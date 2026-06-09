«Κλασικοί αριστεροί, συμμορία της μιζέριας»: To νέο tweet του Γεωργιάδη από την περιοδεία του στην Καστοριά

Στην περιοδεία του στο Νομό Καστοριάς, και στα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας της περιοχής αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος δεν δίστασε να μιλήσει για τους διαμαρτυρόμενους στο σημείο, τους οποίους χαρακτήρισε «συμμορία της μιζέριας».

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Υπουργός περιέγραψε: «Χθες το απόγευμα έκανα περιοδεία στο Νομό Καστοριάς και εγκαινίασα το νέο πλήρως ανακατασκευασμένο Κέντρο Υγείας στο Άργος Ορεστικό και μετά τα νέα ΤΕΠ στο Νοσοκομείο Καστοριάς. Η μεγάλη πλάκα είναι ότι αφού με είχαν κηρύξει οι κομμουνιστές «ανεπιθύμητο πρόσωπο» μαζεύτηκαν 6 (έξι) να κάνουν φασαρία και δεν ήταν όλοι μαζί, αλλά 2 από την μία και 4 σε απόσταση από τους άλλους δύο.

Χθες το απόγευμα έκανα περιοδεία στο Νομό Καστοριάς και εγκαινίασα το νέο πλήρως ανακατασκευασμένο Κέντρο Υγείας στο Άργος Ορεστικό και μετά τα νέα ΤΕΠ στο Νοσοκομείο Καστοριάς. Η μεγάλη πλάκα είναι ότι αφού με είχαν κηρύξει οι κομμουνιστές «ανεπιθύμητο πρόσωπο» μαζεύτηκαν 6… pic.twitter.com/XeWqaatbDO — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 9, 2026

Οι μεν του ΚΚΕ οι δε του ΣΥΡΙΖΑ…κλασικοί αριστεροί….φώναζαν ότι δεν έχουν γιατρούς κλπ και όταν τους είπα να έρθουν μέσα να τους δούνε (54 ιατρούς έχει τώρα το Κέντρο Υγείας και θα πάρουμε άλλους 6 τους περισσότερους που είχαν ποτέ εκεί) έφυγαν….νόμιζα ότι θα πήγαιναν και στο Νοσοκομείο αλλά τελικά δεν είχαν κουράγιο και στο Νοσοκομείο δεν συνάντησα ούτε έναν.

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Η συμμορία της μιζέριας έχει παραδώσει πνεύμα τον τελευταίο καιρό με όσα κάνουμε στο Υπουργείο Υγείας. Προχωρούμε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και αφήστε τους να φωνάζουν».

Υπενθυμίζεται ότι, το εν λόγω tweet, έρχεται περίπου τέσσερις ημέρες μετά, από την αναφορά του στους «κομμουνιστές γιατρούς της Αλεξανδρούπολης», στην περιοδεία του στην περιοχή.