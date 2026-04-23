Μαρινάκης: «Η Ελλάδα δεν είναι πιο διεφθαρμένη από την Ευρώπη, η Κοβέσι το είπε»

Σχολιάζοντας τα λεγόμενα της Ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι για τα κακώς κείμενα του ελληνικού πολιτικού συστήματος, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «ουδέποτε η Κυβέρνηση αυτή και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να στραφούμε κατά δικαστικών λειτουργών.

Έχουμε, όμως, κάθε δικαίωμα να εκφράζουμε κατά καιρούς προβληματισμούς. Επί της ουσίας, παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την επιλεκτική παρουσίαση όσων είπε σήμερα η κυρία Κοβέσι στους Δελφούς, στο Φόρουμ των Δελφών.

Γιατί η κυρία Κοβέσι είπε και άλλα πράγματα, τα οποία σε κάποια μέσα τα βλέπω. Στα περισσότερα μέσα βλέπω και αυτά που είπατε και αυτά τα οποία θα πω εγώ. Σε κάποια μέσα δεν τα βλέπω καθόλου».

Μαρινάκης: «Η Κοβέσι συμφώνησε με τον Μητσοτάκη»

«Η κυρία Κοβέσι είπε ότι είναι λογικό αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός, ότι πρέπει στο μέτρο του δυνατού και για τους λόγους που εξέθεσε για τις καθυστερήσεις, να έρθουν γρήγορα οι υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα και να αξιολογούνται τα πρόσωπα αυτά γρήγορα.

Διαβάστε ακόμα: Αλέξης Τσίπρας για Μητσοτάκη: «Μετά από όσα είπε η Κοβέσι, έπρεπε να παραιτηθεί σήμερα»

Είπε προφανώς και όσα είπατε ως προς το προσωπικό και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και, όπως και η ίδια αναγνώρισε, θα συνδράμει το αρμόδιο Υπουργείο, ούτως ώστε να στελεχωθεί ακόμα παραπάνω η εν Ελλάδι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Άρα το πρώτο, το οποίο έχει ερμηνευθεί ως διάσταση απόψεων μεταξύ του Πρωθυπουργού και της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, τελικά είναι κάτι το οποίο αποτελεί κοινό τόπο.

Γιατί όταν λέει ότι ναι, είναι λογικό αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός να έρχονται όσο πιο γρήγορα και να κρίνονται όσο πιο γρήγορα οι υποθέσεις αυτές, είναι αυτό το οποίο έχει εκφράσει ο Πρωθυπουργός ως προβληματισμό για τις καθυστερήσεις και τη σαλαμοποίηση.

Αλλά υπάρχει και ένα άλλο το οποίο είπε η κυρία Κοβέσι, που δεν το βλέπω να το αναπαράγουν κάποια μέσα, γιατί δεν τους άρεσε. Και το έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές, ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

Είπε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα δεν καθιστά την Ελλάδα περισσότερο ή λιγότερο ή τους Έλληνες ή τους πολιτικούς στην Ελλάδα συλλήβδην, περισσότερο ή λιγότερο διεφθαρμένους.

Αν δείτε την αποστροφή της ακριβώς στην απάντησή της, είπε ότι απάτες συμβαίνουν και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι αυτό το οποίο σας έχω πει, με βάση τα στοιχεία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι πάνω από 3.600 υποθέσεις, καταγγελίες ερευνώνται σε όλη την Ευρώπη και περίπου 170, 175, νομίζω είναι 172 ακριβώς είναι οι καταγγελίες, οι υποθέσεις, οι οποίες ερευνώνται για την Ελλάδα.

Αλλά αυτό δεν άρεσε στην αντιπολίτευση και σε κάποια μέσα ενημέρωσης που παπαγαλίζουν το αφήγημα της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι και μάλιστα η Αθήνα η πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αυτό δεν εξυπηρετεί το αφήγημα. Δεν το βλέπουμε σε τίτλους, δεν το βλέπουμε στα βιντεάκια που επιλέγουν να κόψουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποια συγκεκριμένα μέσα που αποτελούν μειοψηφία. Δημοκρατία έχουμε».