Μέτρα για όλους στο τραπέζι στις αλλεπάλληλες συσκέψεις κυβερνητικών στελεχών εν όψει ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Μέτρα που ουσιαστικά θα «αγγίζουν» το σύνολο των πολιτών της χώρας έχουν πέσει στο τραπέζι κατά τις αλλεπάλληλες συσκέψεις που πραγματοποιούν τα κυβερνητικά στελέχη, εν όψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ 2026 στις 5 Σεπτεμβρίου.

Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, νέες οικογένειες, αναμένεται να είναι, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο. Το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων, με στόχο τη μείωση των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για επενδύσεις, απασχόληση και απόκτηση κατοικίας. Tο κόστος των οποίων ενδεχομένως να υπερβεί το 1,7 δισ. ευρώ, ενώ οι μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις αναμένεται να έχουν ορίζοντα εφαρμογής την τετραετία 2027- 2030, ήτοι την επόμενη κυβερνητική περίοδο.

Προς τούτο, άλλωστε, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε πρόσφατα (σ.σ.: στην «Απογευματινή») ότι «η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί το πρώτο μεγάλο ορόσημο. Εκεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει μια συνεκτική δέσμη παρεμβάσεων για εκατομμύρια πολίτες: συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, εργαζόμενους, αγρότες. Στόχος είναι να ελαφρύνουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό, να μειώσουμε φορολογικά βάρη και να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, μέσα στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας. Η στήριξη της κοινωνίας είναι ισχυρότερη όταν στηρίζεται σε γερά θεμέλια».

Όπως αναφέρουν οι έως τώρα πληροφορίες, και χωρίς να αποκλείεται, σύμφωνα με ορισμένα κυβερνητικά στελέχη, και κάποιο μέτρο έκπληξη:

Από το βήμα της ΔΕΘ αναμένεται να επιβεβαιωθεί ο «οδικός χάρτης» για τη νέα σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος επηρεάζει και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων (εισαγωγικό μισθό και κλιμάκια). Ενώ, έχει τεθεί στο τραπέζι το νέο σύστημα κινήτρων επίτευξης στόχων για τους δημοσίους υπαλλήλους και η αναπροσαρμογή ειδικών μισθολογίων.

Για τους συνταξιούχους προγραμματίζεται οριζόντια αύξηση των κύριων συντάξεων κατά 2,5% έως 2,7% (βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού) με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027. Υπό συζήτηση είναι η αναπροσαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, όπως και η δημιουργία μιας νέας, μόνιμης πρόσθετης παροχής που θα αφορά στο σύνολο των συνταξιούχων. Σημειώνεται ότι τον προσεχή Νοέμβριο προβλέπεται η καταβολή αυξημένου επιδόματος, ενώ δεν αποκλείονται αλλαγές στα κριτήρια χορήγησης, προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι συνταξιούχοι στην περίμετρο του μέτρου. Στο τραπέζι βρίσκονται και τα κοινωνικά επιδόματα, όπως το Επίδομα Παιδιού (ΟΠΕΚΑ) και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με σκοπό την αύξηση των ποσών.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν και οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, με στόχο να μειωθεί το φορολογικό κόστος, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Σε αυτό το πλαίσιο, κεντρικό μέτρο θα είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου, που εξετάζεται ως πρώτο βήμα προς τη σταδιακή κατάργησή της.

Δεδομένη θεωρείται η απόφαση για νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η αλλαγή του πλαισίου μεταφοράς φορολογικών ζημιών, με επέκταση του χρονικού ορίου συμψηφισμού πέραν της σημερινής πενταετίας. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις και θα βελτιώσει τον μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχεδιασμό τους.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το οικονομικό επιτελείο αναζητεί τρόπους περιορισμού της φορολογικής επιβάρυνσης, χωρίς ωστόσο να μειωθεί η προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης, με μια σειρά από διορθωτικές κινήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο μοντέλο που βρίσκεται υπό επεξεργασία προβλέπει ένα είδος «μπόνους» φορολογικής συνέπειας. Με βάση το σχέδιο, συγκεκριμένοι οικονομικοί δείκτες και ένας ειδικός αλγόριθμος θα «μετρούν» τον βαθμό συμμόρφωσης και θα μπορούν να οδηγούν σε σταδιακή μείωση ή ακόμη και σε μη εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες ή κλάδους που εμφανίζουν σταθερά υψηλή φορολογική και ασφαλιστική συνέπεια.

Παράλληλα, εξετάζεται η μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, η αναθεώρηση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τα χρόνια λειτουργίας, τον τζίρο και το προσωπικό, καθώς και η διεύρυνση των εξαιρέσεων για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Στελέχη του οικονομικού επιτελείου επισημαίνουν, επίσης, ότι ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στη στεγαστική πολιτική. Σχεδιάζεται νέο πρόγραμμα για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από νέους και οικογένειες, με πιο ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

Στα σχέδια του οικονομικού επιτελείου περιλαμβάνεται και η δημιουργία ενός συστήματος επιβράβευσης για όσους είναι συνεπείς στις φορολογικές υποχρεώσεις τους, όπως, π.χ. με την αύξηση της έκπτωσης φόρου για την έγκαιρη υποβολή και εφάπαξ εξόφληση του πρόσθετου φόρου.

Τέλος, στο επίκεντρο των εξαγγελιών θα βρεθούν και οι αγρότες, με τον σχεδιασμό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να προβλέπει νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές και ταχύτερη εκταμίευση επιδοτήσεων για όσους σπεύδουν να υποβάλουν την Ενιαία Αίτηση Πληρωμής νωρίτερα από την καταληκτική διορία, νέα μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής, ελάφρυνση από τα δανειακά βάρη που προκάλεσε η κρίση σε αγρότες- κτηνοτρόφους, καθώς και νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για τον πρωτογενή τομέα, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.