Μητσοτάκης και Τασούλας από το προεδρικό Μέγαρο: «Σηκώσαμε μεγάλα βάρη από τους Έλληνες»

Σε από κοινού δηλώσεις προχώρησαν ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την έναρξη της συνάντησής τους στο Προεδρικό Μέγαρο

Αρχικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για το άρτια διοργανωμένο δείπνο το οποίο προσφέρατε στον Πρόεδρο Macron και στη σύζυγό του, επ’ ευκαιρία της επίσκεψής τους στην Ελλάδα.

Πιστεύω ότι ήταν μία επίσκεψη με ξεχωριστό συμβολισμό. Είχαμε την ευκαιρία, όχι απλά να επαναβεβαιώσουμε τους σταθερούς συμμαχικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας, αλλά να εντάξουμε και το πλαίσιο των ελληνογαλλικών πρωτοβουλιών σε μία ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης».

Μητσοτάκης: «Σηκώσαμε το βάρος του χρέους των προηγούμενων»

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης επεκτάθηκε; «Διότι θέλω να θυμίσω ότι Ελλάδα και Γαλλία, όταν υπέγραφαν τη συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής και αμυντικής συνεργασίας το 2021, ήταν ουσιαστικά μπροστά από τις εξελίξεις. Πρώτοι εμείς βάλαμε τα ζητήματα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας στο τραπέζι των συζητήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και χαίρομαι διότι αυτή τη στιγμή αυτή η συζήτηση έχει αποκτήσει μία αυξημένη δυναμική.

Οπότε, η επίσκεψη αυτή δεν αφορούσε μόνο την πολύπλευρη ελληνογαλλική συνεργασία σε πολλούς τομείς και πέραν της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής, αλλά νομίζω και ένα κοινό όραμα το οποίο μοιραζόμαστε με τη Γαλλία για μια Ευρώπη πιο στρατηγικά αυτόνομη, μια Ευρώπη με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μια Ευρώπη η οποία θα υπερασπίζεται έμπρακτα τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και θα αγωνίζεται για να προστατεύσει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών σε έναν πολύπλοκο κόσμο, όπου πολλές σταθερές του παρελθόντος τίθενται πια σε αμφισβήτηση».

Όπως υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «αυτό νομοτελειακά μας φέρνει και σε ζητήματα που άπτονται της οικονομίας και της στήριξης των πολύ φιλόδοξων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, όπως αυτές τουλάχιστον έχουν εκφραστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Είμαστε εν μέσω μιας μεγάλης, αυτή τη στιγμή, οικονομικής κρίσης. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο που μπορεί, κ. Πρόεδρε, για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά, τις ελληνικές επιχειρήσεις, όμως κινούμαστε πάντα στα πλαίσια των δημοσιονομικών κανόνων και της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η οποία δεν μας επιβάλλεται από την Ευρώπη, μας επιβάλλεται από την ανάγκη την οποία έχουμε να μειώσουμε αυτό το δυσβάσταχτο χρέος το οποίο έχουμε κληρονομήσει από άλλες γενιές.

Εδώ θέλω να αναφέρω ενδεικτικά -το έδειξα και γραφικά χθες στην ανάρτηση την οποία έκανα-, και είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής και δεν μιλάμε αρκετά γι’ αυτό, ότι η Ελλάδα έχει τα τελευταία έξι χρόνια πετύχει τη μεγαλύτερη και ταχύτερη καταγεγραμμένη μείωση χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ από οποιαδήποτε οικονομία στην ιστορία των σύγχρονων οικονομιών.

Αυτό είναι μία πολύ μεγάλη επιτυχία. Παίρνουμε από τις επόμενες γενιές ένα πολύ μεγάλο βάρος. Και στο τέλος αυτού του χρόνου ελπίζω ότι δεν θα έχουμε πια το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη.

Αυτή η πολιτική, λοιπόν, μείωσης του χρέους δίνει μεγάλες ανάσες. Όχι μόνο στις επόμενες γενιές, γιατί δεν θα χρειαστεί να κληρονομήσουν ένα μεγάλο βάρος, αλλά μας επιτρέπει κιόλας να μπορούμε να δανειζόμαστε με καλύτερους όρους και να ανταποκρινόμαστε στις έκτακτες ανάγκες με πιο αποτελεσματικό τρόπο».

Τασούλας: «Υποδειγματική η επίσκεψη Μακρόν»

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Τασούλας υπογράμμισε: «Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ενημέρωση και για τις λεπτομέρειες αυτής της ενημέρωσης που θα επακολουθήσουν.

Πράγματι, θεωρώ και εγώ πως η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου το διήμερο αυτό ήταν μια επιτυχημένη επίσκεψη, όχι μόνο σε επίπεδο διμερών σχέσεων, που έτσι και αλλιώς είναι σε υψηλότατο επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο υποδείγματος ενόψει των αναγκών που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σφυρηλατήσει τις σχέσεις των μελών της αλλά και να υπογραμμίσει πως η έννοια της στρατηγικής αυτονομίας δεν είναι μια λεκτική επινόηση αλλά είναι μια ανάγκη μέσα στο σύγχρονο ασταθή, πολύπλοκο και αμήχανο κόσμο που παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Και αν ο Ευρωπαίος πολίτης θέλει να μην παρακολουθεί μόνο τις εξελίξεις, αλλά να στέκεται με επάρκεια μπροστά τους, να νιώθει ότι δεν τον καταπίνουν, δεν τον υποβιβάζουν, τότε μόνο τέτοιου είδους διμερείς σχέσεις μπορούν να δώσουν απάντηση στην αμηχανία της εποχής.

Η στρατηγική εταιρική μας σχέση που ανανεώθηκε για άλλα πέντε χρόνια και διευρύνθηκε με τη Γαλλία, στην ουσία αποδεικνύει πως και η ρήτρα συνδρομής που υπάρχει στο Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περίφημο Άρθρο 42, παράγραφος 7 είναι μια λύση την οποία προλαμβάνουν τα κράτη, την υιοθετούν και την εφαρμόζουν.

Όπως έγινε και στην περίπτωση της Κύπρου, όπου με πρωτοπόρο την Ελλάδα, η οποία έδρασε ακαριαία, ακολούθησαν και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία.

Συνεπώς, η Ευρώπη δεν παρακολουθεί αμήχανα όλες αυτές τις εξελίξεις. Και χαίρομαι να διαπιστώνω, όπως διαπιστώνουν πάρα πολλοί άλλοι γύρω μας, πως η χώρα μας πρωτοστατεί στην πρωτοβουλία της Ευρώπης να σηκώσει κεφάλι και να μην σύρεται πίσω από τις εξελίξεις οι οποίες, τα τελευταία ιδίως τέσσερα χρόνια, έχουν δημιουργήσει πάρα πολλές προκλήσεις και πάρα πολλά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, στην παγκόσμια συνθήκη ασφάλειας και στην παγκόσμια ενεργειακή υπόθεση.

Οπότε κύριε Πρόεδρε, καλώς εξελίχθηκαν τα πράγματα αυτό το διήμερο με τον Γάλλο Πρόεδρο και βεβαίως όλη αυτή η στρατηγική αυτονομία και η ισχυρή αμυντική θωράκιση με αμοιβαία συνδρομή, έχει να κάνει και με μια ισχυρή οικονομία».