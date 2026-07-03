Μητσοτάκης: «Εκλογές την άνοιξη του 2027 - Καμία ανοχή σε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της παρέμβασης»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως η κυβέρνηση δεν θα δείξει καμία ανοχή «σε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης», με αφορμή την εμπρηστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη.

Σε συνέντευξη εφ'όλης της ύλης στο Liberal.gr, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και πως η Νέα Δημοκρατία έχει στόχο την αυτοδυναμία.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τα ελληνοτουρκικά, τις σχέσεις της Ελλάδας με ΗΠΑ και Ισραήλ, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.

Ακολουθούν αποσπάσματα της συνέντευξης:

Για την εμπρηστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη:

«Μια τρομοκρατική ενέργεια, η οποία είχε ξεκάθαρη πολιτική στόχευση. Στοχοποιήθηκαν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κι αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο.

Συνδέεται, κατά την άποψή μου, σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μία πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας, στον αναρχικό - ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες. Αναφέρομαι στην εκκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων και στο γεγονός ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν αποτελεί πια άντρο τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Δυστυχώς, αυτή η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ταυτίζεται με έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, με τη Νέα Δημοκρατία, και συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις.

Αυτές οι αντιδράσεις οδήγησαν σε αυτόν τον τραγικό χαμό ενός ανθρώπου και νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι δεν μπορούμε άλλο να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το «φωτοστέφανο» της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μιλάμε για κανονικές τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διωκτικές αρχές και από τη Δικαιοσύνη. Δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ωσάν να βρίσκονται στο απυρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας, δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της «παρέμβασης».

Ανοίγω παρένθεση, νομίζω γράψατε κι εσείς ένα άρθρο: Τι «παρέμβαση»; Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι βάζουν γκαζάκια και έκαψαν μία γυναίκα, η οποία πέθανε. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, αυτό είναι δολοφονική ενέργεια.

Άρα, θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελεί ένα βασικό ζητούμενο αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο μιας δημοκρατίας, στην οποία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας.

Απαιτείται κάτι ευρύτερο: απαιτείται ένα συνολικότερο reset. Το reset δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτεία αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, αλλά και τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά, τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές.

Ανοίγω παρένθεση: ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είχε πει στο παρελθόν ότι οι μολότοφ είναι κακές «ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν», ότι εξαρτάται από τη μεριά στην οποία βρίσκεσαι αν μια μολότοφ είναι καλή. Να τραβήξουν πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές.»

Διαβάστε επίσης: Δημοσκόπηση MEGA: Η διαφορά της ΝΔ από Τσίπρα - Ποιο κόμμα «τροφοδοτεί» την ΕΛΑΣ, η τάση για Σαμαρά

Για εκλογές:

«Έχω κουραστεί να το επαναλαμβάνω: οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027.

Να σας πω και κάτι ακόμα: η κυβέρνηση αυτή μόλις συμπλήρωσε τρία χρόνια από τότε που μας τίμησε ο ελληνικός λαός με την εμπιστοσύνη του. Έχουμε έναν χρόνο ακόμα δουλειάς. Καταλαβαίνω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές τόσο μπορεί να υπάρχει μια τάση να προεξοφλούνται πρόωρες εκλογές ή να υπάρχει μια αίσθηση χαλάρωσης του κυβερνητικού έργου και χρέος μου είναι αυτό να μην το επιτρέψω».

Για τον Αλέξη Τσίπρα:

«Ο ελληνικός λαός διάλεξε αντίπαλό μου στις εκλογές του 2023 τον κ. Τσίπρα.

Ο κ. Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την, ουσιαστικά, εντολή. Παραιτήθηκε. Παρέδωσε το κόμμα του σε κάποιον άλλον, τον οποίο φρόντισε να υπονομεύσει, για να επανέλθει τώρα με ένα καινούργιο κόμμα, πλην όμως με έναν πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλαχτα. Και με μια ομάδα ακόμα παντελώς άγνωστη, η οποία όταν εκτίθεται λίγο στη βάσανο και την πίεση των δημοσιογράφων ρέπει από το ένα σφάλμα στο άλλο.

Τους αντιπάλους, τελικά, τους επιλέγει ο ελληνικός λαός. Εγώ δεν διαλέγω αντιπάλους. Εγώ τον έναν αντίπαλο τον οποίο διάλεξα και τον οποίο διαλέγω κάθε μέρα είναι τα πολλά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών και της χώρας, τα οποία καλούμαι να αντιμετωπίσω.

Από εκεί και πέρα, ο ελληνικός λαός θα επιλέξει πώς θα κατανείμει τις ψήφους του στις εκλογές του 2027. Εγώ θα εξακολουθώ να μιλώ για την Ελλάδα του 2030 και θα εξακολουθώ να επιχειρηματολογώ ότι σήμερα -παρά την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα, χωρίς όμως ουσιαστικά να έχει αλλάξει, όπως σας είπα χαρακτηριστικά- το μόνο κόμμα το οποίο έχει συγκροτημένο σχέδιο για την Ελλάδα του αύριο, το οποίο μιλάει για τα μεγάλα προβλήματα της επόμενης μέρας, από την Tεχνητή Nοημοσύνη και την ενεργειακή μετάβαση μέχρι τις γεωπολιτικές αλλαγές, τη δημογραφική πρόκληση, τις περιφερειακές ανισότητες, αλλά προτείνει και λύσεις για τα προβλήματα αυτά, είναι η Νέα Δημοκρατία.»

Για ελληνοτουρκικά και Σαμαρά

«Θα ήταν καλό η οποιαδήποτε κριτική να είναι τεκμηριωμένη και ουσιαστική. Σέβομαι, όπως έχω πει πολλές φορές, οποιονδήποτε τέως Πρωθυπουργό έχει καθίσει σε αυτή την καρέκλα και έχει διαχειριστεί κρίσιμες εθνικές εκκρεμότητες.

Εγώ μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία τρία χρόνια, για να μιλήσω για το 2023 και μετά, τη θητεία αυτής της κυβέρνησης, έχουν γίνει πράγματα στην εξωτερική πολιτική τα οποία δεν είχαν ξαναγίνει στο παρελθόν.

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, με ευρωπαϊκή «σφραγίδα». Τι είναι αυτό ουσιαστικά; Η αποτύπωση σε χάρτη των απώτατων δυνητικών ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Δεν είχε γίνει ποτέ.

Θαλάσσια Πάρκα, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό σχεδιασμό στο Ιόνιο και στο Αιγαίο και τα οποία αποδεικνύουν έμπρακτα και επί του πεδίου ελληνική κυριαρχία, όχι άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Έρευνες εξορύξεις, πραγματικές εξορύξεις. Γεωτρήσεις όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα, αλλά ξεκινούν και οι ερευνητικές διαδικασίες νοτίως της Κρήτης, με μία, θα έλεγα, κατοχύρωση κυριαρχικών δικαιωμάτων η οποία ουσιαστικά δεν αμφισβητήθηκε ποτέ από τη Λιβύη.

Δραστική ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Πρέπει να είναι κανείς πολύ κακόβουλος για να πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ενίσχυσε ουσιαστικά τις Ένοπλες Δυνάμεις, όχι μόνο με εξοπλισμό, αλλά στηρίζοντας και μισθολογικά τα στελέχη τους.

Ένα πλαίσιο συμμαχιών, που ουσιαστικά καθιστούν την Ελλάδα δύναμη σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και μια «γέφυρα» μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών του Κόλπου.

Η Ελλάδα σήμερα έχει εξαιρετικές σχέσεις με τις χώρες του Κόλπου, εξαιρετικές σχέσεις με το Ισραήλ, εξαιρετικές σχέσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή, εξαιρετικές σχέσεις με την Αίγυπτο. Πότε ήταν η Ελλάδα σε θέση να μπορεί να ασκεί τη γεωπολιτική της επιρροή με τέτοιο τρόπο;

Στον τομέα της ενέργειας, το γεγονός ότι αξιοποιήσαμε μια ενεργειακή μετάβαση για να καταστούμε ουσιαστικά ένας σημαντικός «παίκτης» και πάροχος γεωπολιτικής και ενεργειακής ασφάλειας για τους βόρειους γείτονές μας.

Το 2019 έξι δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικoύ αερίου εισάγονταν στην Ελλάδα και όλα τα καταναλώναμε εμείς. Τώρα περνάνε από την Ελλάδα 17 δισ. κυβικά μέτρα και μεγάλο μέρος από αυτά πάνε προς τον βορρά. Δηλαδή, ο Κάθετος Διάδρομος για τον οποίο μιλάμε είναι ήδη πραγματικότητα, δεν είναι κάτι το οποίο το φανταζόμαστε.

Όλα αυτά με τον τρόπο τους δεν ενισχύουν τη χώρα; Άρα, πραγματικά απορώ όταν κάνω την πλήρη καταγραφή, σε ποιες από αυτές τις πρωτοβουλίες υπάρχει ένσταση. Θα ήθελα πραγματικά να το ακούσω και να το συζητήσω. Και το λέω τελείως καλόπιστα.

Και, εν πάση περιπτώσει, όλοι οι πρώην Πρωθυπουργοί έζησαν με το casus belli, από το 1995 και μετά. Είμαι ο μόνος ο οποίος τόλμησε και πήγε στην Άγκυρα και το έθεσε. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον να το έχει κάνει. Το λύσαμε; Όχι. Αλλά δεν διστάσαμε να το θέσουμε.

Αυτή η κατηγορία περί «ενδοτισμού», πραγματικά, σας το λέω και ανθρώπινα, με ξεπερνά τελείως, τη βρίσκω κάτι παραπάνω από άδικη.

Θεωρώ ότι η διαγραφή του κ. Σαμαρά κατέστη, δυστυχώς, αναπόφευκτη με αυτά τα οποία είχε πει. Και, δυστυχώς, με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα.

Όσον αφορά στις σχέσεις με Τουρκία, οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε και να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περνά από το μυαλό οποιουδήποτε να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία.

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι προβλέπουμε πόλεμο ή ότι εκτιμούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα συμβεί, παρά το γεγονός ότι έχουμε προβεί σε όλες αυτές τις κινήσεις. Δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός για να ενισχύσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, όπως και η Τουρκία δεν ρωτάει την Ελλάδα για το τι θα κάνει με τις δικές της Ένοπλες Δυνάμεις -είναι απολύτως προφανές ότι και αυτή έχει δικαίωμα να εξοπλιστεί.

Με τον ίδιο τρόπο επιμένω ότι πρέπει οι δίαυλοι επικοινωνίας να είναι ανοιχτοί. Οι κρίσεις να αντιμετωπίζονται και να εκτονώνονται εν τη γενέσει και όπου μπορούμε να βρίσκουμε ευκαιρίες να κάνουμε τη σχέση μας λειτουργική να τις εκμεταλλευόμαστε.

Για πηγαίνετε να κάνετε βόλτα και ρεπορτάζ σήμερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από εκεί που τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου «πνίγονταν» στους μετανάστες, σήμερα «πνίγονται» στους Τούρκους τουρίστες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Η Λέσβος, αν δεν κάνω λάθος, έχει λιγότερους από 500 μετανάστες σήμερα. Όταν ήρθαμε στα πράγματα είχε 30.000. Αλλά έχει χιλιάδες Τούρκους οι οποίοι έρχονται και εκμεταλλεύονται τη γρήγορη visa. Και αυτό όχι μόνο στηρίζει την οικονομία των νησιών, αλλά τελικά φέρνει και τους λαούς μας πιο κοντά.

Εγώ θα εξακολουθώ πάντα να υποστηρίζω και να αγωνίζομαι για το γεγονός ότι είμαστε «καταδικασμένοι» από τη γεωγραφία μας να ζούμε μαζί ειρηνικά, ενίοτε και με τις διαφορές μας.

Αλλά θα επιχειρώ πάντα να διαπραγματεύομαι με την Τουρκία από όσο το δυνατόν πιο ισχυρή θέση.»

Μητσοτάκης για σχέσεις με ΗΠΑ - Ισραήλ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γιορτάσουν στις 4 Ιουλίου τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της δικής τους ανεξαρτησίας- ότι είναι μια ευκαιρία, νομίζω, να γιορτάσουμε και εμείς μαζί μια σχέση η οποία έχει τεράστιο ιστορικό βάθος αιώνων και ανατρέχει, θα έλεγα, στον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε και το αμερικανικό και το ελληνικό κράτος.

Άρα οι σχέσεις αυτές είναι σχέσεις που ξεπερνούν κατά πολύ, πιστεύω, τις τρέχουσες κυβερνήσεις. Αναφέρομαι και στην ελληνική κυβέρνηση.

Το ίδιο θέλω να πιστεύω ότι ισχύει και με το Ισραήλ. Η σχέση με το Ισραήλ είναι σχέση η οποία έχει υποστηριχθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε το Κράτος του Ισραήλ το 1990. Αλλά θα έλεγα ότι τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχει μια κατανόηση ότι αυτή είναι μια σχέση με μεγάλο στρατηγικό βάθος. Δεν είναι σχέση ετεροπροσδιορισμού, είναι αυτοτελής σχέση.

Σε συνδυασμό με τη βελτίωση των σχέσεων του Ισραήλ με αρκετές χώρες του Κόλπου αλλά και την προτεραιότητα που δίνει η ελληνική εξωτερική πολιτική στην Ινδία, συγκροτείται ένα πολύ ισχυρό διαχρονικό και μακροπρόθεσμα ωφέλιμο αφήγημα εξωτερικής πολιτικής για τη χώρα μας.



Άρα, θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι σταθερές θα μείνουν αναλλοίωτες, γιατί υπηρετούν το εθνικό συμφέρον σε βάθος χρόνου, ανεξαρτήτως κυβέρνησης.



Από την άλλη, μην έχουμε αμφιβολία ότι όσο και αν υπάρχει θεσμική μνήμη, πιστεύω -αν κοιτάξουμε και λίγο πέρα από τον «θόρυβο» της μικροπολιτικής, υπάρχουν συμφωνίες σε πολλά περισσότερα στην εξωτερική πολιτική από αυτά τα οποία μπορεί στη Βουλή να θέλουμε να ομολογούμε- ότι ναι, και οι προσωπικές σχέσεις παίζουν ρόλο.

Μετά από επτά χρόνια σε αυτή την καρέκλα μου είναι πολύ εύκολο να σηκώσω πάρα πολλά τηλέφωνα. Έχω επενδύσει πολλά σε αυτές τις προσωπικές σχέσεις. Και αυτό το κάνω προς όφελος της χώρας.

Κάποιος άλλος, μιας και με ρωτάτε, θα ξεκινούσε από το μηδέν. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει. Προφανώς, μπορεί να γίνει. Απλά, ας έχουμε μια αίσθηση ότι το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα «μετράει», το λέω πολύ λαϊκά, και δεν είναι πια χώρα η οποία πια ταυτίζεται με τις εποχές της κρίσης -όταν δεν μας έδιναν και πολύ μεγάλη σημασία, όταν ψάχναμε μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου στήριξη για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία και άλλα τέτοια ευτράπελα τα οποία τα θυμηθήκαμε με αφορμή πρόσφατα ντοκιμαντέρ-, αυτό για την ασφάλεια της χώρας έχει μια ιδιαίτερη αξία.

Η Ελλάδα μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει τη μία και μεγάλη εκκρεμότητα που έχει με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο από τη στιγμή που θα φύγουν τα υπόλοιπα θέματα από το τραπέζι, τα οποία δεν είμαι διατεθειμένος σε καμία περίπτωση να συζητήσω.

Και ότι ναι, εάν λυθεί αυτό το ζήτημα, ταυτόχρονα η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια «γέφυρα» της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τούμπαλιν. Αλλά αν δεν λυθεί θα υπάρχουν πάντα εμπόδια ως προς τις ευρωτουρκικές σχέσεις, διότι θα θίγονται ζωτικά ζητήματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια και την κυριαρχία δύο κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδος και της Κύπρου.

Οι δημοσκοπήσεις μας έδιναν στο 33-34% τρεις μήνες πριν από τις εκλογές του 2023.



Θεωρώ ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Επιμένω στην ανάγκη των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολογώ γιατί υπό τις παρούσες συνθήκες αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Πιστεύω, επίσης, ότι δεν υπάρχει και εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή.

Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν και την ευθύνη των επιλογών τους. Από τη στιγμή, όμως, που έχουμε πετύχει δύο φορές την αυτοδυναμία, που είμαστε 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα, παρά τη φθορά μας και παρά τα προβλήματά μας, τα οποία τα θεωρώ απολύτως λογικά και αναμενόμενα, θεωρώ ότι το να κυνηγώ την αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος.»