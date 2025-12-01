Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ετοιμάζεται για την προεκλογική του περιοδεία στην Ευρώπη – ξεκινώντας σήμερα από την Ιρλανδία, ενόψει της εκλογής προέδρου στο Εurogroup, στις 11 Δεκεμβρίου. Χρειάζεται 11 ψήφους και δεδομένα πρέπει να τις πάρει και από τις χώρες του Βορρά για να κερδίσει τον Βέλγο υπουργό Οικονομικών Βαν Πέτεχεμ. Πάντως, ο Πιερρακάκης το δουλεύει κάτω από τα ραντάρ και χωρίς τυμπανοκρουσίες, ενώ χθες έδωσε και συνέντευξη στους Irish Times.

Ο Μητσοτάκης στην Οξφόρδη

Εκτός από το Λονδίνο όπου θα μιλήσει σήμερα στο επενδυτικό roadshow της Morgan Stanley και του Χρηματιστηρίου, ο κ. Μητσοτάκης ταξιδεύει το μεσημέρι στην Οξφόρδη. Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας θα έχει δημόσια συζήτηση στην Blavatnik School of Government (BSG) του Πανεπιστημίου, με την Κοσμήτορα της Σχολής και Καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ngaire Woods. H BSG θεωρείται ένα από τα κορυφαία παγκοσμίως κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας στη δημόσια πολιτική, το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου διεπιστημονική κατάρτιση στους τομείς της διακυβέρνησης, των διεθνών σχέσεων, της οικονομικής πολιτικής και της ηγεσίας, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς στη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής διακυβέρνησης.

Διαβάστε ακόμα: Το στοίχημα της κυβέρνησης για τους αγρότες - Οι κινήσεις για να φέρει την αποκλιμάκωση

Το δίλημμα του Ανδρουλάκη

Στο ΠΑΣΟΚ οφείλουν να επαναξιολογήσουν τη στρατηγική τους ενόψει της εισόδου νέων παικτών στο πολιτικό σκηνικό. Κι εννοώ την κάθοδο Τσίπρα στις εκλογές αλλά και το πιθανό κόμμα Καρυστιανού που μπορεί να έκοβε ψήφους από άλλα κόμματα διαμαρτυρίας αλλά θα προκαλούσε ζημιά και στα συστημικά. Το δίλημμα για τη Χαριλάου Τρικούπη ωστόσο αφορά το κατά πόσο θα τηρήσει ίσες αποστάσεις από ΝΔ και Τσίπρα στον δρόμο προς τις εκλογές. Τη στρατηγική αυτή υπηρέτησε στις τελευταίες εκλογές ως τρίτο κόμμα. Τώρα ως αξιωματική αντιπολίτευση και με δεδομένη την άρνηση σύμπλευσης με τη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν εισηγήσεις για «ήρεμα νερά» με την Αριστερά και τον Τσίπρα. Αν και ο Ανδρουλάκης δεν είχε ποτέ χημεία με τον πρώην Πρωθυπουργό και ούτε προβλέπω να αποκτά.

Το άτυπο debate Μητσοτάκη-Τσίπρα

Την ερχόμενη Τετάρτη τα φώτα θα είναι στραμμένα στην πρώτη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα μετά την παραίτηση του από το βουλευτικό αξίωμα που θα συνδυαστεί με την παρουσίαση του βιβλίου του στο Παλλάς. Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου στην ετήσια εκδήλωση που διοργανώνεται στο ξενοδοχείο Intercontinental. Ο Τσίπρας αναμένεται να μιλήσει οραματικά - το ίδιο αναμένεται να πράξει και ο Πρωθυπουργός αφού το ακροατήριο από κάτω θα είναι υψηλόβαθμα στελέχη αμερικανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Διαβάστε ακόμα: Λατινοπούλου: «Τουλάχιστον χημικό ευνουχισμό ή θανατική ποινή για όσους ασελγούν σε ανήλικα»

Πρεμιέρα για τον έλεγχο της αγοράς

Ανοίγει σήμερα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσους θέλουν να αναλάβουν τα καθήκοντα του προσωρινού διοικητή στην Αρχή για τον έλεγχο της αγοράς. Πρόκειται για την Αρχή που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα στη Βουλή και θα λειτουργεί με βάση τα πρότυπα της ΑΑΔΕ. Θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία, 300 νέους ελεγκτές, νέα ψηφιακά μέσα και χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να επιτελεί ακόμα πιο αποτελεσματικό το έργο της. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος θεωρεί πως όταν στελεχωθεί η νέα Αρχή θα καταφέρει σοβαρά πλήγματα κατά της ακρίβειας, ενώ οι πληροφορίες μου αναφέρουν πως ο υπουργός θα κρατάει το εργαλείο της υποχρέωσης αναγραφής διπλών τιμών (τιμή κτήσης του προϊόντος για το εμπορικό κατάστημα και τιμή πώλησης) όταν και όποτε το κρίνει αναγκαίο.

Συναγερμός για τις πληρωμές

Στην κυβέρνηση είναι alert με τους αγρότες και ξέρουν ότι η πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης δεν αρκεί για να εκτονώσει την κατάσταση.

Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν, εντός Δεκεμβρίου, όλες οι πληρωμές που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση ( αλλά 1,2 δισ. εκτός από τα 500 που δόθηκαν αυτές τις μέρες). Ο Κωστής Χατζηδάκης, είναι ανήσυχος, και πιέζει συνεχώς ΟΠΕΚΕΠΕ και τον μηχανισμό του ΥΠΑΤΤ για να γίνουν όλες οι πληρωμές πριν τις γιορτές.

Βεβαίως η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει και μια μεγάλη επικοινωνιακή μάχη για να παλέψει, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, τον μηδενισμό της αντιπολίτευσης και κάποιων αγροτοσυνδικαλιστών.