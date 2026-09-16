Μητσοτάκης από τον ΣΕΛΠΕ: «Έχουμε κρατήσει εφεδρείες» - Το σχόλιο για ακρίβεια και κόστος διαβίωσης

Στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη διαχρονική αξία της άμεσης ανθρώπινης επαφής στην πολιτική και το λιανεμπόριο, παρά την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Χαρακτήρισε τον ΣΕΛΠΕ πολύτιμο θεσμικό συνομιλητή και επανέλαβε πως κεντρικοί στόχοι της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ταχεία οικονομική σύγκλιση με την Ευρώπη και η στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων.

Τόνισε ότι το κράτος οφείλει να λειτουργεί ως αρωγός, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δίκαιη εφαρμογή των κανόνων στην αγορά, ενώ συνέδεσε την εθνική ανάπτυξη τόσο με το εισόδημα των νοικοκυριών όσο και με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων.

Πρόκληση και εργαλείο η τεχνητή νοημοσύνη

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία και την αγορά εργασίας. Αναγνώρισε ότι υπάρχει εύλογη ανησυχία για πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας, ειδικά στο φυσικό λιανεμπόριο, ωστόσο εκτίμησε ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγικότητας και όχι ως υποκατάστατο του ανθρώπινου παράγοντα.

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Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, αναφέροντας ως παραδείγματα το gov.gr, την υγεία και την πολιτική προστασία.

Προανήγγειλε, μάλιστα, ότι σύντομα θα αρχίσουν να γίνονται ορατά τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης της νέας τεχνολογίας στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων και επισήμανε ότι τα δεδομένα αποτελούν τον βασικό πλούτο της νέας ψηφιακής εποχής.

Την ίδια στιγμή, επισήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη εγείρει σημαντικά πρακτικά, αλλά και φιλοσοφικά ζητήματα, τα οποία οι κυβερνήσεις καλούνται να διαχειριστούν έγκαιρα, προκειμένου να αποφευχθούν κοινωνικές εντάσεις και αντιδράσεις.

Στο επίκεντρο οι κινεζικές πλατφόρμες και ο πρόσθετος δασμός

Αναφερόμενος στον διεθνή ανταγωνισμό και ειδικότερα στις κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ο πρωθυπουργός μίλησε για ανισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία, σημειώνοντας ότι η Κίνα, ως εμπορική υπερδύναμη, διοχετεύει τεράστιο όγκο προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Σε ερώτηση του προέδρου του ΣΕΛΠΕ για το εάν η Ευρώπη εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις απέναντι στις ασιατικές αγορές, πέραν του υφιστάμενου φόρου των 3 ευρώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετου, στοχευμένου φόρου με τη μορφή δασμού.

Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο μέτρο εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο=και θα μπορούσε να αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, χωρίς να έχει οριζόντιο χαρακτήρα. Οι κατηγορίες αυτές βρίσκονται αυτή την περίοδο υπό συζήτηση στην Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε, πάντως, ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να αναζητούν τα οικονομικότερα προϊόντα, επισημαίνοντας την ανάγκη διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού.

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Στο ίδιο πλαίσιο, στάθηκε στον έντονο ανταγωνισμό που ασκεί η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του κλάδου, εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθεί προς μια λελογισμένη αυστηροποίηση των κανόνων, ώστε να δώσει χρόνο προσαρμογής στις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Για το ζήτημα των τιμών, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο ανταγωνισμός συμβάλλει στη συγκράτησή τους, επισημαίνοντας ότι οι δυνατότητες άμεσης παρέμβασης στο κόστος αγοράς είναι περιορισμένες. Υπογράμμισε, ωστόσο, τη σημασία των καθαρών κανόνων λειτουργίας της αγοράς, των ελέγχων και της επιβολής προστίμων, όπου απαιτείται.

«Έχουμε κρατήσει εφεδρείες» για το κόστος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εξάπλωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, χαρακτηρίζοντάς τες μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών. Όπως είπε, η διεύρυνσή τους συμβάλλει στην αύξηση των δημόσιων εσόδων και οδηγεί σταδιακά στη συρρίκνωση της χρήσης μετρητών.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός δέχθηκε ερώτηση από δημοσιογράφους για την πορεία του φθινοπώρου και του χειμώνα, με δεδομένες τις πληθωριστικές πιέσεις και την ανησυχία των νοικοκυριών για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης, των καυσίμων κίνησης, των υπηρεσιών και, συνολικά, του κόστους διαβίωσης.

Η απάντησή του ήταν σύντομη αλλά χαρακτηριστική: «Έχουμε κρατήσει εφεδρείες», παραπέμποντας στη δυνατότητα της κυβέρνησης να διαθέσει δημοσιονομικά περιθώρια για την αντιμετώπιση των πιέσεων, εφόσον χρειαστεί.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι συχνά δέχεται κριτική πως λειτουργεί ως διευθύνων σύμβουλος μιας επιχείρησης, λέγοντας ότι δεν θεωρεί αρνητική αυτή την προσέγγιση. Όπως τόνισε, η πολιτική οφείλει να διδάσκεται από τις αρχές του λιανεμπορίου: να ακούει, να σέβεται τον πολίτη, να μην τον θεωρεί δεδομένο και να προσαρμόζεται γρήγορα στις αλλαγές.

«Δεν είμαστε εκ προοιμίου αναντικατάστατοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία απαιτεί ταχύτητα, προσαρμοστικότητα και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων ακόμη και όταν δεν υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα.