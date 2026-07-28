Μητσοτάκης από Λέρο: «Πλέον αντί για μετανάστες και πρόσφυγες, έχετε χαρούμενους Τούρκους τουρίστες»

Στην πρόοδο των έργων που υλοποιούνται στη Λέρο, αλλά και στη σύνδεση της ασφάλειας με την αναπτυξιακή πορεία των νησιών του Αιγαίου, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο νησί.

Στο πλαίσιό της ξεναγήθηκε σε σημαντικά έργα, η ανάπτυξη των οποίων στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, της διασφάλιση καλύτερης φροντίδας υγείας, βελτιωμένων λιμενικών υποδομών και πολιτιστικής παραγωγής.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Δημαρχείο του νησιού, όπου έγινε αποτίμηση των σημαντικών παρεμβάσεων που έχουν γίνει αλλά και της προόδου ως προς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα μειωμένες.

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«Είναι πάντα μεγάλη ικανοποίηση για εμένα να επισκέπτομαι έναν τόπο και να βλέπω έργα ολοκληρωμένα, δρομολογημένα τα οποία βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών.

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Η Λέρος είναι ένα νησί που έχει μπει για τα καλά στον τουριστικό χάρτη, με πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον», σημείωσε ο πρωθυπουργός συνομιλώντας με τον δήμαρχο Λέρου Τιμόθεο Κωττάκη.

«Τίποτα απ' όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει, Δήμαρχέ μου, εάν δεν είχαμε αντιμετωπίσει το κρίσιμο πρόβλημα, τη μάστιγα του μεταναστευτικού. Θυμάσαι την κατάσταση που παραλάβαμε το 2019.

Θυμάμαι τις πρώτες μου επισκέψεις στα νησιά της Δωδεκανήσου και του βορειοανατολικού Αιγαίου, τα οποία "πλημμύριζαν" τότε από μετανάστες και από πρόσφυγες σε μία διαδικασία η οποία ήταν τελείως ανεξέλεγκτη.

Σήμερα αντί για μετανάστες και πρόσφυγες βλέπουμε Τούρκους επισκέπτες, οι οποίοι χαμογελαστοί χαίρονται να περνάνε τις διακοπές τους εδώ, στα νησιά της πατρίδας μας.

Αυτό ίσως είναι η σημαντικότερη παρακαταθήκη, διότι χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκη: «Ολοκληρώνουμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση στο ΕΣΥ»

«Η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και η δική μου ως πρωθυπουργού είναι να κάνω τη χώρα ασφαλή. Χαίρομαι που αυτό το έχουμε πετύχει και ότι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται πρωτίστως από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συνόρων μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Νωρίτερα, επισκέφτηκε το Κρατικό Θεραπευτήριο - Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού αξιοποιώντας πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της ευρείας επένδυσης που υλοποιείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών, με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.

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Και είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι όπου πηγαίνω, σε όλη την Ελλάδα, βλέπω παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, σε κέντρα υγείας, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά ως προς την υγεία, έπιασαν τόπο», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον διοικητή της 2ης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό, τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον δήμαρχο Τιμόθεο Κωττάκη, ξεναγήθηκε στους χώρους από τον διοικητή του νοσοκομείου Σταμάτη Καρδάση και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη του προσωπικού, το οποίο έχει ενισχυθεί.