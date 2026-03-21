Μαρινάκης για Μέση Ανατολή: «Δεύτερη σειρά μέτρων όταν κριθεί αναγκαίο» - Τι είπε για τη μείωση του ΕΦΚ

Ο Παύλος Μαρινάκης, τοποθετήθηκε αναφορικά με τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή o οποίος πλήττει και την Ελλάδα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ένα επόμενο πακέτο μέτρων, θα εξεταστεί όταν κριθεί αναγκαίο.

«Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, όπως το πλαφόν στα καύσιμα και σε είδη στο σούπερ μάρκετ», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενώ ανέφερε ότι «το οικονομικό επιτελείο αξιολογεί καθημερινά τα δεδομένα σε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό και με βάση τις εξελίξεις θα υπάρξει επόμενη παρέμβαση». Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «δεν θα κάνει ποτέ τίποτα που θα θέσει σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας».

Μαρινάκης: Τι δήλωσε για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης

Σχετικά με τη μείωση του φόρου κατανάλωσης, εξήγησε ότι «τα κόμματα το ζητούν, χωρίς, ωστόσο, να το κοστολογούν. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει ή καταργήσει 85 άμεσους και έμμεσους φόρους. Εμείς, επί της αρχής, είμαστε υπέρ της μείωσης όσο το δυνατόν παραπάνω φόρων. Όταν, όμως, είναι δεδομένα τα χρήματα που μπορείς να διαθέσεις, είτε λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών της Ευρώπης, είτε γιατί δεν θες η χώρα να επιστρέψει στα χρόνια των χρεών, τότε προτεραιοποιείς. Έχουμε πει πολλές φορές ότι προτεραιοποιούμε την μείωση των άμεσων φόρων, πχ τον φόρο εισοδήματος».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «σε έκτακτες κρίσεις τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα. Σεβόμαστε το κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, κάτι που δεν γινόταν για πολλές δεκαετίες. Η πρώτη δέσμη μέτρων που πήραμε ήταν μια μετρημένη κίνηση που είχε σκοπό να συγκρατήσει τον ρυθμό αύξησης των τιμών στην έναρξη μιας πολύ μεγάλης κρίσης».

Στη συνέχεια, σχολίασε ότι «όταν κριθεί αναγκαίο θα έχουμε μια δεύτερη σειρά ανακοινώσεων», χωρίς, ωστόσο, να είναι σε θέση να δώσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.