Μητσοτάκης και Μακρόν από τη Ρωμαϊκή Αγορά: «Ο πρόεδρος Τραμπ είχε δίκιο για την Ευρωπαϊκή Άμυνα»

Υπαίθρια συζήτηση είχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν (Emmanuel Macron), στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η εφημερίδα «Καθημερινή» με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο».

Η συζήτηση, που έλαβε χώρα στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών, άγγιξε ζητήματα διμερούς συνεργασίας, καθώς και γεωπολιτικής ετοιμότητας σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε μία περίοδο που στιγματίζεται από διεθνή αστάθεια.

Μακρόν: «Η Ευρώπη είναι τεράστια δύναμη»

Ξεκινώντας τον λόγο του ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προκλήσεις που δημιουργούνται εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων: «Όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη αποτελεί τεράστια δύναμη» είπε αρχικά.

«Συνεισφέραμε με συστήματα αεράμυνας. Προσφέραμε Ραφάλ. Και συμβάλαμε από την πρώτη ημέρα στην άμυνα χωρών του Κόλπου. Εν γένει, στην Ευρώπη, όταν είμαστε όλοι μαζί, είμαστε μία πολύ σημαντική δύναμη. Είμαστε υποστηρικτές του ΝΑΤΟ. Βελτιώσαμε τις σχέσεις μας Ελλάδα και Γαλλία μέσω των χρηματιστηρίων».

Ερωτηθείς εάν αυτή η στιγμή μπορεί να είναι «η στιγμή» της Ευρώπης, ο κ. Μακρόν είπε: «Αυτή η στιγμή μπορεί να είναι η στιγμή της Ευρώπης. Όλοι στον κόσμο κατανοούν ότι επικρατεί μία παγκόσμια αταξία και πρώτη δύναμη είναι οι ΗΠΑ.

Θα μπορούσαν να αποτελέσουν σύμμαχο αλλά κάποιες χώρες δεν είναι σίγουρες για αυτό. Πού βρίσκεται η Ε.Ε. αυτή τη στιγμή; Είναι χώρος αξιοπιστίας και προβλεψιμότητας και αυτό έχει μεγάλη αξία. Όταν έχουμε εταίρους τους υποστηρίζουμε».

Μητσοτάκης: «Γαλλία και Ελλάδα είναι προπύργια της αυτονομίας στην Ευρώπη»

Σε ερώτηση για το εάν η Ευρώπη κάνει αρκετά αυτή τη στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Συμφωνώ με τον πρόεδρο Μακρόν ότι οι προκλήσεις αυτές αποτελούν μοναδικές ευκαιρίες για την Ευρώπη.

Η εξέλιξη δεν είναι ποτέ γραμμική, είχαμε και περιόδους επανάπαυσης. Πρώτον πρέπει να δώσουμε ουσία στη στρατηγική αυτονομία. Η Γαλλία και η Ελλάδα είναι προπύργια αυτής της προσπάθειας.

Είμαστε απτή απόδειξη του τι εννοούμε. Τη συμφωνία αυτή θα την ανανεώσουμε βεβαίως. Το θέμα είναι να αγκαλιάσουμε την προσπάθεια για την Άμυνα και να ενθαρρύνουμε το οικοσύστημα της Άμυνας στην Ευρώπη.

Η δεύτερη πρόκληση αφορά την ανταγωνιστικότητα. Είμαστε μια μεγάλη εμπορική δύναμη. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, αν όλοι δράσουμε ενωμένοι, χάρη στην εσωτερική αγορά. Έχουμε όμως προκλήσεις την ενέργεια, μία καταρκεματισμένη αγορά, θα μπορούσαμε εκεί να γίνουμε πολύ πιο ανταγωνιστική.

Πρέπει να πείσουμε άλλους εταίρους στην ΕΕ ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε και ευρωπαϊκά χρήματα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας για την ΕΕ».

Μακρόν: «Χρειαζόμαστε νομοθεσία τύπου Κίνας και ΗΠΑ»

Σχετικά με την επίκριση ότι «υπερνομοθετούμε παγκοσμίως» και το πού βρίσκεται το σημείο ισορροπίας, ο κ. Μακρόν απάντησε: «Πρέπει να απλουστεύσουμε τα πράγματα και να πετύχουμε τη μεγαλύτερη κλίμακα. Εκεί αργοπορήσαμε.

Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Θεσπίσαμε υπερβολικά πολλούς κανόνες σε ορισμένους τομείς. Εκεί μπορούμε να βελτιωθούμε. Χρειαζόμαστε πιο έξυπνη νομοθεσία. Και η Κίνα και οι ΗΠΑ έχουν κανόνες που ευνοούν τους εθνικούς παίκτες. Αυτοί οι κανόνες πολλές φορές στρέφονται κατά των Ευρωπαίων παραγωγών και εκεί ίσως συμπεριφερθήκαμε αφελώς.

Το παγκόσμιο εμπόριο δεν πρόκειται για ελεύθερο εμπόριο πια. Υπερβολικές επιδοτήσεις στην Κίνα και δασμοί από τις ΗΠΑ. Δείτε τι κάνουν οι Κινέζοι με τα πολύτιμα μέταλλα, τις σπάνιες γαίες.

Καταπνίγουν τον ανταγωνισμό μέσω και dumping. Αν δεν υπερασπιστούμε τους δικούς μας παραγωγούς είμαστε χαμένοι. Πρέπει να υπεραμυνθούμε της στρατηγικής μας αυτονομίας. Βιομηχανία, γεωργία, χρηματοοικονομικά».

Μητσοτάκης: «Ελεύθερο εμπόριο σημαίνει χαμηλότερες τιμές»

Συνεχίζοντας, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Δύο πεδία εστίασης είναι η προστασία των εφήβων στο διαδίκτυο. Αναμένω ότι αυτό που κάνουμε σε εθνικό επίπεδο θα περάσει και στο διεθνές.

Έχουμε στείλει ένα σαφές μήνυμα και στις εταιρείες τεχνολογίας. Παράλληλα, πρέπει να διαφυλάξουμε τον δημόσιο χώρο. Και στην Αρχαία Αθήνα υπήρχαν fake news, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα είναι εκτός ελέγχου.

Αυτό που γίνεται με την ανωνυμία, τα προβλήματα των deepfakes θα είναι μεγάλη πρόκληση για όλους, ιδίως για όσους έχουμε εκλογές μπροστά μας».

«Αν η βασική ανησυχία των πολιτών είναι το κόστος ζωής, πρέπει να διαμορφώσουμε τη συζήτηση υπό αυτό το πρίσμα. Να πούμε ότι ελεύθερο εμπόριο σημαίνει χαμηλότερες τιμές, μια λειτουργική αγορά και η δυνατότητα να χρηματοδοτούμε το κράτος πρόνοιας.

Δεν πρέπει να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις πολύ τεχνικές, πρέπει να εξηγήσουμε γιατί μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μπορεί να είναι θετική για τους ελαιοπαραγωγούς μας, π.χ. εξαγωγές στην Ινδία» τόνισε ακόμα.

«Ο Τραμπ είχε δίκιο για την Άμυνα»

Πρόσθεσε δε ο πρωθυπουργός, σχετικά με την ενίσχυση της Άμυνας πως «Ο πρόεδρος Τραμπ είχε δίκιο το 2017, όταν είπε ότι η Ευρώπη δεν κάνει αρκετά για την άμυνα. Η Ελλάδα ήταν εξαίρεση για τους δικούς της εθνικούς λόγους.

Αλλά υπάρχει και μια εθνική διάσταση, που είναι η δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε Ευρωπαίους συμμάχους σε περίοδο απειλής. Αυτό που κάναμε με την Κύπρο ήταν gamechanger, στηρίξαμε κράτος-μέλος την ώρα της απειλής.

Θέσαμε σε πρακτική εφαρμογή το άρθρο 42 παρ. 7 για την κοινή άμυνα. Κι εμείς έχουμε ρήτρα κοινής άμυνας στη διμερή μας αμυντική συνεργασία. Πρέπει να πάρουμε αυτό το άρθρο πολύ πιο σοβαρά» προσέθεσε.

Επίσκεψη Μακρόν - Το πρόγραμμα και οι επιφανείς καλεσμένοι

Ανάμεσα στους καλεσμένους που θα παραβρεθούν στο δείπνο προς τιμήν του Γάλλου προέδρου στο Προεδρικό Μέγαρο, εκτός του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης, Νίκος Δένδιας, Γιώργος Γεραπετρίτης, Λίνα Μενδώνη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στο δείπνο θα παραβρεθούν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, του πολιτισμού, καθώς και διεθνείς προσωπικότητες.

Το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων», συνάντηση στις 11:30 του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ Μακρόν, την υπογραφή των συμφωνιών και ακολούθως δηλώσεις των δύο ηγετών.

Στις 4 το απόγευμα, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο».