Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: «Θα εμποδίσουμε τους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους»

Στο Αγαθονήσι βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη (29/07) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έστειλε μήνυμα για το μεταναστευτικό από το ακριτικό νησί.

«Είναι ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Από εδώ στέλνουμε ένα μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Επεσήμανε πως στόχος είναι να αισθάνονται ασφαλείς οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών, χάρη στην παρουσία και την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

«Οι νησιώτες μας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Το φυλάκιο επιτελεί έναν σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στην άμυνα και την επιτήρηση της περιοχής, αλλά και στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης» επεσήμανε.

Αναφερόμενος, ειδικότερα, στο μεταναστευτικό έστειλε το δικό του μήνυμα στα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο.

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

«Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου απ΄όπου υπογράμμισε τη σημασία των επενδύσεων και στα μικρά ακριτικά νησιά.

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI