν συντελεστεί επιτυχίες που δεν τις είχαμε δει αθροιστικά όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μεταπολίτευσης.

Μόνο κερδισμένη βγήκε η Νέα Δημοκρατία από αυτό το συνέδριο και ως προς το έτερο σκέλος της ερώτησής σας, δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω προσωπικές επιλογές πολιτικών που έφτασαν στο σημείο να ηγούνται της χώρας και όχι μόνο της παράταξης που ανήκω, δικές τους είναι οι επιλογές, απολύτως σεβαστές, εγώ επαναλαμβάνω ότι σε ένα συνέδριο πηγαίνεις για τους ανθρώπους που υπηρετούν αυτή την παράταξη, σήμερα, την υπηρετούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της και ζητάς στο μέλλον να συνεχίσουν να το κάνουν με τον ίδιο ανιδιοτελή και αποτελεσματικό τρόπο».

Το Μαξίμου και οι πρώην πρωθυπουργοί

Στο αν έχει απλώσει γέφυρες επικοινωνίας το Μαξίμου στους πρώην πρωθυπουργούς, ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Μα, αυτό δεν χρειάζεται να το κάνει το Μαξίμου ή εγώ σήμερα.

Είναι αυτονόητο ότι όταν επίκειται μια μάχη η οποία θα κρίνει αν η χώρα θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά και θα διορθώνει λάθη και αδυναμίες και δεν θα γυρίσει κάποιες δεκαετίες πίσω, δεν περισσεύει κανείς, πολλώ δε μάλλον άνθρωποι οι οποίοι ηγήθηκαν της παράταξης και της χώρας. Αλίμονο αν περίσσευαν!

Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα πάρουμε αποστάσεις από κορυφαίες πολιτικές επιλογές, πρωτίστως σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Η απάντηση είναι προφανής.

Κανείς δεν περισσεύει. Αλίμονο αν περίσσευε ο οποιοσδήποτε, πολλώ δε μάλλον όσοι ηγήθηκαν της παράταξης και της χώρας. Το λέω για δεύτερη φορά για να είναι σαφές».

Γενοκτονία των Ποντίων

Για τη γενοκτονία των Ποντίων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Οι φίλοι είναι φίλοι όταν λένε την αλήθεια μεταξύ τους και η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου συνιστά ένα έγκλημα το οποίο έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη όλων απανταχού Ελλήνων, πολλώ δε μάλλον των ανθρώπων αυτών και των επόμενων γενεών, των ανθρώπων αυτών.

Είμαι και εγώ ένας εξ αυτών που η γιαγιά μου ήταν από τον Πόντο. Δεν θα ξαναγράψουμε την ιστορία και στο όνομα μιας καλής γειτονίας που την επιδιώκουμε, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια.

Η Ελλάδα αναγνώρισε την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού με νόμο το 1994, είναι ο Ν. 2193, καθιέρωσε τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, αποδίδοντας τον ελάχιστο, πραγματικά τον ελάχιστο, τον ελάχιστο οφειλόμενο φόρο τιμής και σεβασμού στα θύματα αυτών των αποτρόπαιων γεγονότων.

Ο εν λόγω νόμος υιοθετήθηκε σε συνέχεια ομόφωνων ψηφισμάτων της Βουλής των Ελλήνων από όλες δηλαδή τις πλευρές. Η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η αποτροπή επανάληψης πολιτικών επιλογών που είχαν τραγικές συνέπειες για άμαχους πληθυσμούς, γιατί μιλάμε για άμαχους πληθυσμούς και έπληξαν διακρατικές σχέσεις, είναι χρέος όλων μας»