Μητσοτάκης για Γιάννη Βαρβιτσιώτη: «Ο τελευταίος εκπρόσωπος της σχολής που έβλεπε την πολιτική ως προσφορά και ευθύνη»

Επικήδειο λόγο στην κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη εκφώνησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε με λόγια βαθιάς συγκίνησης.

Αποχαιρετώντας τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για έναν άνθρωπο ««φτιαγμένο από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής». Εκπρόσωπο μίας γενιάς που σμιλεύτηκε από τον πόλεμο, τις δύσκολες δεκαετίες που ακολούθησαν και το τραύμα της δικτατορίας, αλλά και από την πίστη στη Δημοκρατία.

Τόνισε πως μπορεί να ήταν ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας σχολής πολιτικών που αντιλαμβάνονταν την πολιτική ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης, συνδυάζοντας δημιουργικό ριζοσπαστισμό και απόλυτη αίσθηση καθήκοντος.

Επίσης, στάθηκε στο ότι πέρασε από κάθε θέση στη Νέα Δημοκρατία: βουλευτής, ευρωβουλευτής, κορυφαίος υπουργός, αντιπρόεδρος του κόμματος και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Ξεχώρισε τη συμβολή του στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, ως εισηγητής της μειοψηφίας, σε μια διαδικασία που πέτυχε χάρη στην υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης.

«Οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται από αυτές» είπε.

Με χιούμορ, ευγένεια και ανθρώπινη επικοινωνία, ο Βαρβιτσιώτης ήταν αγαπητός σε φίλους και αντιπάλους, είπε και μίλησε για τις συμβουλές που είχε λάβει από εκείνον.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αγάπη του για την οικογένειά του, τα παιδιά του και το ότι πέθανε ανήμερα των γενεθλίων του, «ολοκληρώνοντας έναν κύκλο, με σπάνια αρμονία».

«Σεβαστέ μας Γιάννη, μας αφήνεις βαριά κληρονομιά, την ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, την αφοσίωση στις αξίες και κυρίως μια αυθεντική πολιτική ευγένεια που τόσο μας λείπει αυτές τις εποχές. Για όλα αυτά, η Ελλάδα και η Νέα Δημοκρατία σε ευχαριστούν» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.